Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Carlos Alcántara superó episodios de adicciones y excesos a través del deporte y el desarrollo de su inteligencia emocional.

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Carlos Alcántara, el actor peruano conocido como ‘Cachín’, habló sobre un período de su vida marcado por el exceso y la dependencia, que según relató logró dejar atrás tras un proceso de introspección. El intérprete, que recientemente celebró su cumpleaños número 62 coincidiendo con el estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, ofreció detalles de una etapa que mantuvo reservada durante años.

El actor relató cómo enfrentó sus adicciones

Durante entrevista en ‘Café con la Chevez’, Alcántara explicó que el reconocimiento público le generó un desequilibrio personal que derivó en conductas destructivas. El actor señaló que, en determinado momento, evitó incluso mirarse al espejo como forma de controlar un comportamiento que describió como narcisista.

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“Ya conozco mi ego, ya lo conocí antes de conocer a mi esposa, durante y ahora, lo controlo. Por ejemplo, me dejé de mirar al espejo por muchos años porque era como narcisista, veía un poco la sombra de ese ego destructivo. Tengo que alinearme porque es muy fácil pasarte al otro lado, he sido muy noctámbulo, muy juerguero, he tenido muchas adicciones, muchas cosas que he superado”, expresó.

El actor profundizó en los factores que le permitieron revertir esa situación. Según indicó, el deporte y un trabajo sostenido sobre su inteligencia emocional resultaron determinantes para alejarse de las conductas que lo pusieron en riesgo.

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Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.

“Las he superado, porque tengo un punto de inteligencia emocional que he sabido aprovechar y el deporte. Pero he tocado fondo y he vencido adicciones importantes que por ese otro lado del ego, no quiero terminar así. He tenido por ahí un par de ocasiones en las que he dicho acá yo puedo pasar al otro lado y regresar a ese desenfreno. Así que no, así quiero estar sanito, hacer películas bonitas”, sostuvo.

Una confesión que llegó en medio de otras revelaciones personales

Las declaraciones de Alcántara se dieron en el programa ‘Café con la Chévez’, donde también abordó su separación de Jossie Lindley, su esposa durante más de una década y madre de sus dos hijos. El actor contó que atravesó un cuadro de depresión tras las críticas que recibió por la última entrega de la saga ‘¡Asu Mare!’ y que ese período coincidió con tensiones en su matrimonio.

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El comediante, cuyo nombre completo es Carlos Alberto Alcántara Vilar, construyó su carrera desde finales de los años ochenta en el Club de Teatro de Lima, antes de consolidarse como figura popular con la serie ‘Pataclaun’, donde interpretó al entrañable Machín Alberto Cárcamo Matute entre 1997 y 1999. Ese personaje le abrió las puertas a la fama masiva y, años más tarde, dio paso a su papel como El Dragón en ‘La Gran Sangre’, serie que compartió con Aldo Miyashiro y Pietro Sibille.

El actor explicó que conocer su propio ego fue un proceso que comenzó antes de su matrimonio y que se mantuvo activo durante y después de la relación. Según contó, esa introspección se volvió una herramienta constante para evitar recaídas en el estilo de vida que describió como noctámbulo y excesivo.

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Durante la emisión en vivo del programa 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina comenta sobre las declaraciones y actividades públicas del actor Carlos Alcántara. En pantalla dividida se muestran fragmentos de una entrevista previa junto a titulares alusivos a sus recientes apariciones nocturnas y vida social tras su separación.

El estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ coincidió con su cumpleaños

Las declaraciones de Alcántara sobre su pasado se dieron en el contexto del estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, cinta que marcó el regreso del actor al papel de El Dragón junto a Miyashiro y Sibille, casi dos décadas después de la última producción de la franquicia. La película, dirigida por Jorge Carmona, llegó a los cines peruanos el jueves 12 de noviembre, fecha que coincidió con el cumpleaños número 62 del actor.

La producción convocó a cerca de 30.000 espectadores durante su primer día de exhibición, cifra que la convirtió en el mejor estreno de una película peruana en lo que va del 2026. El elenco también incluye a Lucho Cáceres, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, quienes acompañan a los protagonistas en esta nueva entrega de la saga sobre justicieros urbanos.

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Tras la avant premiere, Alcántara celebró su cumpleaños junto a otras figuras del espectáculo, entre ellas Yahaira Plasencia y su pareja, Luis Fernando Rodríguez, además de la actriz Merly Morello y el actor Pold Gastelo. El programa ‘Amor y Fuego’ también captó al actor en compañía de dos jóvenes, a quienes posteriormente llevó cada una a su domicilio antes de regresar a continuar la celebración en la discoteca.

En un país devastado por la delincuencia, solo una leyenda puede hacerles frente. Descubre las primeras imágenes llenas de acción de "La Gran Sangre: Ojo x Ojo", la película que trae de vuelta a los héroes urbanos para impartir su propia justicia.

Durante la misma semana, Alcántara también se refirió a su relación con la periodista Magaly Medina, luego de que meses atrás expresara su incomodidad por la exposición constante de imágenes de su vida nocturna. En la alfombra roja de la película, el actor aseguró que no tiene inconveniente en conversar con la conductora si se presenta la oportunidad.

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