Roberto Mosquera y su autocrítica tras empate amargo de Sporting Cristal ante ADT: “Al último minuto, hacemos una falta donde no había peligro”

El técnico peruano lamentó el 1-1 de los 'celestes' ante ADT en Tarma. Créditos: Jax Latin Media.

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Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa después del amargo empate de Sporting Cristal ante ADT, en la altura de Tarma, un resultado que redujo las chances del equipo de ganar el Torneo Clausura 2026. El técnico peruano hizo una autocrítica e identificó el error puntual que le costó la victoria a su equipo.

“Triste por el desenlace. Yo creo que hicimos un partido para ganarlo y, en el último minuto, cometimos un foul donde no había peligro y nos ajusticiaron. Hubo una distancia muy clara entre lo que hicimos nosotros para ganar el partido: tuvimos todos los méritos, pero estas cosas suceden en el fútbol y van a seguir sucediendo. Son improntas que nadie termina de entender y, obviamente, estamos con dolor porque creo que hicimos un partido que merecíamos ganar”, fueron sus primeras declaraciones.

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Mosquera hizo referencia a la falta de Catriel Cabellos, quien ingresó desde el banco y cometió la infracción en los minutos finales que derivó en el gol de cabeza de Horacio Benincasa para el 1-1 de ADT.

Roberto Mosquera y su autocrítica tras empate amargo de Sporting Cristal ante ADT que complica sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura 2026.

Su opinión sobre el aporte de Hernán Barcos

Después, Roberto Mosquera destacó el aporte de Hernán Barcos, quien, a los 42 años, continúa como una pieza decisiva y anotó el 1-0 ante ADT en la altura de Tarma.

“Hernán es solo motivo de orgullo para nosotros. No solo tiene una edad importante, sino que está acá porque está produciendo. Y su liderazgo, yo creo, ha sido importante para llegar a estas finales”, apuntó.

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Sus expectativas en la lucha por el Torneo Clausura

Roberto Mosquera también fue consultado por sus expectativas para la última fecha, en la que se definirá al ganador del Torneo Clausura. El entrenador peruano recordó el contexto en el que asumió en Sporting Cristal y destacó que el equipo se mantiene en los primeros lugares del certamen.

“Tomamos al club en un lugar incómodo, todo el mundo lo sabe, y hemos sabido transitar momentos duros. Al comienzo, cuando todavía no le tomaba la mano a la individualidad, hasta que, con la experiencia que uno tiene en esto, fuimos moldeando una nueva forma de jugar que dio buenos resultados y que nos ha mantenido expectantes hasta el día de hoy. Y creo que va a ser así hasta el partido que viene también”, expresó.

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Pese al empate ante ADT, Mosquera valoró la entrega de sus jugadores, quienes plasmaron su idea de juego en una plaza complicada, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Además, afirmó que confía en dejar atrás el resultado y cerrar su participación con una victoria como local frente a Cienciano.

“Estoy orgulloso. Tres mil trescientos metros no es cualquier cosa y la verdad es que duele, también, por todo lo que corrimos, por lo bien que jugamos, cómo metimos, porque estuvimos muy atentos. Terminar así causa dolor. Igual, nosotros somos profesionales y tenemos que ganar el próximo partido, al margen de lo que suceda en los demás. Yo creo que hasta ahora estábamos haciendo una labor impecable. Esto causa dolor, pero estas cosas tiene el fútbol, y el fútbol es para personas que tienen carácter y que pueden salir de este momento incómodo”, complementó.

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Próximo partido de Sporting Cristal

En la última fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro, válido por la jornada 17, se disputará el domingo 22 de noviembre. La organización aún no ha confirmado el horario del cotejo.