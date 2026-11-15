Magaly Medina cuestiona la cercanía de Silvia Cornejo con Jean Paul Gabuteau: “Está conforme con una relación de tres”

En el programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina expuso imágenes de la asistencia de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau a una fiesta social en Lima. Testigos indicaron que ambos llegaron juntos y se retiraron en el mismo vehículo. La presentadora cuestionó la cercanía de la expareja tras la separación ocurrida a mediados de año, luego de que un reportero intentara sin éxito consultarle a Cornejo sobre una presunta reconciliación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvieron a estar en el centro de la atención mediática luego de ser captados juntos en una reunión social, un encuentro que reavivó las versiones sobre una posible reconciliación entre ambos. La aparición se produjo meses después de que el empresario fuera expuesto en actitud cariñosa con Analía Jiménez, mientras la conductora aún atravesaba su segundo embarazo.

Testigos confirmaron que la expareja llegó y se retiró junta

De acuerdo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Cornejo y Gabuteau asistieron a una celebración organizada por un amigo en común. Aunque ninguno de los dos publicó fotografías del encuentro en sus redes sociales, el espacio conducido por Magaly Medina reportó que ambos llegaron al mismo lugar, permanecieron juntos durante la reunión y se retiraron en un solo vehículo.

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“Esta vez fueron a un evento social de un amigo en común de ellos, donde llegaron juntos, estuvieron juntos. Ahí se la ve en este evento con sus amigos, pero en otros momentos que no ha grabado, ella estaba con él. Llegó con él, varios asistentes nos contaron que estuvieron juntos y se fueron juntos”, reveló la periodista de ATV.

Las imágenes mostraron además la salida de los invitados, entre ellos la camioneta del empresario con Cornejo en su interior. Un reportero del programa intentó obtener declaraciones de la expareja sobre su situación sentimental, sin éxito. “¿Has vuelto con Jean Paul después de lo que te hizo con Analía?”, preguntó directamente a la conductora, quien no respondió.

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Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau asistieron juntos a una reunión social y se retiraron en el mismo vehículo.

Magaly Medina cuestionó la cercanía entre ambos

Para Medina, la aparición conjunta no representó ninguna sorpresa. La conductora recordó que su programa ya había documentado anteriormente cómo el vehículo de Gabuteau ingresaba durante las noches al departamento que la expareja compartía.

“No nos sorprende para nada porque nosotros ya habíamos visto el carro de Jean Paul Gabuteau, el mismo que usa Silvia para desplazarse, entraba por las noches al departamento que ellos siempre compartieron como pareja”, comentó.

Ante la ausencia de declaraciones directas de los protagonistas, Medina dio por hecho que la reconciliación ya se concretó. “Claro que ha vuelto con Jean Paul, es obvio, ¿esa pregunta ya para qué? (...) ¿Para qué vamos a escuchar más cuentos?”, sostuvo la conductora.

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La periodista también expresó su desconcierto por la decisión de Cornejo de acercarse nuevamente al empresario tras el episodio con Jiménez. “Yo que ingenua soy, yo realmente pensé que Silvia Cornejo se había hartado, había dicho: ‘Este es mi límite, ya no soporto más’, y había sacado los dos soles de dignidad que le quedaban y había salido al frente y había dicho: ‘Te vas, no quiero saber nada contigo, yo criaré sola a mis hijos’. Porque a veces lo único que debe rescatar es su amor propio y su dignidad, salir por lo menos incólume de una situación como esta. Alguna cosa tendrá Jean Paul Gabuteau que siempre la convence o hay mujeres que prefieren ser convencidas..., parece que ella le habría dado más oportunidades, no se romperá este ciclo creo que nunca, ella está conforme con tener una relación de tres”, manifestó.

Magaly Medina arremete contra Jean Paul Gabuteau por su polémica publicación en redes. Mientras Silvia Cornejo está embarazada, él presume un lujoso auto nuevo al que llama su 'nuevo bebé', un gesto que la conductora califica de 'pésimo gusto' | Magaly TV: La Firme

Un vínculo marcado por rupturas y reconciliaciones desde 2016

La historia entre Cornejo, Gabuteau y Jiménez se remonta a 2016, cuando ambas mujeres quedaron embarazadas del empresario casi en simultáneo. Desde entonces, la relación entre Cornejo y Gabuteau atravesó múltiples episodios de conflicto, entre ellos un enfrentamiento documentado en 2018 y un incidente en 2020, cuando Cornejo interceptó al empresario a la salida de la vivienda de Jiménez y chocó su vehículo contra la camioneta de él.

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Pese a esos episodios, la pareja decidió casarse en noviembre de 2024 y construyó una imagen pública de estabilidad familiar. Esa narrativa se quebró en agosto de este año, cuando las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron a Gabuteau besando a Jiménez tras una reunión nocturna en Lima. Cornejo, entonces en un estado avanzado de gestación, anunció el fin de la relación en una llamada telefónica al programa ‘Amor y Fuego’.

Días después, otro documento judicial difundido por ‘Amor y Fuego’ reveló que el esposo de Jiménez había presentado en 2019 una demanda de divorcio contra ella por adulterio, en la que se señalaba que el hijo que Jiménez tiene con Gabuteau fue concebido mientras aún estaba casada.

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Reapariciones públicas tras el nacimiento del segundo hijo

Pese a la ruptura anunciada en agosto, Cornejo y Gabuteau se convirtieron en padres por segunda vez el 22 de octubre, cuando nació su hijo Antoine en una clínica de Surco. Según registró ‘Amor y Fuego’, el empresario acudió al centro médico y agradeció las felicitaciones de la prensa, aunque evitó pronunciarse sobre una posible reconciliación.

La exreina de belleza reveló que el empresario ya no vive con ella y prefirió no contar qué explicación le dio tras ser expuesto nuevamente con Analía Jiménez. ATV/ Magaly TV La Firme.

A fines de octubre, ambos protagonizaron además una sesión de fotos juntos mientras disfrutaban del recién nacido, imágenes que causaron sorpresa entre los seguidores de la exreina de belleza. Posteriormente, Cornejo compartió en sus redes sociales un mensaje sobre la decisión de conservar las células madre del cordón umbilical de su segundo hijo, en el que mencionó a Gabuteau como parte de las decisiones tomadas en conjunto como padres.

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