El vínculo que une a Roberto Merino con el papa León XIV cuando jugaba en Juan Aurich: “Nos dio su bendición”

El exjugador chiclayano relató cómo recibió en Salerno la noticia de la elección del nuevo papa y anticipó la expectativa que genera su visita en el norte peruano. (Instagram: robi_merino)

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No lo olvida Y es que desde la lejana Salerno, Italia, Roberto Merino evocó los encuentros que mantuvo con Robert Prevost durante los años en que defendió a Juan Aurich. El exjugador, de origen chiclayano, aseguró que el plantel participó en celebraciones religiosas en más de una oportunidad y que el actual pontífice estuvo presente en algunas de ellas.

También recordó el impacto que le produjo conocer su elección como sucesor del papa Francisco, noticia que recibió junto a su madre durante una visita familiar. Para Merino, el regreso de León XIV al Perú representa un momento especial para Chiclayo, una ciudad con la que el religioso mantuvo una relación cercana antes de alcanzar proyección mundial.

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El exfutbolista afirmó que el vínculo entre Juan Aurich y Robert Prevost se forjó en misas compartidas con el equipo. Según contó, el actual papa León XIV transmitía un mensaje de unión al plantel y celebró el título nacional que el club obtuvo en 2011.

Las misas compartidas con el plantel de Juan Aurich

Durante su etapa en Juan Aurich, Roberto Merino participó en dos o tres misas junto a sus compañeros, encuentros en los que conoció a Robert Prevost. El actual papa incluso bendijo al plantel campeón de 2011. (Corriere Della Sera)

Merino señaló que los encuentros ocurrieron durante su paso por el conjunto chiclayano, con el que conquistó el campeonato nacional de 2011. En ese período, el equipo participó en actividades religiosas y Prevost se acercó a los futbolistas en algunas celebraciones dominicales.

“Con el Aurich, en dos o tres ocasiones hicimos una misa del equipo, y tiene mucho acercamiento, mucho vínculo ese equipo del Juan Aurich y sobre todo en alguna misa del domingo nos dio su bendición, y nada nos saludamos, así fue”, comentó el exmediocampista para El Comercio.

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El recuerdo quedó asociado a la cercanía del religioso con la ciudad y con las personas que integraban el club. Merino sostuvo que Prevost transmitía calma en cada encuentro y que sus palabras durante una de aquellas misas dejaron una impresión duradera entre quienes lo escucharon.

“Sí, recuerdo que era muy afable, con mucha humildad y calma, sin exaltarse, muy tranquilo, te transmitía tranquilidad. Además, recuerdo que dijo que este título nacional (del 2011) era la alegría nuestra y del pueblo chiclayano”, señaló.

El exjugador añadió que parte de su familia conocía al actual pontífice por haber asistido a sus misas en Chiclayo. En ese sentido, destacó el componente religioso de su entorno familiar y la devoción que mantenían sus parientes.

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También recordó el mensaje colectivo que Prevost llevaba a esos encuentros con el plantel. Según Merino, el religioso ponía el foco en la convivencia, el apoyo mutuo y la necesidad de avanzar como grupo.

La sorpresa por la elección de León XIV

Roberto Merino recibió con sorpresa la noticia de que Robert Prevost había sido elegido papa, mientras se encontraba en Italia junto a su madre. La noticia despertó alegría entre sus familiares y antiguos compañeros de Juan Aurich. En la imagen, la camiseta que le regaló el Juan Aurich a Prevost (Corriere Della Sera)

La noticia de la elección de León XIV tomó por sorpresa a Merino mientras se encontraba en Italia. El exfutbolista relató que su madre había viajado desde España para visitarlo cuando recibió mensajes de sus familiares que seguían la ceremonia desde el Vaticano.

“En el chat de primos dijeron: ‘No, es un papa peruano, es quien ha vivido un montón de años ahí en Chiclayo’. Entonces fue una sorpresa, una algarabía increíble, la verdad”, recordó.

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Merino explicó que algunos de sus antiguos compañeros de Juan Aurich no identificaron de inmediato a Prevost, debido al tiempo transcurrido desde aquellas misas. Sin embargo, indicó que el grupo de campeones del club conversó sobre la coincidencia y celebró que una persona vinculada con Chiclayo haya llegado al pontificado.

El exmediocampista precisó que no volvió a reunirse personalmente con Prevost desde entonces. Su información sobre los contactos posteriores llegó a través de Edwin Oviedo, a quien mencionó como una de las personas que mantuvo comunicación con el actual papa.

“No absolutamente no. No he tenido un acercamiento, la única cosa que he sabido es a través de Edwin Oviedo que sí lo conoce. Personalmente sí hemos asistido a dos o tres misas y ahí sí lo hemos conocido. Ahora mismo en su reinado, su pontificado, absolutamente nada”, afirmó.

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Merino también manifestó su deseo de viajar al Perú en las fechas de la visita del pontífice. Dijo que buscará organizar sus actividades laborales y deportivas para reencontrarse con sus familiares en Lima y luego trasladarse a Chiclayo.

Chiclayo ante el regreso del pontífice

Desde Italia, Roberto Merino sigue con expectativa el regreso de León XIV al Perú y el recibimiento que prepara Chiclayo. El exfutbolista resaltó el cariño de sus habitantes y la proyección internacional que ganó la ciudad. (Andina)

Para Merino, la visita de papa León XIV tendrá una dimensión especial en Chiclayo por el afecto que, según sostuvo, recibirá de los habitantes de la ciudad. El exfutbolista resaltó la hospitalidad local, la música, el baile y la gastronomía como parte de la identidad de la región.

“En Perú tendrá ese cariño recíproco del pueblo peruano y chiclayano, donde la gente es muy calurosa, por eso se llama la ‘Ciudad de la Amistad’ y la gente te alcanza un plato de comida, te recibe con música y baile. La verdad son sentimientos encontrados y bueno decirte que evidentemente su llegada es una dimensión mundial”, sostuvo.

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El exjugador indicó que sus familiares le comentaron que Chiclayo se preparaba para recibir al pontífice. Además, mencionó su devoción al Divino Niño del Milagro de Puerto Eten y la posibilidad de que León XIV visite la iglesia de esa localidad durante su estadía.

Merino consideró que la elección del papa amplió la visibilidad internacional de la ciudad. A su juicio, Chiclayo ahora es reconocida por la figura del pontífice, pero también por sus costumbres, su gente y su cocina.

“Ahora Chiclayo se conoce en el mundo ya, en el mundo se conoce Chiclayo por el papa, por su gente y por la comida. Creo que hay una diferencia también muy bonita, muy especial, porque en nuestro querido Perú cada región tiene su especialidad, su tradición, sus comidas”, concluyó.

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