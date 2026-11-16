Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de partidos de hoy lunes 16 de noviembre reúne encuentros de la Liga 1, así como cruces de la UEFA Nations League y Liga de Naciones de Concacaf y más. Entre los compromisos anunciados también aparece la posibilidad de que un jugador peruano en el extranjero pueda tener minutos.

La cartelera contempla tres partidos vinculados con la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El primero enfrentará a UTC con Los Chankas, en un encuentro clave en Cajamarca para el conjunto de Andahuaylas, que necesita el triunfo para intentar clasificar a la Copa Sudamericana el próximo año. Eso sí, dependerá de otros resultados para lograr su cometido.

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El segundo compromiso tendrá como protagonistas a Cusco FC y ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El elenco ‘dorado’ tiene a tiro la obtención de un cupo a un torneo internacional, pero el ‘vendaval celeste’ se juega su permanencia en Primera División.

La actividad relacionada con el campeonato local se completará con el partido donde CD Moquegua recibirá a Atlético Grau. La escuadra de José Soto apunta a seguir en la Liga 1, pero requiere de una victoria.

Por otro lado, la programación de este día incluye un amistoso de selecciones. Andorra se medirá con Azerbaiyán en un encuentro internacional por fecha FIFA.

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En Europa, la UEFA Nations League tendrá tres partidos anunciados. El Alemania vs Países Bajos figura entre los compromisos de selecciones importantes para pelear por un espacio en la siguiente ronda. La fecha del certamen europeo también contempla el enfrentamiento entre Suiza y Escocia. El tercer duelo será el que disputarán Grecia y Serbia en territorio griego.

Finalmente, el futbolista nacional que está la expectativa de tener actividad en el extranjero es Santiago Ormeño, que aguardará la chance de sumar minutos con Montevideo Wanderers ante Juventud de Las Piedras por la última fecha del Torneo Clausura uruguayo. El encuentro representa la opción de ver a un futbolista peruano en competencia fuera del país durante la jornada.

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Partidos de Liga 1

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs ADT (15:00 horas / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Atlético Grau (15:00 horas / L1 MAX)

Partido amistoso internacional

- Andorra vs Azerbaiyán (13:00 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Nations League

- Kazajistán vs Eslovaquia (10:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Islas Feroe vs Moldavia (10:00 horas / Disney+)

- Islandia vs Luxemburgo (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Lituania vs Liechtenstein (12:00 horas / Disney+)

- Estonia vs Bulgaria (12:00 horas / Disney+)

- Alemania vs Países Bajos (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Suiza vs Escocia (14:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Grecia vs Serbia (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- Macedonia vs Eslovenia (14:45 horas / Disney+)

- Gibraltar vs Malta (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- Guyana vs Puerto Rico (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guadalupe vs Bermudas (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Cuba vs Granada (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Martinica vs Aruba (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Canadá vs Guatemala (20:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de Clasificación para Copa Africana de Naciones

- Namiba vs Camerún (08:00 horas)

- Sudán vs Senegal (08:00 horas)

- Zimbabue vs Guinea Ecuatorial (08:00 horas)

- Somalia vs Ghana (10:00 horas)

- República Centroafricana vs Benín (11:00 horas)

- Eritrea vs Guinea (11:00 horas)

Partido de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Juventud de Las Piedras (18:00 horas / Disney+)