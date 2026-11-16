Perú Deportes

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta con diversos compromisos definitorios en la Liga 1, así como en la UEFA Nations League y otros campeonatos

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Guardar

La programación de partidos de hoy lunes 16 de noviembre reúne encuentros de la Liga 1, así como cruces de la UEFA Nations League y Liga de Naciones de Concacaf y más. Entre los compromisos anunciados también aparece la posibilidad de que un jugador peruano en el extranjero pueda tener minutos.

La cartelera contempla tres partidos vinculados con la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El primero enfrentará a UTC con Los Chankas, en un encuentro clave en Cajamarca para el conjunto de Andahuaylas, que necesita el triunfo para intentar clasificar a la Copa Sudamericana el próximo año. Eso sí, dependerá de otros resultados para lograr su cometido.

PUBLICIDAD

El segundo compromiso tendrá como protagonistas a Cusco FC y ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El elenco ‘dorado’ tiene a tiro la obtención de un cupo a un torneo internacional, pero el ‘vendaval celeste’ se juega su permanencia en Primera División.

La actividad relacionada con el campeonato local se completará con el partido donde CD Moquegua recibirá a Atlético Grau. La escuadra de José Soto apunta a seguir en la Liga 1, pero requiere de una victoria.

Por otro lado, la programación de este día incluye un amistoso de selecciones. Andorra se medirá con Azerbaiyán en un encuentro internacional por fecha FIFA.

PUBLICIDAD

En Europa, la UEFA Nations League tendrá tres partidos anunciados. El Alemania vs Países Bajos figura entre los compromisos de selecciones importantes para pelear por un espacio en la siguiente ronda. La fecha del certamen europeo también contempla el enfrentamiento entre Suiza y Escocia. El tercer duelo será el que disputarán Grecia y Serbia en territorio griego.

Finalmente, el futbolista nacional que está la expectativa de tener actividad en el extranjero es Santiago Ormeño, que aguardará la chance de sumar minutos con Montevideo Wanderers ante Juventud de Las Piedras por la última fecha del Torneo Clausura uruguayo. El encuentro representa la opción de ver a un futbolista peruano en competencia fuera del país durante la jornada.

Partidos de Liga 1

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs ADT (15:00 horas / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Atlético Grau (15:00 horas / L1 MAX)

Partido amistoso internacional

- Andorra vs Azerbaiyán (13:00 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Nations League

- Kazajistán vs Eslovaquia (10:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Islas Feroe vs Moldavia (10:00 horas / Disney+)

- Islandia vs Luxemburgo (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Lituania vs Liechtenstein (12:00 horas / Disney+)

- Estonia vs Bulgaria (12:00 horas / Disney+)

- Alemania vs Países Bajos (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Suiza vs Escocia (14:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Grecia vs Serbia (14:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- Macedonia vs Eslovenia (14:45 horas / Disney+)

- Gibraltar vs Malta (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- Guyana vs Puerto Rico (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guadalupe vs Bermudas (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Cuba vs Granada (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Martinica vs Aruba (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Canadá vs Guatemala (20:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de Clasificación para Copa Africana de Naciones

- Namiba vs Camerún (08:00 horas)

- Sudán vs Senegal (08:00 horas)

- Zimbabue vs Guinea Ecuatorial (08:00 horas)

- Somalia vs Ghana (10:00 horas)

- República Centroafricana vs Benín (11:00 horas)

- Eritrea vs Guinea (11:00 horas)

Partido de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Juventud de Las Piedras (18:00 horas / Disney+)

Temas Relacionados

Partidos de hoyCusco FCCD MoqueguaLiga 1Selección de AlemaniaSelección de Países BajosUEFA Nations LeagueNations Leagueperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauro Cantoro respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar a Francesco Andrealli en Perú vs Bolivia: “Hay una transición que no es fácil”

El ‘Toro’ habló sobre la convocatoria del joven mediocampista ítalo-peruano a la ‘blanquirroja’ y entendió la decisión del entrenador brasileño de no incluirlo para el último amistoso

Mauro Cantoro respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar a Francesco Andrealli en Perú vs Bolivia: “Hay una transición que no es fácil”

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La cartelera dominical combina el duelo definitorio entre Sporting Cristal y Alianza Atlético con cruces de Liga 1, Liga 2, Copa Perú y competencias internacionales

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

El último descendido se definirá en una jornada que se disputará en dos etapas debido al parón por la fecha FIFA

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así quedaron todos los partidos de la fecha 5 del torneo

La quinta jornada dejó grandes emociones y resultados que movieron la clasificación en el Polideportivo Lucha Fuentes. Repasa todos los marcadores de los encuentros disputados durante el fin de semana

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así quedaron todos los partidos de la fecha 5 del torneo

La felicidad de Roberto Mosquera tras lograr el primer título de Sporting Cristal en seis años: “Era algo impensado”

El técnico rimense reconoció que nada hacía prever ese desenlace cuando asumió el cargo a mediados de año, con el equipo hundido en la tabla y las críticas apuntando directo hacia el cuerpo técnico

La felicidad de Roberto Mosquera tras lograr el primer título de Sporting Cristal en seis años: “Era algo impensado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

Carlos Alcántara explica por qué quiere revisar la medicación de su hijo Lorenzo: “Ver quién es sin nada de medicina”

Pamela Franco obtiene garantías personales y la Fiscalía abre diligencias contra Pamela López: “Podría irse a la cárcel”

DEPORTES

Mauro Cantoro respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar a Francesco Andrealli en Perú vs Bolivia: “Hay una transición que no es fácil”

Mauro Cantoro respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar a Francesco Andrealli en Perú vs Bolivia: “Hay una transición que no es fácil”

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así quedaron todos los partidos de la fecha 5 del torneo

La felicidad de Roberto Mosquera tras lograr el primer título de Sporting Cristal en seis años: “Era algo impensado”