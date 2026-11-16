Carlos Alcántara explica por qué quiere revisar la medicación de su hijo Lorenzo: “Ver quién es sin nada de medicina”

Durante una entrevista para el podcast 'Efecto Kintsugi', el actor Carlos Alcántara conversa con Carlos Carlín sobre su vida familiar y la rutina de su hijo Lorenzo, diagnosticado con trastorno del espectro autista. Durante el diálogo en el estudio, Alcántara comparte detalles sobre las terapias y la medicación de su hijo, además de abordar cómo procesa estímulos físicos y sensaciones del entorno en su vida cotidiana. Video: YouTube BABA TV

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Carlos Alcántara habló sobre uno de los temas más personales de su vida familiar durante una conversación con el también actor Carlos Carlín en el podcast ‘Efecto Kintsugi’. El intérprete se refirió a su hijo Lorenzo, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), y expresó el deseo de retirarle la medicación que recibe actualmente para comprender con mayor precisión sus necesidades reales.

El deseo del actor sobre el tratamiento de su hijo

Durante la entrevista, Alcántara explicó que le gustaría observar el comportamiento de Lorenzo sin la influencia de los medicamentos que forman parte de su rutina diaria, con el objetivo de identificar con mayor claridad qué aspectos de su condición requieren atención médica y cuáles corresponden a su forma particular de percibir el entorno.

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“Que me gustaría quitarle toda la medicina que toma y empezar a ver quién es Lorenzo sin nada de medicina... Llevarlo a un sitio donde le empiecen a quitar todo y ver si realmente Lorenzo necesita medicina o necesita que se entienda bien cómo es su forma de vida, cómo la percibe”, expresó el actor.

El comediante, de 62 años, es hijo de la relación que mantuvo con Jossie Lindley, su expareja y madre de sus tres hijos: Gianfranco, Lorenzo y Diego. La pareja estuvo casada desde 2010 hasta este año, cuando Alcántara confirmó el fin de su matrimonio.

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Carlos Alcántara abordó el diagnóstico de trastorno del espectro autista de su hijo Lorenzo en el podcast 'Efecto Kintsugi' de Carlos Carlín.

Cómo describe el actor la cotidianidad de su hijo

Alcántara también ofreció ejemplos concretos sobre la manera en que Lorenzo procesa las señales físicas y emocionales de su entorno. El actor explicó que su hijo no siempre registra de forma espontánea sensaciones como el calor, la sed o el dolor, lo que requiere una atención constante por parte de su familia.

“Lorenzo tiene un tema como que no está en la tierra. No es consciente de todas sus emociones y sensaciones. Si Lorenzo está parado en la calle, hace calor y está sin zapatos quemándose los pies, él solamente levanta los pies, pero no tiene la señal que tiene que irse a la sombra. Lorenzo tiene sed y no tiene esa cosa espontánea de saciar la sed”, detalló el actor durante la conversación.

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Esta forma de describir la condición de su hijo no es nueva para el actor, quien desde hace más de una década se ha convertido en una de las figuras públicas peruanas que más ha contribuido a visibilizar el autismo desde la experiencia familiar. En 2020, durante la cuarentena por la pandemia, Alcántara ya había compartido detalles sobre la rutina de Lorenzo, entonces de 22 años, y su capacidad para encontrar calma a través de la música.

Una trayectoria marcada por la concientización sobre el autismo

Alcántara ha utilizado distintos espacios públicos y sus redes sociales para sensibilizar sobre el trastorno del espectro autista. En 2022, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el actor dedicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo de las familias que acompañan a personas con esta condición.

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Durante una entrevista en un set de grabación, el actor Carlos Alcántara conversa con Carlos Carlín sobre la condición de su hijo Lorenzo, diagnosticado con trastorno del espectro autista. En el diálogo, Alcántara aborda la percepción sensorial de su hijo, las dinámicas de acompañamiento en su vida cotidiana y expone sus consideraciones acerca de los tratamientos médicos en personas dentro del espectro. Video: YouTube BABA TV

“Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Muchas personas en el mundo tienen autismo. Un abrazo a todas las familias que luchan día a día para sacarlos adelante, no es tarea fácil, mucho menos para los autistas”, escribió en esa oportunidad.

Las recientes declaraciones del actor se dieron en el marco de la promoción de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, película que marcó su regreso al papel de El Dragón junto a Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, estrenada el 12 de noviembre en los cines peruanos. Durante la misma gira de entrevistas, Alcántara también abordó otros aspectos de su vida personal, entre ellos su separación de Lindley y los episodios de excesos que, según contó, logró superar con el paso de los años.

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