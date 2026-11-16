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DT de San Martín explica el mérito de vencer a Alianza Lima y revela la clave: “Era una presión jugar”

Martín Ambrosini analizó el triunfo por 3-1 ante las ‘blanquiazules’, destacó el rendimiento de sus dirigidas y explicó cómo lograron recuperar el control del partido tras perder el tercer set

Martín Ambrosini es el actual técnico de la Universidad San Martín.
Martín Ambrosini es el actual técnico de la Universidad San Martín. Crédito: FPV
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La Universidad San Martín consiguió una importante victoria por 3-1 ante Alianza Lima en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras el encuentro, el entrenador del conjunto ‘santo’, Martín Ambrosini, analizó el desempeño de su equipo, destacó el trabajo colectivo y explicó cómo afrontaron un partido exigente ante un rival que también llegaba invicto al compromiso.

El técnico argentino reconoció que superar a las ‘blanquiazules’ representaba un desafío importante, tanto por el nivel del rival como por el ambiente que se vivió en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sin embargo, resaltó que su equipo consiguió mantener la tranquilidad y ejecutar el planteamiento que habían preparado durante los entrenamientos.

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Logramos vencerlo planteando nuestro juego. La verdad que el trabajo nosotros lo hacemos a todos los equipos, tratando de plantearle de la misma forma y analizar. Pensamos mucho lo que tenemos que hacer, porque estamos todavía en construcción. Es un equipo muy nuevo, tenemos poco tiempo”, explicó Ambrosini tras el partido.

El entrenador también valoró el rendimiento individual de sus dirigidas, pues consideró que las buenas actuaciones de varias voleibolistas fueron determinantes para que San Martín pudiera imponerse en un encuentro complicado.

“Creo que hoy las individualidades también tuvieron un gran partido, entonces eso ayuda mucho al equipo. Estoy contento porque creo que hoy mostramos un poquito lo que queremos y ojalá lo podamos seguir manteniendo”, señaló.

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El director técnico del club Universidad San Martín analiza el triunfo conseguido ante las vigentes tricampeonas por 3-1. (Video: Vamos Grone TV)

La presión que se vivió en el Polideportivo Lucha Fuentes

Por otro lado, Ambrosini se refirió al ambiente que acompañó el compromiso y reconoció que la presencia de una gran cantidad de hinchas ‘blanquiazules’ también representó un factor que sus jugadoras tuvieron que manejar en el Polideportivo Lucha Fuentes.

“Mantuvimos la tranquilidad. Sabíamos que íbamos a jugar un partido muy difícil y parejo, con mucho público. La verdad que el estadio estaba casi lleno, entonces era una presión también jugar”, comentó.

En esa línea, el técnico explicó que el partido también sirvió para medir la capacidad de respuesta de un plantel que todavía atraviesa un proceso de construcción. Alianza Lima, según indicó, venía de disputar encuentros muy parejos y de larga duración, por lo que enfrentar a un rival con ese recorrido suponía una prueba exigente para las ‘santas’.

“Enfrentamos a un equipo que viene jugando muchos partidos de trámite parejo, partidos largos, ya estaba más acostumbrado. Hoy vimos un partido que nos puso en diferentes situaciones. Entonces era un desafío también para ver cómo está el equipo, porque estamos iniciando y vemos de qué manera podíamos desenvolvernos en la situación de crisis”, agregó.

¿Cuál fue la clave para que San Martín ganara el cuarto set?

Uno de los momentos importantes del encuentro llegó después de que Alianza Lima se quedara con el tercer parcial y recortara distancias en el marcador. San Martín necesitaba recuperar el control del juego para evitar que su rival llevara el compromiso a un quinto set. Sobre ese pasaje, Ambrosini explicó que la calma y la insistencia en recuperar la propuesta de juego fueron fundamentales para cerrar la victoria.

La clave fue volver a mantener un poco la calma y seguir insistiendo en poder recuperar nuestro juego. Me parece que eso era fundamental para nosotros. Lo pudimos hacer y a veces resulta que el juego es por momentos. Aprovechamos nuestro momento para ganar”, sostuvo.

Martín Ambrosini conversando con sus dirigidas durante partido.
Martín Ambrosini conversando con sus dirigidas durante partido. Crédito: FPV

Finalmente, el entrenador resaltó la importancia del triunfo para todo el plantel y destacó la respuesta de las jugadoras que ingresaron desde el banco en momentos determinantes. Para Ambrosini, todas deben estar preparadas para asumir responsabilidades cuando el equipo las necesite.

“El triunfo es importante por el plantel. Las jugadoras tienen que estar preparadas para el momento que le toca entrar y hacerlo de la mejor forma. Hoy lo hicieron algunas en momentos muy importantes, lo intentaron. Estoy contento también por cada una”, concluyó.

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