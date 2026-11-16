Perú

Caos en el Metropolitano por falta de buses para trasladarse a la misa en Las Palmas genera reclamos y gritos

La coincidencia de la homilía del papa León XIV con la jornada de oficina generó extensas filas en paraderos como Naranjal, donde decenas de pasajeros expresaron su malestar por la reducida disponibilidad de vehículos desde la madrugada de este lunes 16 de noviembre

Las estaciones del Metropolitano registraron aglomeraciones de pasajeros que buscaban llegar a la misa del papa León XIV en Surco.
Las estaciones del Metropolitano registraron aglomeraciones de pasajeros que buscaban llegar a la misa del papa León XIV en Surco.
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Las estaciones del Metropolitano concentraron desde la madrugada a decenas de personas que buscaban llegar a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco. Imágenes y mensajes difundidos en redes sociales mostraron aglomeraciones, largas esperas y reclamos por la falta de buses, pese a que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los servicios regulares y expresos habían iniciado una hora antes de su horario habitual.

La concentración de pasajeros se produjo en medio del traslado de fieles hacia la ceremonia, programada para las 10:30 de este lunes. Usuarios cuestionaron la cantidad de unidades disponibles y alertaron que las colas se extendían fuera de algunas estaciones.

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Un video difundido desde una estación mostró a un grupo de personas reunidas frente a los embarques identificados con las rutas 1, 2 y 5. Sobre las imágenes se lee: “Un caos y ni carros hay”. En el lugar se observó a pasajeros que aguardaban el ingreso a los buses, varios de ellos vestidos de blanco y con mochilas o bolsos.

La ATU anunció servicios desde las 4:00 de la madrugada

A las 4:35 de la madrugada, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el Metropolitano había adelantado sus operaciones para facilitar el traslado de asistentes a la misa papal.

“Desde las 4 a. m., los servicios regulares y expresos ya se encuentran operando, adelantando una hora su horario habitual para trasladar a los pasajeros a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas”, comunicó la entidad en una publicación.

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Minutos antes, la ATU también había señalado que el servicio lechucero continuaba sus recorridos hasta la estación Matellini, en Chorrillos. Desde ese punto, los usuarios debían continuar su trayecto hacia la base aérea.

El anuncio no evitó las quejas de pasajeros que aseguraron que las unidades eran insuficientes para atender la cantidad de personas que se reunió en las estaciones durante la madrugada.

Una usuaria identificada como Edith Giraldo escribió que esperaba desde las 3:30 de la mañana en la estación Tomás Valle. Otro pasajero, Daniel Cueva, respondió a la publicación de la ATU con un cuestionamiento al servicio: “Están de mal en peor”.

Usuarios señalaron que los buses no alcanzaban para la demanda

Los reclamos se multiplicaron debajo de las publicaciones oficiales. Alejandro Dávila cuestionó que se anunciara transporte para los fieles, mientras los usuarios habituales también esperaban unidades para llegar a sus centros de trabajo.

“Estoy en Naranjal hace media hora y ni una alimentadora. Sabiendo que todos van a Matellini menos es posible que no hayan alimentado esa zona o haya tanta cantidad de gente que exceda el servicio”, escribió.

Otro pasajero afirmó que la situación en la estación Naranjal no variaba pese a los anuncios de la ATU. “Eso no cambia, su servicio es una porquería”, señaló en su comentario.

Enrique Jiménez, por su parte, sostuvo que se trataba de un problema que se repetía. “Una incompetente como es de costumbre. Sus alimentadores en Matellini defectuosos. Acaban de causar congestión de pasajeros porque uno se ha averiado. ¿Por qué esta estupidez domina su gerencia?”, escribió.

Las publicaciones reflejaron la molestia de quienes buscaban movilizarse hacia Las Palmas y de pasajeros que requerían el servicio para sus actividades habituales. Un comentario resumió la preocupación por el cruce de ambos flujos: “Los fieles y los usuarios habituales compartieron las estaciones en plena madrugada”.

Naranjal y Tomás Valle estuvieron entre los puntos mencionados por pasajeros

En la información enviada previamente, usuarios del Rotafono de RPP también alertaron sobre la falta de buses en las estaciones Naranjal y UNI. Uno de los pasajeros, identificado como Joseph, afirmó que en Naranjal solo observaba el servicio lechucero y que las unidades pasaban cada media hora.

“El problema es que la gente viene a Naranjal porque no se han habilitado más paraderos, no está habilitado España o la estación Central. Aquí la cola sale hasta afuera”, relató.

Las imágenes compartidas por los asistentes mostraron filas dentro de las estaciones, personas que esperaban frente a los accesos a los embarques y pasajeros que buscaban información sobre la llegada de los buses. En algunos registros se escucharon reclamos y se percibió tensión entre quienes aguardaban una unidad.

La demanda por transporte coincidió con el ingreso masivo de fieles a la Base Aérea de Las Palmas, donde también se informaron dificultades en varias puertas de acceso, entre ellas la 8. La ceremonia del papa León XIV constituye su última actividad en Perú antes de abordar el avión con destino a Roma.

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