Papa León XIV se despide del Perú desde el balcón de la Nunciatura de Lima: “Que estén siempre llenos de fe y esperanza”

Papa León XIV realizó su último balconazo desde la Nunciatura Apostólica de Lima antes de partir a Roma

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El papa León XIV protagonizó este lunes 16 de noviembre uno de los últimos momentos de cercanía con los fieles peruanos antes de abandonar el país. Desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima, la residencia que lo albergó durante los seis días de su visita apostólica, el pontífice dirigió unas palabras de agradecimiento a las personas que llegaron hasta los exteriores del recinto para despedirlo.

Con un mensaje breve, pero cargado de emotividad, el Santo Padre recordó que todos los creyentes están llamados a anunciar la buena nueva de Jesucristo y pidió que el amor de Dios acompañe siempre a los peruanos, especialmente a los más pequeños. Su intervención se produjo minutos antes de abandonar la sede diplomática para dirigirse a la Base Aérea Las Palmas, donde tenía previsto presidir una multitudinaria Santa Misa.

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La escena tuvo un significado especial. Durante casi una semana, la Nunciatura Apostólica se convirtió en el lugar desde donde León XIV inició y culminó numerosas actividades de su agenda en Lima y el Perú. Ahora, antes de emprender el viaje de regreso a Roma, quiso ofrecer un último saludo a quienes lo esperaban en la calle, muchos de ellos con banderas, imágenes religiosas y expresiones de cariño.

El papa León XIV emite un mensaje de despedida ante los asistentes desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima.

El último balconazo de León XIV desde la Nunciatura Apostólica de Lima

“Buenos días, Lima. Buenos días a todos”, fueron las primeras palabras del papa León XIV al aparecer en el balcón de la Nunciatura Apostólica. El pontífice saludó a los presentes mientras se escuchaba una canción inspirada en un mensaje del profeta que invitaba a anunciar la buena nueva.

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A partir de esa referencia musical, el Santo Padre compartió una reflexión sobre la misión de los creyentes y la importancia de transmitir el mensaje de Jesucristo.

“Todos nosotros llamados a anunciar la buena nueva. Todos llamados a anunciar que Jesucristo ha venido y nos ha salvado”, expresó ante los fieles que aguardaban su aparición.

En su breve intervención también hizo una referencia al Señor de los Milagros, una de las expresiones de devoción más importantes de la religiosidad peruana. “Cristo, el Señor de los Milagros. Cristo que nos acompañe siempre”, manifestó, en un mensaje que conectó con la profunda tradición religiosa del país.

El pontífice sabía que estaba protagonizando uno de sus últimos encuentros con los peruanos desde el balcón de la residencia que lo recibió durante su estadía. Por ello, dedicó parte de su discurso a agradecer las muestras de afecto que recibió a lo largo de estos días.

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“Dentro de pocos minutos estaré saliendo aquí de la Nunciatura para ir a la celebración de la santa misa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días”, señaló.

Sus palabras fueron una despedida antes de trasladarse a Las Palmas, donde miles de personas se congregarían para participar en la última celebración eucarística de su visita apostólica.

El papa León XIV dirige un mensaje de despedida ante los asistentes desde el balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima.

“Que estén siempre llenas de fe y esperanza”: el pedido del papa a los peruanos

Uno de los momentos más significativos de su intervención llegó cuando León XIV expresó su deseo de que los peruanos mantengan viva la fe y la esperanza, incluso después de que termine su visita.

“Que el Señor les bendiga siempre, que estén siempre llenas de fe y esperanza”, manifestó el pontífice, antes de destacar la importancia del amor de Dios como una expresión concreta de cercanía hacia los demás.

En esa línea, pidió a los presentes convertirse en un signo de la presencia divina, con especial atención hacia las personas más vulnerables.

“Que el amor de Dios les ayude siempre a ser ese signo hermoso de la presencia de Dios, la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeños”, expresó.

El papa León XIV ofrece un mensaje de despedida ante los asistentes desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima.

La referencia a los más pequeños marcó el sentido pastoral de su mensaje. León XIV no se limitó a agradecer el recibimiento que tuvo en el Perú, sino que dejó una invitación a continuar transmitiendo el mensaje cristiano a través de las acciones cotidianas, la solidaridad y el acompañamiento a quienes necesitan mayor atención.

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Después, impartió su bendición a los fieles reunidos frente a la Nunciatura Apostólica.

“El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén”, pronunció.

Finalmente, se despidió con una expresión sencilla y cercana: “Buen día. Muchas gracias. Y hasta luego”.

La Nunciatura Apostólica, la residencia que albergó al papa durante seis días en Perú

El balcón desde donde León XIV pronunció su último mensaje tiene un significado particular dentro de su visita apostólica. La Nunciatura Apostólica de Lima fue la sede que lo acogió desde su llegada al Perú y se convirtió en uno de los puntos de encuentro más concurridos por los fieles que buscaban verlo de cerca.

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Durante estos seis días, los exteriores del recinto recibieron a miles de personas que aguardaban sus apariciones, rezaban, cantaban y expresaban su emoción cada vez que el pontífice se asomaba para saludarlos.

La residencia también fue escenario de actividades importantes de su agenda, entre ellas encuentros privados y reuniones vinculadas a su labor pastoral. Desde allí, el Santo Padre se desplazó para cumplir sus compromisos en Lima y otras regiones del país.

La despedida desde el balcón cerró simbólicamente ese capítulo de su estadía. Ya no volvería a salir desde aquella ventana para saludar a los peruanos durante esta visita.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima durante su despedida del Perú.

León XIV deja la Nunciatura para celebrar su última misa en Las Palmas

Después de ofrecer su último mensaje desde el balcón, el papa León XIV se preparó para abandonar la Nunciatura Apostólica y dirigirse a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Allí presidirá la multitudinaria Santa Misa programada para las 10:30 de la mañana, considerada el acto central de su último día en territorio peruano. Miles de fieles se congregarán para acompañarlo en esta celebración que marcará el cierre de su visita apostólica.

Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aeronaval del Callao, donde participará en la ceremonia oficial de despedida antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma.

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