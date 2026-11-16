El divertido momento del papa León XIV al probar el sonido previo a su último mensaje desde la Nunciatura

El santo padre agradeció la acogida de los ciudadanos que acudieron para expresarle su cariño (Canal N)

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El papa León XIV protagonizó un momento anecdótico el último domingo durante su encuentro con los fieles que aguardaban su salida de la Nunciatura Apostólica, en Lima. El sumo pontífice intentó dirigirse a las personas congregadas en los exteriores del recinto, pero un inconveniente con el micrófono impidió que su mensaje se escuchara con claridad.

El episodio ocurrió cuando el líder de la Iglesia católica se acercó a saludar a los ciudadanos que permanecían en los alrededores de la sede diplomática. Desde las primeras horas, numerosas personas se habían reunido en el lugar con la expectativa de verlo de cerca, expresarle su cariño y recibir su bendición. Sin embargo, durante su primera aparición, las dificultades técnicas con el dispositivo de audio impidieron que el público pudiera escuchar adecuadamente sus palabras.

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Ante esta situación, el pontífice ingresó nuevamente a las instalaciones y, minutos después, regresó para continuar con el encuentro. Esta vez, antes de pronunciar su mensaje, hizo una breve prueba de sonido que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

“Uno, dos, tres”, expresó León XIV mientras comprobaba que su voz llegara hasta los asistentes. La reacción no tardó en producirse: entre risas, aplausos y expresiones de entusiasmo, los presentes celebraron la espontaneidad del religioso. Al comprobar que el micrófono finalmente funcionaba, el papa añadió con naturalidad: “Ahora sí. Buenas noches”.

Robert Prevost resaltó la unión de los creyentes con la Iglesia católica y Jesucristo como parte del compromiso de la comunidad religiosa - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Papa León XIV destaca la importancia de ser discípulos misioneros

Superado el inconveniente técnico, el santo padre expresó su alegría por encontrarse con las personas que habían llegado hasta la Nunciatura Apostólica para acompañarlo. También agradeció las muestras de afecto recibidas durante su visita al país y destacó el significado de permanecer unidos en la fe.

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“Me alegro mucho encontrar a todos ustedes aquí. Muchas gracias de nuevo por esta acogida”, manifestó ante la multitud, que respondió con nuevas ovaciones.

Durante su intervención, Robert Prevost reflexionó sobre el compromiso de los creyentes con la Iglesia católica y la misión de transmitir el mensaje de Jesucristo. En ese sentido, resaltó la importancia de asumir el Evangelio como una guía para la vida y de mantener una relación cercana con la comunidad religiosa.

“Qué hermoso es ser discípulo misionero, dar la vida a Jesucristo, proclamar la buena nueva del Evangelio”, sostuvo. Asimismo, reconoció que la presencia de los ciudadanos en los exteriores del recinto representaba una muestra de su compromiso espiritual.

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“Y ustedes con su presencia están diciendo que ustedes también quieren estar unidos en la Iglesia, ¡unidos con Cristo!”, agregó, mientras los asistentes respondían con aplausos.

El sumo pontífice regresó al interior del recinto y, minutos después, volvió a salir para dirigirse a las personas que aguardaban su presencia - Créditos: Captura de pantalla Canal N.

El papa imparte una bendición

Antes de concluir el encuentro, León XIV anunció que realizaría una bendición para las personas congregadas. El religioso invitó a quienes habían llevado cruces, rosarios y otros objetos de devoción a participar de este momento, además de dedicar unas palabras especiales a los enfermos, adultos mayores y jóvenes.

“Vamos a pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Si han traído cruces, rosarios, otros objetos de devoción, vamos a bendecir a todos”, expresó.

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El mensaje también estuvo dirigido a las nuevas generaciones, a quienes reconoció como protagonistas de un futuro que necesita confianza y compromiso. En medio de los aplausos, les pidió no abandonar sus aspiraciones y mantener la fe frente a las dificultades.

“Una bendición especial también para los enfermos, para los ancianos. Y una oración especial para los jóvenes. Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza. Creen en sí mismos. Creen en el Perú. Creen en Jesucristo siempre”, manifestó.

Como despedida, el líder religioso participó en las tradicionales arengas junto con los presentes. “¡Que viva Cristo!”, exclamó, mientras la multitud respondió con el mismo entusiasmo. También se escucharon vivas a la Virgen María y a la Iglesia católica.

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De esta manera, un inconveniente con el sonido terminó dando paso a una escena distendida entre el papa León XIV y los fieles que aguardaban en los exteriores de la Nunciatura. La breve prueba de micrófono, acompañada de su característica espontaneidad, precedió a un mensaje centrado en la fe, la unidad y la esperanza.