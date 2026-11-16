Perú

“Bienvenido santo padre a la tierra colorada”, la alegre canción en honor al papa León XIV que Pucallpa le dedicó y hoy es viral en TikTok

La canción interpretada durante el encuentro fue compuesta por el padre Segundo Sandoval Gaviria especialmente para la visita papal

Los fieles acompañaron la coreografía con aplausos y muestras de entusiasmo durante el recibimiento al pontífice (Créditos: TVPerú)
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La visita del papa León XIV a Pucallpa estuvo acompañada de música, danzas y numerosas muestras de afecto. Durante su paso por el malecón Puerto Callao, en el distrito de Yarinacocha, los fieles protagonizaron un recibimiento festivo con una presentación que captó la atención del santo padre y de los asistentes. La canción interpretada en ese encuentro también comenzó a circular en TikTok, donde llamó la atención por su ritmo y melodía.

Los presentes acompañaron la coreografía con aplausos y expresiones de entusiasmo mientras un grupo de bailarines realizaba la presentación frente al sumo pontífice. Desde el lugar donde se encontraba, Robert Prevost observó el espectáculo y mostró una actitud de agrado ante la interpretación. El ambiente estuvo marcado por la alegría de los pobladores, quienes aprovecharon la ocasión para expresar su cariño al visitante.

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La presentación no solo destacó por los movimientos de los participantes, sino también por la composición musical creada especialmente para esta ocasión. La pieza fue escrita por el padre Segundo Sandoval Gaviria, cuya autoría fue difundida por el Vicariato Apostólico de Pucallpa a través de la publicación de la letra.

El papa León XIV observó la presentación musical y mostró agrado ante el espectáculo preparado por los pobladores - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
El papa León XIV observó la presentación musical y mostró agrado ante el espectáculo preparado por los pobladores - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

La melodía adquirió mayor notoriedad luego de que fragmentos de la presentación fueran difundidos en TikTok. Los videos despertaron el interés de los internautas, quienes destacaron el carácter alegre de la interpretación y la participación de los bailarines durante el encuentro con el pontífice.

Canción completa

Peregrino de esperanza,

De unidad, de Fe y Comunión

Te acoge la Amazonía,

Te abrazamos en la selva,

Unidos en aquel que es uno.

Tu voz y tu palabra

Nos abre el corazón

Muchos siglos olvidados

A los originarios

Bienvenido santo padre a la tierra colorada,

bienvenido León catorce, a la selva originaria

querida amazonía.

Hoy día el creador nos llena de alegría

de la selva a sus hijos porque en nuestros pueblos

queremos vivir en paz.

Dicen: “Pocos indígenas

Para la Amazonía”

Siendo pocos la cuidamos

Para la vida del mundo

Gritamos a los originarios.

Escucha santo padre

El grito de nuestra tierra,

Todo se están llevando,

Y los hijos de la selva

Amado León XIV

Quédate en nuestra trocha,

Nuestra minga a continuar,

Para aquí hacer despertar

Mejor vida y nueva.

Madres del monte y el agua

A jóvenes y ancianos cuidan

Para nuestro rostro no olvidar

El papa León XIV observó la presentación musical y mostró agrado ante el espectáculo preparado por los pobladores - Créditos: EFE/ John Reyes Mejia.
El papa León XIV observó la presentación musical y mostró agrado ante el espectáculo preparado por los pobladores - Créditos: EFE/ John Reyes Mejia.

Actividades del papa León XIV a Pucallpa

El papa León XIV llegó a Pucallpa el domingo 15 de noviembre, procedente de Cusco, como parte de su visita apostólica al Perú. El santo padre aterrizó en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo y posteriormente se trasladó al malecón Puerto Callao, ubicado en el distrito de Yarinacocha, donde fue recibido por representantes de los pueblos amazónicos, misioneros y numerosos fieles.

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Durante este encuentro, participó en una ceremonia que incluyó representaciones teatrales, testimonios de integrantes de comunidades indígenas y danzas tradicionales. Los asistentes expresaron su alegría con cantos, aplausos y muestras de afecto. El pontífice también pronunció un discurso en el que abordó la defensa de la Amazonía, los derechos de los pueblos originarios y la protección del medioambiente.

La jornada estuvo acompañada de diversas expresiones culturales que reflejaron la identidad de la población ucayalina. Los representantes de las comunidades compartieron sus tradiciones y manifestaciones artísticas con el visitante, en un encuentro que buscó destacar la riqueza cultural de los pueblos amazónicos y sus demandas de reconocimiento y protección.

Posteriormente, hizo una parada en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Pucallpa, donde dedicó unos momentos a la oración. A su salida, recibió plantones de shihuahuaco que bendijo junto a niños y madres de familia.

Finalmente, presidió una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, antes de partir rumbo a Lima.

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