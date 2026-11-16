Perú

Misa en Las Palmas del Papa León XIV: filas enormes, niños perdidos y caos marcó el inicio del ingreso a la base aérea

Las incidencias se concentraron durante las primeras horas de ingreso para la celebración del pontífice, cuya última actividad en Perú está programada para las 10:30 a. m. de este lunes 16 de noviembre antes de viajar a Roma

Un altercado se desató en la fila para ingresar a la Base Aérea Las Palmas cuando un grupo de fieles intentó adelantarse, generando molestia y la intervención policial. (Crédito: Cuarto Poder)
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La llegada de miles de fieles a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, estuvo marcada por filas extensas, falta de orientación, empujones y casos de niños extraviados durante las primeras horas del ingreso para la misa del papa León XIV. Los problemas se concentraron en algunas de las puertas y bloques del recinto, mientras los asistentes buscaban llegar a sus ubicaciones.

Las puertas abrieron a las 22:30 del domingo, según RPP. Al comienzo, el acceso se desarrolló de forma ordenada, pero la situación cambió a medida que aumentó el flujo de personas. La misa está programada para las 10:30 de este lunes y constituye la última actividad del pontífice en Perú antes de su vuelo a Roma.

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Un reporte de América TV mostró que las complicaciones se evidenciaron en el acceso al bloque 33. Una fila daba varias vueltas antes de llegar a las vallas que delimitaban el sector. Un asistente afirmó que llevaba una hora en la cola y cuestionó los cambios de indicaciones: “Me mandan para acá, me mandan para allá. De lo peor”.

Miles de fieles llegaron a la Base Aérea de Las Palmas para la última misa del papa León XIV en el Perú. (REUTERS/Leslie Moreno)
Miles de fieles llegaron a la Base Aérea de Las Palmas para la última misa del papa León XIV en el Perú. (REUTERS/Leslie Moreno)

La puerta 8 concentró reclamos por falta de información

La puerta 8 fue uno de los accesos donde se reportaron mayores inconvenientes. Fieles consultados por RPP informaron que se formaron hasta cuatro filas distintas, una situación que provocó confusión entre quienes intentaban entrar al recinto.

La escasa presencia de policías y voluntarios fue uno de los reclamos más repetidos. Algunas personas optaron por avanzar entre la multitud ante la ausencia de indicaciones claras, lo que derivó en empujones y discusiones.

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Todo es un desorden. Nadie ha venido haciendo nada, nadie nos está orientando”, dijo una mujer al equipo de RPP durante la cobertura del ingreso.

En imágenes difundidas por usuarios en redes sociales, se observaron aglomeraciones en las inmediaciones de las puertas 7 y 8. Un video compartido por el periodista Roger García mostró a asistentes que buscaban entrar por la puerta 7 entre empujones, mientras agentes de la Policía intentaban contener a la multitud.

Otro usuario señaló que en la puerta 2 las personas hacían una sola fila y que, pese a haber llegado de madrugada, permanecían a la espera de ingresar. En otro mensaje, una asistente afirmó que la cola para el bloque 13 era extensa y atribuyó la demora a la cantidad de gente reunida en ese punto.

El bloque 33 acumuló filas que daban varias vueltas

El bloque 33 también quedó entre los puntos más cuestionados por quienes acudieron a la misa. El enviado de América TV indicó que la fila de ese sector daba dos vueltas y que el acceso se convertía en un embudo antes de llegar a las vallas.

Un hombre que ya había logrado entrar al bloque señaló que existía otra entrada libre, pero que gran parte de los asistentes se concentraba en un único lugar. “Por allá hay otra entrada más que está libre, pero la gente se está aglomerando aquí”, explicó.

El mismo reporte recogió el reclamo de otro fiel, quien consideró que faltaba información para ordenar el acceso. “Este desorden terrible. La gente está viniendo a ver al papa, pero para entrar al estadio es más civilizado”, expresó. También afirmó que en ese punto había empujones y que no advertía control.

La señal telefónica también dificultó el trabajo y la comunicación dentro del recinto. El reportero de América TV indicó que la cobertura variaba según el sector y que algunos asistentes no podían mantenerse comunicados con facilidad.

La organización esperaba la asistencia de 1,2 millones de personas, de acuerdo con el reporte televisivo. La previsión de una convocatoria de esa magnitud coincidió con las largas colas que se observaron desde la madrugada en los accesos a la base aérea.

Familias llegaron con menores y hubo niños extraviados

Entre los asistentes hubo familias completas con niños menores de edad. Infobae constató casos puntuales de menores que se extraviaron entre la multitud, por lo que los padres recurrieron al apoyo del personal policial para ubicarlos.

En redes sociales, usuarios también alertaron sobre dificultades para desplazarse dentro y fuera de Las Palmas. Una publicación señaló que había personas que ocupaban espacios de circulación en las colas, lo que complicaba la salida de quienes ya habían avanzado en la fila.

Otra usuaria denunció fallas en los controles de seguridad y afirmó que algunas personas lograron ingresar con sillas grandes, maletas de hasta 30 kilos y colchones inflables. La imagen adjunta a su publicación mostraba objetos acumulados dentro del recinto.

En el material difundido por TV Perú sobre los objetos permitidos para asistir a la misa figuraban agua en botellas de plástico, frutas, galletas, coches para bebés, sillas plegables, documento nacional de identidad o pasaporte y la entrada digital o impresa.

Las restricciones viales y la falta de buses complicaron los traslados

Los problemas no quedaron limitados a los accesos de la Base Aérea de Las Palmas. Durante la madrugada se registró congestión vehicular en las avenidas y calles cercanas, debido a los cierres implementados en la zona.

Usuarios alertaron que los sectores aledaños estaban colapsados y que varias vías de acceso permanecían cerradas. Una publicación recomendó evitar los autos particulares y los taxis, además de precisar que los ingresos por las puertas 11 a la 16 tenían como punto cercano Matellini. Para las puertas 6 a la 10, la referencia era Surco y Próceres.

También hubo reportes por el servicio del Metropolitano. Usuarios que se comunicaron con el Rotafono de RPP informaron que faltaban buses en las estaciones Naranjal y UNI, situación que provocó aglomeraciones entre pasajeros que buscaban trasladarse hacia Las Palmas.

Un oyente identificado como Joseph sostuvo que en Naranjal solo observaba el servicio lechucero y cuestionó que no se habilitaran más rutas o paraderos. “Los lechuceros pasan cada media hora. La gente viene a Naranjal porque no se han habilitado más paraderos”, afirmó.

En otra publicación, un usuario resumió la situación en las estaciones: “Las colas en el Metropolitano son un caos, se mezcla la gente que va a ver al Papa con la que va a trabajar y la espera ni qué decir”.

La misa del papa León XIV está prevista para las 10:30 de este lunes en la Base Aérea de Las Palmas.

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