Mauro Cantoro respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar a Francesco Andrealli en Perú vs Bolivia: “Hay una transición que no es fácil”

El exjugador respaldó a Mano Menezes por no hacer debutar al joven mediocampista en el amistoso contra Bolivia en Matute. (Video: Desmarcados)

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La convocatoria de Francesco Andrealli a la selección peruana adulta llamó la atención porque el jugador todavía no había debutado en Primera División con Como 1907 de Italia. De hecho, su presencia en el amistoso ante Bolivia, disputado en Matute, generó expectativa, aunque finalmente no sumó minutos.

La ausencia del futbolista fue uno de los puntos analizados por Mauro Cantoro tras el encuentro. “La ausencia que más entiendo de Menezes es que no haya jugado Andrealli, por más que me hubiera encantado verlo. A veces los de afuera estamos equivocados, porque (Menezes) lo convocó hicimos toda una historieta que al final no se dio”, comentó en el programa de YouTube, Desmarcados.

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Mano Menezes en diálogo con Francesco Andrealli en un entrenamiento con la selección peruana adulta. - créditos: FPF

Mauro Cantoro sobre los posibles motivos para que Francesco Andrealli no debute en el Perú vs Bolivia

Según Mauro Cantoro, la citación de Francesco Andrealli podría haber tenido un objetivo ligado a su integración al plantel. “Capaz el entrenador lo citó para que viaje, para que esté y pase más tiempo con el grupo, para otra cosa”, planteó.

En esa línea, consideró que Mano Menezes pudo haber entendido que todavía no era el momento de darle participación. “Este chico no lo voy a poner ahora porque no va a jugar conmigo ahora”, resumió el exfutbolista, que admitió que “por lo menos de mi lado, ‘compré’ mal y en esa le doy la derecha a Menezes”.

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El ‘Toro’ también remarcó que el paso hacia la selección adulta implica una adaptación diferente a la que afrontan los juveniles en las categorías menores. “No es lo mismo sumarte a la sub 20 con chicos de 18 o 19 años que con tipos ya consagrados”, explicó.

El entrenador español de Como 1907 elogió al volante ítalo-peruano por su primer llamado a la 'bicolor' adulta por su buena labor en el equipo Primavera del club italiano. (Video: Radio Ovación)

El exdelantero recordó una frase de Gianluca Lapadula antes del amistoso, en la que reconoció que trataría a Francesco Andrealli de la misma manera en que lo trataron a él cuando llegó a la selección peruana. “Eso significa que hay una transición que no es fácil, y recordemos que Lapadula venía de jugar en AC Milan y en la selección italiana, no era un juvenil. Desde ese lado, fríamente, lo podemos entender a Menezes”, acotó.

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El exdelantero puso el foco en otro caso de la convocatoria. “Para mí es más grave que Maxloren haya jugado 20 minutos nada más”, expresó, al considerar que se trata de un futbolista que, con 18 años, ya tiene presencia en Primera División con Sporting Cristal y debió tener mayor participación ante Bolivia.

Francesco Andrealli sobre su primera experiencia con la selección peruana adulta

Por otro lado, Francesco Andrealli valoró el recibimiento que tuvo durante su primera experiencia junto al plantel absoluto de Perú. “Me encontré con un gran grupo, con gran alegría, que puedo traer eso a Italia con mi equipo”, declaró.

El mediocampista de 19 años también contó qué le transmitieron los integrantes con mayor recorrido. “Me decían que tengo que estar tranquilo y jugar como sé, que me va a dar muchas oportunidades”, relató.

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Francisco Andrealli es el capitán del equipo Primavera de Como 1907 de Italia. - créditos: Francesco Andrealli

Francesco Andrealli afirmó que la convocatoria le dio una señal positiva, aunque sostuvo que mantendrá la atención en su trabajo cotidiano. “Sí, eso me encanta, me gusta”, respondió al ser consultado sobre su primera convocatoria. Luego añadió: “Me quedo tranquilo trabajando”.

El jugador también reveló el contenido de su conversación con Mano Menezes. “Que siga así, trabajando y que me quede tranquilo, que voy a sumar también minutos con tranquilidad”, contó sobre el mensaje que recibió del técnico brasileño.

Por último, ante un eventual llamado para el duelo ante Panamá en diciembre, el joven futbolista dejó abierta la posibilidad considerando que no se trata de un amistoso FIFA, de ahí que su club no está en la obligación de cederlo. “Creo que sí. Ahora vemos también con mi club y ojalá, espero que sí”, manifestó.

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