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Fernanda Tomé vuelve al vóley peruano con una gran actuación: 16 puntos y primera victoria con Deportivo Soan

‘Tomezinha’ necesitó apenas unos días para adaptarse a su nuevo equipo y demostrar su capacidad ofensiva en el triunfo por 3-0 ante Rebaza Acosta

Fernanda Tomé destacó en su debut con Deportivo Soan, celebrando una victoria ante Rebaza Acosta.
Fernanda Tomé destacó en su debut con Deportivo Soan, celebrando una victoria ante Rebaza Acosta. Crédito: FPV
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Fernanda Tomé tuvo un regreso destacado a la Liga Peruana de Vóley. La brasileña volvió a competir en el campeonato nacional después de sus experiencias en el extranjero y debutó con la camiseta de Deportivo Soan en la victoria por 3-0 sobre Rebaza Acosta, por la quinta fecha de la Fase 1 de la temporada 2026/27. La atacante fue una de las figuras del encuentro al registrar 16 puntos y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para las ‘panteras’.

El equipo dirigido por Vinícius Fernandes se quedó con los tres sets del compromiso, disputado este domingo 15 de noviembre, con parciales de 25-23, 25-16 y 25-20. La ‘Tomezinha’ tuvo una participación determinante en el triunfo y terminó como la segunda máxima anotadora del partido, únicamente por detrás de su compañera Izabela Balinhas, quien consiguió 18 puntos.

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Fernanda Tomé volvió con fuerza al vóley peruano

La llegada de Fernanda Tomé generó expectativa entre los seguidores del vóley peruano. La brasileña aterrizó en Lima el pasado 11 de noviembre para incorporarse a Soan, club que anunció su fichaje con entusiasmo y apostó por su experiencia para fortalecer el plantel en esta temporada. Su adaptación fue rápida, pues apenas cuatro días después de su arribo ya estaba disputando su primer partido oficial con las ‘panteras’.

Su regreso también significó reencontrarse con una competencia que conoce muy bien. Antes de iniciar su recorrido por el extranjero, Tomé defendió durante tres temporadas a la Universidad San Martín, con la que disputó dos finales de la Liga Peruana de Vóley. En esta nueva etapa, eligió a Deportivo Soan luego de recibir una propuesta que consideró la más conveniente para continuar su carrera.

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Fernanda Tomé inició de forma positiva su nueva etapa en el vóley peruano.
Fernanda Tomé inició de forma positiva su nueva etapa en el vóley peruano. Crédito: FPV

La atacante llegó procedente del MTCC Volleyball Team de Maldivas, equipo con el que participó en el campeonato nacional de ese país y consiguió el subcampeonato. Además, fue reconocida como la mejor jugadora extranjera del torneo. También tuvo una experiencia en Bolivia, por lo que volvió al Perú con rodaje internacional y pudo ponerse rápidamente a disposición de su nuevo equipo.

Una nueva etapa física y deportiva

Durante su presentación, la brasileña también sorprendió al contar que perdió 20 kilos como parte de un proceso de preparación y transformación física. Según explicó, considera que atraviesa una de las mejores versiones de su carrera y mantiene la motivación de seguir creciendo como deportista.

Es la mejor versión de Tomé, una versión que ha bajado veinte kilos”, comentó. Asimismo, dejó en claro que su mentalidad sigue enfocada en mejorar: “Quiero ser mejor, eso está en mi cabeza”.

La atacante también destacó el potencial de sus nuevas compañeras y resaltó especialmente a la armadora Camila Pineda, con quien ya había compartido cancha en anteriores temporadas del vóley nacional. Además, expresó su confianza en el trabajo del entrenador Vinícius Fernandes y en la posibilidad de construir un equipo competitivo.

La voleibolista brasileña regresa a la Liga Peruana de Vóley, esta vez para defender la camiseta de Deportivo Soan. 'Tomezinha' ha revelado que está en un gran estado de forma. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Deportivo Soan consiguió una victoria importante ante Rebaza Acosta

El estreno de Fernanda Tomé terminó de la mejor manera, con una victoria contundente de Deportivo Soan por 3-0. Aunque el primer set fue el más ajustado, las ‘panteras’ consiguieron imponerse por 25-23 y luego encontraron mayor comodidad para cerrar los siguientes parciales por 25-16 y 25-20.

Con sus 16 puntos, Tomé dejó una primera señal de lo que puede aportar en esta temporada. Su conexión con Izabela Balinhas, máxima anotadora del encuentro con 18 unidades, también representa una alternativa ofensiva importante para el conjunto de Puente Piedra.

De esta manera, la brasileña inició su nueva aventura en el vóley peruano con una actuación destacada frente a Rebaza y un triunfo que fortalece las aspiraciones de Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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