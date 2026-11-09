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El gol de penal de Bryan Angulo para el sorpresivo empate de CD Moquegua ante Universitario en partido clave del Torneo Clausura

El delantero ecuatoriano hizo efectivo una falta cometida en contra de su equipo para establecer la igualdad, en el partido válido por la fecha 16 del Clausura 2026

Brayan Angulo anotó de penal el empate de la visita frente a los 'cremas' en el Monumental - Crédito: L1MAX.
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Sorpresa en Ate. Cuando nadie se lo esperaba el atacante ecuatoriano de CD Moquegua, Bryan Angulo, puso el empate a dos goles por bando ante Universitario de Deportes a los 78 minutos, luego de hacer efectivo un tiro penal cobrado momentos antes por Sebastián Lozano

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