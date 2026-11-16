Perú

La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’

El sorteo dominical puso en juego S/ 10,703,522. Descubre si tu boleto acertó la jugada principal, la Boliyapa o la bolilla ganadora del ‘Sí o Sí’

Revisa las seis bolillas ganadoras de la noche, el número de la Boliyapa que dejó un premio de S/ 100 mil y la bolilla del ‘Sí o Sí’ que benefició a cuatro jugadores. Captura: América Tv.
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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este domingo 15 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 10,703,522.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías, ya que tanto la Boliyapa como la modalidad del ‘Sí o Sí’ repartieron importantes premios en efectivo en el país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron el destino de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 43, 17, 19, 42, 39 y 46.

La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.
La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.

Ganadores de la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’ del 15 de noviembre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 26. El reporte de resultados detalló que en esta edición sí hubo un ganador con 5 aciertos más la boliyapa (quien se llevó un premio de S/ 100,000), además de 8 boletos premiados con 5 aciertos simples.

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Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ requirió extraer las bolillas 44, 1, 12, 29 y 11 hasta dar con los boletos premiados, resultando ganadora la bolilla 11. En esta sección, cuatro afortunados tinkeros se repartieron el premio de esta modalidad.

La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.
La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.

Tras no reventar el premio mayor en esta jornada dominical, el Pozo Millonario de La Tinka continuará acumulándose y pondrá en juego un monto estimado de S/ 11,032,504 para su próximo sorteo, programado para el miércoles 18 de noviembre.

La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.
La Tinka del 15 de noviembre: estos son los números ganadores y resultados del ‘Sí o Sí’. Captura: La Tinka web.

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