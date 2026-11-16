Perú

“Tupananchiskama, hasta pronto santo padre”, la emotiva despedida desde la torre de control de Cusco al papa León XIV

La trabajadora agradeció al pontífice por su visita y por la bendición que dejó durante su paso por la ciudad

León XIV llegó al Cusco el domingo 15 de noviembre y cumplió actividades en Saqsaywaman y la plaza de Armas - Créditos: AFP.
León XIV llegó al Cusco el domingo 15 de noviembre y cumplió actividades en Saqsaywaman y la plaza de Armas - Créditos: AFP.
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La despedida del papa León XIV del Cusco estuvo acompañada por un mensaje especial desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Una operaria de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) tomó la palabra para expresar, en representación de los trabajadores de la institución, el agradecimiento por la visita del santo padre y por haber sido parte de su llegada y partida de la ciudad imperial.

“Desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, en nombre de toda la familia Corpac, me toca despedirlo”, expresó la trabajadora antes de transmitir unas palabras dirigidas al pontífice. El mensaje destacó el significado que tuvo para quienes participaron en las operaciones aeroportuarias acompañar su paso por la región.

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La operaria recordó que para el personal encargado de las labores de control aéreo fue un honor haber intervenido en los momentos de arribo y salida del jefe de la Iglesia Católica. “Ha sido un honor haber guiado su llegada y partida”, señaló durante la comunicación, en un gesto que buscó representar a los trabajadores que estuvieron involucrados en el recibimiento del pontífice.

Una operaria de Corpac tomó la palabra desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete para agradecer al pontífice por su visita y despedirlo en nombre de los trabajadores (Créditos: Corpac TikTok)

El mensaje también puso énfasis en la manera en que la ciudad recibió al papa León XIV durante su permanencia en territorio cusqueño. La representante de Corpac resumió ese recibimiento con una expresión cargada de significado: “Cusco lo recibió con el corazón abierto”.

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La trabajadora aprovechó además la comunicación para agradecer al santo padre por su presencia y por la bendición que dejó durante su paso por la región. “Muchas gracias por su visita, gracias por su bendición y sobre todo gracias por llevarse a Cusco en su corazón”, manifestó desde la torre de control.

El mensaje concluyó con una expresión en quechua: “Tupananchiskama”, utilizada como una forma de despedida y que puede entenderse como “hasta que nos volvamos a encontrar”. “Hasta pronto, Santo Padre”, fueron las palabras finales de la trabajadora

La intervención se produjo en un momento marcado por el cierre de la visita del papa León XIV al Cusco, una de las ciudades incluidas en su recorrido por el Perú. La presencia del pontífice generó diversas actividades y movilizó a numerosos fieles que acudieron a los puntos establecidos para participar de los actos programados.

Desde el aeropuerto, la comunicación reflejó además la participación de trabajadores de distintos servicios en el desarrollo de la agenda papal. Mientras las autoridades y los fieles acompañaban las actividades oficiales, el personal aeroportuario cumplió funciones vinculadas con la llegada y salida del jefe de la Iglesia Católica.

Un pontífice con vestimenta blanca habla ante un micrófono junto a un clérigo con sotana negra frente a un muro de grandes piedras talladas
El papa León XIV pronuncia un discurso junto a un asistente durante una ceremonia religiosa en el complejo arqueológico de Saqsaywamán, en Cusco. (AFP)

El papa León XIV llegó a Cusco la mañana del domingo 15 de noviembre, como parte de su visita apostólica al Perú. El pontífice arribó a las 10 a. m. al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y, posteriormente, se trasladó hasta el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

En este histórico complejo arqueológico, el santo padre sostuvo un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. Durante la actividad, dirigió un mensaje a los asistentes y destacó la importancia de la fe vivida en las comunidades.

Luego, cerca del mediodía, León XIV se dirigió hacia la plaza de Armas de Cusco para participar en el rezo del ángelus frente a la catedral de la ciudad. Allí saludó a la comunidad católica y recordó con especial afecto al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha y considerado patrono de la ciudad.

Tras culminar sus actividades en Cusco, el pontífice retornó al aeropuerto para continuar su recorrido por el país. A la 1:05 p. m. partió rumbo a Pucallpa, donde tenía previsto reunirse con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos.

Actividades del papa León XIV durante su visita al Cusco

El papa León XIV llegó a Cusco la mañana del domingo 15 de noviembre, como parte de su visita apostólica al Perú. El pontífice arribó a las 10 a. m. al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y, posteriormente, se trasladó hasta el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

En este histórico complejo arqueológico, el santo padre sostuvo un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. Durante la actividad, dirigió un mensaje a los asistentes y destacó la importancia de la fe vivida en las comunidades.

Luego, cerca del mediodía, León XIV se dirigió hacia la Plaza de Armas de Cusco para participar en el rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral de la ciudad. Allí saludó a la comunidad católica y recordó con especial afecto al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha y considerado patrono de la ciudad.

Tras culminar sus actividades en Cusco, el pontífice retornó al aeropuerto para continuar su recorrido por el país. A la 1:05 p. m. partió rumbo a Pucallpa, donde tenía previsto reunirse con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos.

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