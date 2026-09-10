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Fixture completo del Mundial de Clubes de Vóley 2026: todos los partidos con la participación de Alianza Lima

Se viene el torneo más importante de la FIVB, con la presencia de las ‘blanquiazules’. Conoce la programación de la fase de grupos de la competición que se jugará en Sao Paulo

Fixture completo del Mundial de Clubes de Vóley 2026
Fixture completo del Mundial de Clubes de Vóley 2026
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Todo va quedando listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2026 que se jugará en Sao Paulo en diciembre. Alianza Lima, Osasco São Cristóvão Saúde, NEC Red Rockets Kawasaki, Eczacıbaşı Peron Istanbul, VakıfBank SK, SESI Vôlei Bauru, Al Ahly SC y Zhetysu VC son los equipos que lucharán para alcanzar la gloria en el máximo torneo de la FIVB.

La decimonovena edición del campeonato internacional se disputará en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques, en São Paulo, entre el 8 y el 13 de diciembre. Y reunirá a clubes de Sudamérica, Europa, Asia y África en una competencia que concentrará a representantes de distintas ligas internacionales.

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Fixture completo del Mundial de Clubes de Vóley 2026

<b>Fecha 1</b>

<i>Martes 8 de diciembre</i>

  • NEC Red Rockets Kawasaki vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas
  • VakıfBank SK vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 horas
  • SESI Vôlei Bauru vs. Al Ahly SC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas
  • Osasco São Cristóvão Saúde vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas

<b>Fecha 2</b>

<i>Miércoles 9 de diciembre</i>

  • VakıfBank SK vs. Al Ahly SC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas
  • NEC Red Rockets Kawasaki vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 horas
  • SESI Vôlei Bauru vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas
  • Osasco São Cristóvão Saúde vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas

<b>Fecha 3</b>

<i>Jueves 10 de diciembre</i>

  • Al Ahly SC vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas
  • Eczacıbaşı Peron Istanbul vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 horas
  • VakıfBank SK vs. SESI Vôlei Bauru | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas
  • Osasco São Cristóvão Saúde vs. NEC Red Rockets Kawasaki | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas
Así se jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026. (Tribuna del vóley)
Así se jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026. (Tribuna del vóley)

Formato del Mundial de Clubes de vóley 2026

Los ocho clubes participantes estarán repartidos en dos grupos de cuatro equipos. La primera etapa se jugará entre el 8 y el 10 de diciembre, con un formato de todos contra todos dentro de cada zona.

Cada conjunto disputará un partido frente a los otros tres integrantes de su grupo. Los dos mejores de cada zona accederán a las semifinales, previstas para el sábado 12 de diciembre.

En esa instancia, el líder de un grupo enfrentará al segundo clasificado del otro. La definición del campeonato incluirá el partido por la medalla de bronce y la final, que se celebrarán el domingo 13 de diciembre.

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Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026. Créditos: Dosis de Voleibol.

¿Cómo obtuvo Alianza Lima su pase al Mundial de Clubes de vóley 2026?

Alianza Lima quedó en el tercer puesto del último Sudamericano de Clubes, disputado en Lima, luego de imponerse a la Universidad San Martín en el partido que definió esa ubicación. Ese resultado abrió una alternativa para que el conjunto blanquiazul acceda al Mundial de Clubes.

La posibilidad surgió porque Osasco Voleibol Clube, subcampeón del torneo continental, fue designado como anfitrión de la competencia en São Paulo por la Federación Internacional de Vóley. Con el club brasileño ya clasificado por su condición de local, su plaza obtenida en el Sudamericano quedó disponible.

Medios locales informaron que Alianza Lima podría ocupar ese cupo, a partir de su ubicación en el podio continental. La participación, no obstante, todavía requiere la confirmación oficial de la FIVB.

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026
Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

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