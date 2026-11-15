Papa León XIV vuelve a Lima la noche del domingo 15 de noviembre: Estas son las calles por las que pasará

El papa deja el Estadio Nacional - Fotos:. Carlos Díaz

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El papa León XIV regresará a Lima este domingo 15 de noviembre, tras concluir su agenda en Pucallpa. El pontífice aterrizará cerca a las 8 de la noche en el Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María.

El recorrido será en auto cerrado, pero con la posibilidad de verlo por la ventanilla. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el desplazamiento tendrá una vía principal y otra alterna, previstas para conectar el Callao con la residencia diplomática donde pasará la noche antes de sus actividades programadas del lunes 16.

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Ruta principal irá por Faucett, La Marina, Pershing y Salaverry

El vuelo que trasladará al papa desde Pucallpa despegará a las 19:05 horas. La llegada a la Base Aérea del Callao está calculada para las 20:20 horas, según la programación difundida para la visita apostólica.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, la comitiva avanzará por la avenida Elmer Faucett, continuará por La Marina y luego tomará la avenida Faustino Sánchez Carrión, también llamada Pershing. El último tramo será por la avenida Salaverry hasta la Nunciatura Apostólica.

Las autoridades no han informado horarios precisos de paso por cada vía ni detalles sobre eventuales restricciones de tránsito durante el retorno del papa.

El pontífice llegará al Grupo Aéreo N.° 8 desde Pucallpa y se dirigirá a la Nunciatura Apostólica de Jesús María antes de sus actividades del lunes, su último día en Perú. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

PNP tiene una ruta alterna hacia Jesús María

Si surge alguna eventualidad, la ruta alterna del papa León XIV incluirá la avenida Elmer Faucett, la avenida Dueñas, la avenida Óscar R. Benavides, conocida como Colonial, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Guzmán Blanco y la avenida Salaverry. Ese trayecto también termina en Jesús María.

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La Policía Nacional difundió ambas opciones para la movilización de seguridad y no precisó cuál quedará activada hasta el momento del aterrizaje. El traslado ocurrirá después de una jornada que comprende actividades en Cusco y Pucallpa, antes de que el pontífice retorne a la capital. Las rutas podrían variar por seguridad pública.

El lunes 16 de noviembre, León XIV cumplirá dos compromisos antes de viajar al Vaticano. A las 8:30 horas visitará a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao. Después presidirá la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, desde las 10:30 horas. La celebración cerrará su agenda pública en Perú.

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A las 13:15 horas tendrá lugar la ceremonia de despedida y, según el itinerario oficial, el avión partirá hacia Roma a las 13:45 horas. El retorno a Lima permite que el pontífice complete las actividades finales antes de dejar el país tras su visita.

Itinerario oficial del lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13:15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Roma.

Llegada a Italia: Martes 17 de noviembre de 2026 a las 10:25 a.m. en el aeropuerto de Fiumicino, a 30 kilómetros al sur de Roma.

Actividades inmediatas: Tras su aterrizaje, el pontífice se dirigirá de regreso a su residencia habitual en el Vaticano para retomar sus labores administrativas y de la agenda papal.