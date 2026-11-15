Perú

PJ confirma condena de 10 años de prisión contra exfuncionaria que sustrajo S/76 mil de la Municipalidad de Carabayllo

Los hechos se cometieron entre 2009 y 2012, cuando la sentenciada tenía a su cargo la administración y custodia de la caja chica municipal

Fachada del edificio de la Municipalidad de Carabayllo con texto informativo y el logotipo del Ministerio Público de Perú
El Poder Judicial de Perú ratificó diez años y ocho meses de prisión contra una exfuncionaria de la Municipalidad de Carabayllo por apropiación de fondos públicos. (Ministerio Público)
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El Poder Judicial confirmó, en segunda instancia, la condena de diez años y ocho meses de prisión efectiva contra O. R., identificada como la responsable de la administración y custodia de la caja chica de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. La sentenciada fue hallada culpable de los delitos de peculado doloso agravado y uso de documento privado falso, en agravio del Estado y de proveedores de la comuna, según informó el portal LP.

De acuerdo con la investigación, O. R. se apropió de S/ 76.536,80 de los fondos municipales entre 2009 y 2012, en un período en que ejercía funciones de manejo directo del efectivo destinado a gastos menores de la entidad edil. El esquema delictivo se sostuvo durante varios años antes de ser detectado por los organismos de control.

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Apropiación de fondos municipales

Durante la audiencia de apelación, la fiscal adjunta superior Leidy Cherrepano Collantes sostuvo que la procesada utilizó recibos por honorarios de proveedores con firmas falsificadas para apropiarse del dinero público. La funcionaria simuló además pagos por servicios que nunca se habían ejecutado, una maniobra que le permitió sustraer los fondos sin levantar sospechas de forma inmediata.

La Contraloría General de la República intervino en el caso tras identificar un perjuicio patrimonial a las arcas municipales. Ante estos hallazgos, el organismo de control comunicó los hechos al Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, lo que dio origen a la investigación penal.

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Pruebas que acreditaron delitos

En primera instancia, la fiscal adjunta provincial Miryam Acevedo Martel sustentó la acusación mediante diversos medios probatorios. Entre ellos figuraron la denuncia policial, las declaraciones de la sentenciada y de los testigos, las pericias contables y de grafotecnia, así como el informe elaborado por la Contraloría General de la República, según detalló el Ministerio Público.

Estos elementos permitieron acreditar los delitos atribuidos a O. R. y sustentar la condena que posteriormente fue confirmada en segunda instancia. La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, a cargo de la fiscal superior María del Carmen Ruiz Hurtado, obtuvo la ratificación de la sentencia tras el proceso de apelación.

El proceso judicial contó con la participación de distintas fiscales en cada etapa. Mientras Acevedo Martel condujo la acusación durante el juicio oral en primera instancia, Cherrepano Collantes asumió la defensa de la tesis incriminatoria durante la audiencia de apelación, instancia en la que el tribunal ratificó íntegramente la condena impuesta contra la exfuncionaria.

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