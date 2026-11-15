Papa León XIV recuerda en Cusco a Richard Alarcón, el fallecido arzobispo que celebró su elección entre lágrimas

El papa León XIV recordó al fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, durante el rezo del Ángelus en la ciudad imperial y destacó su memoria con palabras de afecto y gratitud

Guardar

El papa León XIV recordó este domingo al arzobispo Richard Alarcón, fallecido en octubre pasado tras una larga enfermedad, durante el rezo del Ángelus en Cusco, donde evocó su memoria con palabras de afecto y gratitud en el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú.

“Me alegra mucho encontrarme hoy aquí rodeado de su afecto y de la fe viva que late en esta hermosa comunidad. Junto a nuestros hermanos enfermos y ancianos, a los sacerdotes y consagrados, y recordando con especial cariño y gratitud a monseñor Richard Alarcón, a quien encomendamos a la intercesión amorosa de María”, expresó.

PUBLICIDAD

El recuerdo tuvo un significado especial por el vínculo que el entonces arzobispo cusqueño había manifestado públicamente con Robert Prevost tras su elección como sucesor de Francisco. En una entrevista difundida por el Arzobispado de Lima, Alarcón relató la emoción con la que recibió la noticia y cómo esta interrumpió su jornada de trabajo.

Según contó, reunió a sus colaboradores alrededor de una computadora para seguir el anuncio, algunos de los cuales incluso rompieron en llanto al escuchar que el nuevo pontífice había sido obispo de Chiclayo. “Es una señal del Espíritu de Dios que está presente en la Iglesia”, comentó.

PUBLICIDAD

Alarcón había celebrado entre lágrimas la elección de Robert Prevost como sucesor de Francisco, al conocer que el nuevo pontífice había sido obispo de Chiclayo

En aquella conversación, el prelado también expresó el mensaje que le habría gustado transmitirle a León XIV si volvía a encontrarse con él: que ayudara a la Iglesia a mantener presentes sus raíces y su compromiso con una sociedad en constante transformación.

“Que nos recuerde cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestro compromiso con este mundo tan cambiante de ahora, donde todo cambia de la noche a la mañana, que nos arraigue en la fe”, manifestó.

Asimismo, pidió al pontífice que no olvidara a los habitantes de la sierra peruana, quienes, aseguró, sentían un cariño especial por él. Para ilustrarlo, recordó una visita a una comunidad alejada de Cusco, donde los pobladores le preguntaron por el nuevo papa y celebraron con entusiasmo su elección.

PUBLICIDAD

“Tenemos que estar siempre atentos a sus orientaciones, que él nos guíe con una mano segura, que él nos recuerde cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestro compromiso con este mundo tan cambiante”, concluyó.

Un hombre sostiene una fotografía del fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, durante su procesión fúnebre el domingo 1 de noviembre de 2026, en la catedral de Cusco, Perú. (AP Foto/Percy Hurtado)

La Arquidiócesis del Cusco confirmó el 30 de octubre la muerte de Alarcón, a los 74 años, tras una larga enfermedad y dos semanas antes de la visita del pontífice a la ciudad imperial, cuyos preparativos acompañó pese al deterioro de su salud.

Nacido en Lima el 10 de abril de 1952, ingresó a la Orden Franciscana en 1969 y fue ordenado sacerdote en diciembre de 1976. En 2001 fue nombrado obispo de Tarma y, trece años después, el papa Francisco lo designó arzobispo del Cusco, cargo que asumió en enero de 2015. Durante su trayectoria también presidió Cáritas del Perú y la Comisión Episcopal de Liturgia.

PUBLICIDAD

León XIV se despidió de Cusco y partió rumbo a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.