Perú celebra un resultado histórico en el Mundial de Surf 2026: gana dos medallas y obtiene un cupo a Los Ángeles 2028

Perú logra un doble podio en el Mundial de Surf 2026 y consigue el primer cupo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Crédito: IPD

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El surf peruano vivió un domingo inolvidable en Punta Rocas. Lucca Mesinas y Miguel Tudela dejaron en alto el nombre del país al conquistar las medallas de plata y bronce, respectivamente, en los ISA World Surfing Games 2026. Los tablistas nacionales subieron al podio tras una destacada actuación en la gran final masculina y protagonizaron un resultado histórico en una competencia que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina.

La celebración fue aún mayor porque Perú también aseguró una plaza masculina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, gracias a su desempeño en la clasificación por equipos. De esta manera, la delegación nacional cerró su participación en el campeonato mundial con dos medallas y un importante paso en el camino hacia la próxima cita olímpica.

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Lucca Mesinas y Miguel Tudela brillaron en la gran final

Lucca Mesinas se quedó con el subcampeonato mundial luego de alcanzar 13.33 puntos en la final masculina. El peruano tuvo una destacada presentación en las olas de Punta Rocas y terminó en el segundo lugar, por detrás del australiano Ethan Ewing, quien se consagró campeón con un total de 19.17 unidades.

Por su parte, Miguel Tudela completó el podio al obtener la medalla de bronce con 11.53 puntos. El tablista nacional también tuvo una sobresaliente actuación durante el campeonato y consiguió que Perú tuviera a dos representantes entre los tres mejores surfistas de la competencia.

Así, Mesinas y Tudela compartieron la ceremonia de premiación con Ewing, en una final que quedará marcada en la historia del surf peruano. El doble podio confirmó el gran nivel de los deportistas nacionales y permitió que la afición celebrara dos medallas en casa.

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Lucca Mesinas conquistó la plata, Miguel Tudela se llevó el bronce y el país aseguró una plaza masculina para Los Ángeles 2028. (Video: IPD)

Perú aseguró su primera plaza para Los Ángeles 2028

El resultado de los tablistas peruanos no fue la única noticia positiva del campeonato. La selección nacional también consiguió una plaza masculina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, como consecuencia de su rendimiento en la clasificación por equipos de los ISA World Surfing Games.

Este logro representa un paso importante para el surf nacional, que buscará mantener su protagonismo internacional y llegar con una delegación competitiva a la próxima cita olímpica. Cabe precisar que la plaza obtenida corresponde al país y no significa que alguno de los integrantes del equipo tenga asegurada automáticamente su participación individual en los Juegos.

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¿Quiénes integraron la selección peruana?

La delegación nacional estuvo conformada por seis deportistas: Alonso Correa, Lucca Mesinas, Miguel Tudela, Sol Aguirre, Daniella Rosas y Catalina Zariquiey. Los cinco primeros forman parte del Programa Lima 2027, mientras que Zariquiey completó el equipo peruano que compitió ante representantes de distintas partes del mundo.

La participación de la selección también dejó actuaciones destacadas en la rama femenina, con Aguirre, Rosas y Zariquiey avanzando a distintas instancias del campeonato. Aunque no lograron sumarse al podio, contribuyeron al desempeño colectivo del equipo nacional.

Lucca Mesinas y Miguel Tudela fueron los tablistas nacionales más destacados en los ISA World Surfing Games 2026. Crédito: IPD

Punta Rocas recibió a los mejores surfistas del mundo

Los ISA World Surfing Games 2026 se desarrollaron del 6 al 15 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Punta Rocas, bajo la organización de la Asociación Internacional de Surf (ISA). El campeonato reunió a 239 deportistas de más de 50 países y convirtió al litoral peruano en el epicentro del surf mundial durante diez días.

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Además de entregar plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el certamen representó una importante competencia de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La realización de este evento también reafirmó la capacidad del Perú para albergar torneos internacionales de primer nivel.

Con las medallas de Lucca Mesinas y Miguel Tudela, sumadas a la clasificación olímpica por equipos, el surf peruano cerró una participación memorable en Punta Rocas. El resultado fortalece la presencia nacional en la élite de este deporte y renueva las expectativas de cara a los próximos desafíos internacionales.