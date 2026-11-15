Rosa Fuentes revela el pedido que le hizo su hijo tras la infidelidad de Paolo Hurtado: “Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”

Rosa Fuentes relata aspectos de su entorno familiar durante una entrevista en el espacio Todos Sanamos.

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el pedido de su hijo mayor para que Paolo Hurtado conociera al bebé que esperaba fue uno de los momentos que más la afectó después de conocer la Rosa Fuentes relató quefue uno de los momentos que más la afectó después de conocer la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo.

La empresaria habló de esa etapa en el podcast Todos sanamos, espacio conducido por la psicóloga Lizbeth Cueva. Allí recordó que atravesaba el embarazo de su tercer hijo cuando el vínculo extramatrimonial de su entonces esposo salió a la luz.

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La ruptura no solo implicó el final de una relación de diez años. También obligó a Fuentes a reorganizar la vida familiar mientras sus hijos enfrentaban las consecuencias de la separación.

Rosa Fuentes participa en una entrevista en el programa Todos Sanamos, en la que aborda temas vinculados a su entorno familiar.

En ese contexto, su primogénito le planteó una preocupación que la dejó sin respuesta. El niño quería saber de qué manera su padre conocería a su hermano, quien aún no había nacido.

“Mamá, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”, le dijo el menor, según contó Fuentes durante la conversación con Cueva.

La empresaria explicó que esa frase le resultó dolorosa porque, en ese momento, ella no deseaba tener cerca a Paolo Hurtado. El futbolista visitaba a sus hijos, pero ella optaba por mantenerse al margen para no cruzarse con él.

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“Eso fue lo peor, porque sabía que no lo quería cerca”, expresó Fuentes, quien se quebró al recordar la escena.

Rosa Fuentes recordó entre lágrimas el pedido de su hijo mayor para que Paolo Hurtado conociera al bebé que esperaba durante su separación.

El distanciamiento respondía al rechazo que sentía luego de la exposición del caso. La empresaria sostuvo que incluso le resultaba difícil escuchar la voz de su expareja tras la infidelidad.

Con el paso de los días, comenzó a advertir que ese estado de ánimo también alcanzaba a sus hijos. Su hijo mayor, por ejemplo, golpeaba la puerta de su habitación para preguntarle si iba a salir a comer con ellos.

Ese gesto le hizo reconsiderar la forma en que enfrentaba el dolor. Fuentes entendió que la tensión entre los adultos podía alterar la rutina y la tranquilidad de los menores.

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“La rabia y el enojo ya estaban dañando a mis hijos, especialmente al mayor”, afirmó durante el podcast. Agregó que esa conciencia fue un límite para ella en medio de la separación.

Paolo Hurtado celebró el cumpleaños de Rosa Fuentes con un video romántico durante un viaje familiar a Aruba, reforzando los rumores de reconciliación.

Las imágenes de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo se difundieron en marzo de 2023

El conflicto se hizo público el 21 de marzo de 2023, cuando el programa de Magaly Medina emitió imágenes que mostraban a Paolo Hurtado junto a Jossmery Toledo durante un viaje a Cusco.

En los registros se veía al entonces jugador de fútbol besar y abrazar a la expolicía. Las imágenes generaron repercusión porque Hurtado continuaba casado con Rosa Fuentes, quien estaba embarazada de su tercer hijo.

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Hasta ese momento, la pareja llevaba una década de matrimonio y ya tenía dos hijos. La difusión del ampay transformó un asunto privado en un episodio de amplia exposición pública.

Nueva escapada de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado. | 'Magaly Tv, la firme'

Un día después de la emisión de las imágenes, el 22 de marzo de 2023, Fuentes comunicó en sus redes sociales que su relación con el deportista había terminado.

La empresaria centró entonces su atención en el embarazo y en el cuidado de sus hijos. En la entrevista con Lizbeth Cueva, señaló que el proceso también la llevó a reconocer que los menores percibían cada cambio dentro del hogar.

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El pedido de su hijo mayor, quien deseaba que el bebé mantuviera un vínculo con su padre, quedó como uno de los recuerdos más difíciles de esa etapa. Para Rosa Fuentes, esa conversación evidenció que la ruptura afectaba a toda la familia.