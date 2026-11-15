Perú

La visita del papa León XIV a Pucallpa se realizará con una sensación térmica igual o superior a 34 °C

El Senamhi prevé una temperatura máxima de 32 grados, humedad de 66% y cielo nublado para los actos públicos previstos durante la tarde de hoy 15 de noviembre en la capital de Ucayali

El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
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La visita del papa León XIV a Pucallpa transcurrirá este domingo bajo temperaturas superiores —según el Senamhi— a los 30 °C y una sensación térmica cuatro grados o más por encima de esta. Miles de fieles esperan al pontífice en la capital de Ucayali, donde tiene previsto participar en un encuentro con representantes de los pueblos amazónicos y oficiar una misa en la Villa Deportiva Regional.

El pronóstico para la jornada contempla cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 32 °C, de acuerdo con una proyección meteorológica para Pucallpa. Otra medición difundida para la ciudad ubicó el termómetro en 34 °C, con 30% de probabilidad de precipitaciones, 66% de humedad y vientos de ocho kilómetros por hora.

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La elevada humedad incrementará la percepción de calor durante las actividades previstas por la llegada del jefe de la Iglesia católica. La información difundida señala que la sensación térmica podría superar los 34 °C, una condición que acompañará la concentración de personas en los distintos puntos de la ciudad.

El pontífice llegará desde Cusco al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 14:30 horas. (REUTERS/Daniel Becerril
El pontífice llegará desde Cusco al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 14:30 horas. (REUTERS/Daniel Becerril

Desde Cusco

El sumo pontífice tiene programado su arribo desde Cusco al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo alrededor de las 14:30 horas. Desde allí se trasladará para cumplir con las actividades previstas en la ciudad.

A las 15:00 horas, el papa León XIV encabezará un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao, frente a la laguna de Yarinacocha. La agenda continuará a las 16:45 horas, cuando presidirá una misa y ofrecerá una homilía en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita.

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La jornada coincidirá con el tramo de mayores temperaturas. El reporte incluido en la información disponible prevé que Pucallpa alcance 32 °C entre el mediodía y las 16:00 horas. En ese mismo periodo, la radiación ultravioleta llegará a un índice de nueve, considerado muy alto.

La expectativa por la visita crece en la ciudad a pocas horas de la llegada del pontífice. Miles de personas aguardan su paso y su participación en los actos públicos programados para la tarde, en un contexto de calor intenso y posibilidad de lluvia ligera.

La misa y la homilía papal tendrán lugar en las instalaciones de la Villa Deportiva Regional Ucayali a las 16:45 horas. (REUTERS/Daniel Becerril)
La misa y la homilía papal tendrán lugar en las instalaciones de la Villa Deportiva Regional Ucayali a las 16:45 horas. (REUTERS/Daniel Becerril)

Papamóvil en Pucallpa

El papamóvil destinado al traslado del papa León XIV llegó el sábado 14 al aeropuerto internacional Capital FAP David Armando Abensur Rengifo. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) trasladó el vehículo en un avión C-27J Spartan.

La institución informó en sus redes sociales que realizó el traslado con “el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de nuestro personal”, y añadió que continúa con las misiones vinculadas a este acontecimiento.

El vehículo es una camioneta 4x4 de aproximadamente tres toneladas. No cuenta con blindaje y posee una cúpula protectora, un asiento giratorio de altura ajustable y una silla con el emblema oficial ubicada en la tolva.

Pese a que se trata del transporte oficial del pontífice, su uso estará restringido por las condiciones climáticas de Pucallpa. La información difundida indica que el vehículo solo será utilizado dentro de la sede de La Videnita, donde se celebrará la misa ante los asistentes.

El papamóvil es una camioneta sin blindaje de tres toneladas y su recorrido quedará restringido a la sede de La Videnita. (REUTERS/Daniel Becerril)
El papamóvil es una camioneta sin blindaje de tres toneladas y su recorrido quedará restringido a la sede de La Videnita. (REUTERS/Daniel Becerril)

La radiación ultravioleta

Las previsiones para este domingo contemplan un cielo nublado parcial a nublado con lluvia. El panorama podría variar durante el día, con momentos de nubosidad y posibilidad de precipitaciones ligeras, aunque el calor será la condición predominante durante las actividades papales.

Ante el escenario previsto, se recomendó a los fieles utilizar protector solar cada dos horas, sombreros de ala ancha o gorros para cubrir la cabeza y el rostro, además de mantener una adecuada hidratación durante la espera.

También se sugirió llevar ponchos o prendas impermeables por la posibilidad de lluvia. El uso de paraguas no estará permitido durante las actividades del papa León XIV.

La programación en Pucallpa incluye el encuentro con representantes de los pueblos amazónicos en Puerto Callao y la misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Ambos actos se desarrollarán durante una tarde en la que la ciudad registrará altas temperaturas, humedad y radiación ultravioleta elevada.

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