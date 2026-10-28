Nayeli Yábar alza la mano en Alianza Lima tras brillar ante Regatas: “Toda voleibolista busca jugar y hoy asumí”

Nayeli Yábar destacó con 13 puntos en el triunfo de Alianza Lima por 3-2 ante Regatas. Crédito: FPV

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Nayeli Yábar aprovechó al máximo la oportunidad que recibió en Alianza Lima y se convirtió en una de las protagonistas del triunfo ante Regatas Lima. La atacante de 26 años respondió a la confianza del entrenador Alejandro Schneider con una destacada actuación en el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en el que las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-2 tras un disputado encuentro.

La voleibolista, que no suele contar con muchos minutos en el equipo íntimo, ingresó en un momento exigente del compromiso y demostró que puede ser una alternativa importante para el plantel. Con 13 puntos anotados, Yábar contribuyó a una victoria que puso en evidencia la capacidad de respuesta de las tricampeonas en los pasajes más complicados del partido.

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Más allá de su rendimiento individual, la punta aliancista resaltó el compromiso que existe dentro del plantel ‘blanquiazul’ y el esfuerzo que realizan durante los entrenamientos para llegar preparadas a cada partido. La jugadora también destacó la metodología de Alejandro Schneider y el respaldo que brinda a las integrantes del equipo.

“La verdad que Alianza es un equipo muy fuerte y sobre todo unido. Venimos entrenando muy duro. Los entrenamientos de Ale (Schneider) son muy buenos y la confianza que nos da él. Sobre todo la unión que tenemos entre nosotras las chicas es muy importante y esto ha servido para este y todos los partidos que vamos a jugar”, expresó.

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Tras destacar en el clásico ante el elenco chorrillano, la voleibolista de 26 años agradeció la confianza del comando técnico y resaltó la unión del plantel íntimo. (Video: Toque Final)

En esa misma línea, la atacante explicó que el apoyo entre compañeras es una de las fortalezas del equipo y que esa conexión se refleja cuando deben afrontar encuentros exigentes, como ocurrió ante el conjunto chorrillano.

“Las chicas entre todas nos apoyamos desde los entrenamientos, que son muy duros, pero estamos ahí luchando todas juntas y creo que hoy se vio eso. Es el conjunto que tenemos”, agregó.

La oportunidad que Nayeli Yábar esperaba en Alianza Lima

La actuación ante Regatas tuvo un significado especial para Nayeli Yábar, quien llevaba tiempo sin disputar un partido de estas características. La atacante agradeció al entrenador y a todo el comando técnico por confiar en ella para ingresar en un momento de alta exigencia.

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“Primero gracias a Dios, de verdad. Creo que él y mi familia, me acompañan en todo este proceso del vóley. Y también agradecer a Alejandro y a todos los profes que confiaron en mí con el comando técnico, que la verdad que se dio la oportunidad y estoy muy contenta con eso”, señaló.

La jugadora también se refirió a la importancia de mantenerse preparada pese a no tener continuidad como titular. Yábar sostuvo que todas las integrantes del plantel trabajan con la misma exigencia y manifestó su alegría por haber podido responder cuando le tocó entrar a la cancha.

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“Todas somos profesionales y trabajamos duro en todos los aspectos, pero la verdad que muy contenta y agradecida con todo el comando técnico por hoy por poder confiar en mí. De verdad que es una alegría porque hace mucho tiempo que no tengo este tipo de partidos. Estoy muy contenta, creo que toda voleibolista busca jugar, y hoy asumí”, afirmó.

Sus 13 puntos y su aporte en el triunfo por 3-2 ante Regatas refuerzan su candidatura a ser considerada una variante ofensiva para Alejandro Schneider en los próximos compromisos. La continuidad de sus oportunidades dependerá de las decisiones técnicas, pero la atacante dejó una respuesta positiva en una jornada importante para las ‘blanquiazules’.

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Nayeli Yábar respondió a la confianza de Alejandro Schneider en la victoria de Alianza Lima ante Regatas. Crédito: Alianza Lima Vóley

Alianza Lima mantiene su objetivo en la temporada

Luego de superar a Regatas en cinco sets, Alianza Lima continuará su preparación para los siguientes encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El equipo ‘íntimo’ buscará sostener su rendimiento colectivo y seguir avanzando hacia la meta que se ha trazado para la temporada.

Yábar, por su parte, dejó claro que el grupo mantiene la misma ambición y que el trabajo diario será fundamental para alcanzar sus objetivos. “El objetivo con el equipo es el mismo de cada año y vamos a seguir trabajando todas juntas para lograrlo”, concluyó.