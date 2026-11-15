Papa León XIV: ruta y hora del trayecto del Señor de los Milagros hacia Las Palmas para multitudinaria misa

El papa interrumpió su recorrido hacia la Plaza de Armas para orar frente al Señor de los Milagros, saludar a los fieles y continuar hacia el Palacio Arzobispal. Foto: Andina

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El Señor de los Milagros saldrá este domingo 15 de noviembre desde la iglesia Las Nazarenas rumbo a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde permanecerá para la misa que el papa León XIV presidirá el lunes 16.

La ruta del Señor de los Milagros comenzará a las 7:00 horas y atravesará cinco distritos de Lima. La Hermandad estima que el traslado tomará cerca de seis horas y que el ingreso al recinto militar será alrededor de las 13:00 horas por la puerta 3.

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El traslado se realizará en el Nazareno Móvil, una plataforma de baja altura dispuesta para llevar el anda por vías que incluyen puentes.

Nazareno Móvil - Crédito: HSMN

Cinco distritos recibirán el paso de la imagen antes de la misa

La imagen partirá por la avenida Tacna y continuará por Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez y el jirón Manuel Segura. Ese primer tramo conectará el Cercado de Lima con las zonas del recorrido previstas por la organización.

Después, el vehículo seguirá por Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. El tramo final comprenderá las avenidas Surco y Paseo de la República, antes de avanzar por Soto Bermejo hacia Las Palmas.

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La procesión del Señor de los Milagros pasará por Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco. Será la primera vez que la imagen recorra Lince, San Isidro y Surquillo, según la Hermandad.

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, explicó que el recorrido permitirá que los devotos se acerquen a las avenidas señaladas.

“El Señor va a pasar por sus casas, por sus calles, bendiciendo a cada uno de ellos. Lo pueden esperar solos, en pareja, en familia y el Señor pasará derramando bendiciones”, expresó en diálogo con la Agencia Andina. La organización informó que los fieles podrán acompañar el desplazamiento desde los puntos habilitados de la ruta.

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Una vez que el anda ingrese por la puerta 3, quedará instalada en el espacio definido para la ceremonia del lunes 16. La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas.

Quienes acudirán al evento deberán usar los accesos consignados en sus entradas, de acuerdo con las disposiciones para la jornada. Tras la celebración, la imagen retornará al Convento de Las Nazarenas. La salida desde Las Palmas está prevista para las 16:00 horas y la llegada al templo se estima las 20:00 horas.

Regreso del papa León XIV a Lima

El vuelo que trasladará al papa León XIV desde Pucallpa despegará a las 19:05 horas del domingo 15. La llegada a la Base Aérea del Callao está calculada para las 20:20 horas, según la programación difundida para la visita apostólica.

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Desde el Grupo Aéreo N.° 8, la comitiva avanzará por la avenida Elmer Faucett, continuará por La Marina y luego tomará la avenida Faustino Sánchez Carrión, también llamada Pershing. El último tramo será por la avenida Salaverry hasta la Nunciatura Apostólica.

Las autoridades no han informado horarios precisos de paso por cada vía ni detalles sobre eventuales restricciones de tránsito durante el retorno del papa.