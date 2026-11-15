Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce cómo llegar en Metropolitano, Línea 1, corredores y buses especiales

La Autoridad de Transporte Urbano dispone servicios especiales de buses y trenes en Lima ante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Composición: Infobae Perú )

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La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas reunirá a fieles de distintos puntos de Lima el lunes 16 de noviembre. Para facilitar los desplazamientos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó un plan con más de 1.000 buses, servicios especiales de los corredores Azul y Rojo, cambios en el Metropolitano y viajes gratuitos en la Línea 1 del Metro de Lima.

Los desplazamientos comenzarán la noche del domingo 15 de noviembre. Los buses de las rutas especiales circularán desde las 10:00 p. m. hasta las 8:00 a. m. del lunes, y también estarán disponibles después de la celebración religiosa para facilitar el retorno de los pasajeros. Los recorridos conectarán distritos como Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Lurín con puntos próximos al recinto.

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Otra de las facilidades será el viaje gratuito en la Línea 1 del Metro de Lima durante 24 horas, desde las 10:00 p. m. del domingo hasta las 10:00 p. m. del lunes. También se ampliará el horario del Lechucero del Metropolitano para atender a quienes necesiten movilizarse durante la madrugada.

Corredores Azul y Rojo tendrán servicios especiales hacia la avenida Los Próceres

Un mapa de la ATU detalla las rutas de transporte público y los accesos peatonales hacia la Base Aérea Las Palmas en Santiago de Surco, Lima, con motivo de la misa del papa León XIV. (Foto: Municipalidad de Surco)

El Corredor Azul habilitará el servicio Lechucero 301 desde las 9:00 p. m. del domingo 15 hasta las 7:30 a. m. del lunes 16 de noviembre. La ruta especial partirá de 24 de Junio, realizará una parada regular en Balta y llegará a la avenida Los Próceres, en el cruce con la Vía Expresa Sur. El pasaje tendrá una tarifa especial de S/ 5.

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Para el retorno hacia el norte, el servicio 301 saldrá de Próceres, continuará por Chipoco y luego retomará su recorrido habitual. Los usuarios podrán usar esta alternativa nocturna para llegar a un punto cercano a la Base Aérea Las Palmas o regresar tras la misa del papa León XIV.

Una infografía del Corredor Azul detalla el servicio Lechucero 301 hacia Las Palmas en Lima por la visita del papa León XIV, con tarifa de cinco soles. (Foto: Corredor Azul / Facebook)

El Corredor Rojo también pondrá en marcha un servicio especial desde las 9:00 p. m. del domingo 15 y hasta el retorno de los asistentes al finalizar la celebración. Los buses recorrerán Ceres, Evitamiento, la Vía Expresa Sur y Próceres. Los pasajeros podrán abordarlos en los paraderos habituales de la ruta hasta Evitamiento, y el pasaje será de S/ 5.

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Ocho rutas especiales conectarán Lima norte, este y sur con la misa del papa León XIV

Una infografía detalla el recorrido, las tarifas y los horarios del servicio especial del Corredor Rojo hacia la Base Aérea Las Palmas en Lima. (Foto: Corredor Rojo / Facebook)

El plan de transporte El Papa vuelve a casa contempla más de 1.000 buses de transporte público convencional distribuidos en ocho recorridos. La mayoría tendrá como destino el Mall del Sur, mientras que las rutas procedentes de Villa El Salvador y Lurín llegarán hasta la zona de Guardia Civil. El servicio de la Vía Expresa Sur conectará con la avenida Los Próceres.

Los vehículos comenzarán a circular desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. Estas son las alternativas anunciadas por la ATU para llegar a los alrededores de la Base Aérea Las Palmas:

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Ruta 1: Ventanilla. Partirá del paradero Teléfono, en la avenida Néstor Gambetta. Pasará por las avenidas Elmer Faucett, Venezuela, La Paz, El Ejército y Benavides, antes de continuar por la Panamericana Sur hasta el Mall del Sur. Entre las empresas operadoras figuran Empresa e Inversiones Génesis S.A.C., Corporación Roma International S.A.C. y Consorcio Vía S.A.C.

Ruta 2: Ancón. Comenzará en el paradero Chacas y recorrerá la Panamericana Norte, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur. Su destino será el Mall del Sur. Participarán empresas como Buena Estrella S.A.C., Novobus S.A.C. y Edilberto Ramos S.A.C.

Ruta 3: Carabayllo. Saldrá del Mercado Torre Blanca y circulará por las avenidas Túpac Amaru, Naranjal, Universitaria, El Ejército y Benavides. Llegará al Mall del Sur. Entre sus operadoras estarán Empresa de Transportes 36 San Martín de Porres S.A., Nueva América S.A. y Grupo El Rápido.

Ruta 4: San Juan de Lurigancho. Partirá del paradero La Capilla y pasará por las avenidas Fernando Wiese, Canto Grande, Las Flores de Primavera, Alcarrás y Pirámides del Sol. Luego continuará por la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur hasta el Mall del Sur. Participarán Urbano Línea 4 S.A., Santa Catalina S.A. y San Germán S.A.

Ruta 5: Ate. Tendrá como punto de partida el Real Plaza Santa Clara y recorrerá la avenida Nicolás Ayllón, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur. Su destino será el Mall del Sur. Entre las empresas autorizadas figuran Cuarenta Integrada S.A., Urbano Línea 4 S.A. y Miraflores Monterrico S.A.

Ruta 6: Villa El Salvador. Comenzará en Mega Plaza VES y pasará por las avenidas Lima, Revolución, Miguel Iglesias, Vargas Machuca y Alipio Ponce. El recorrido finalizará en Guardia Civil. Operarán empresas como Sur Express S.A., Los Chinos S.A. y Nuevo Perú S.A.

Ruta 7: Lurín. Partirá del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur y continuará por esta vía y la avenida Alipio Ponce hasta Guardia Civil. Una de las empresas autorizadas será Urbano Línea 4 S.A.

Ruta 8: Vía Expresa Sur. Conectará la avenida República de Panamá con la avenida Los Próceres. Participarán las empresas Unidos Chama S.A. y Translima S.A.

Una tabla detalla los recorridos, paraderos y empresas operadoras de las rutas de transporte público del plan El Papa vuelve a casa en Lima. (Foto: ATU)

¿Cuánto costará el pasaje en los buses especiales?

Las tarifas dependerán del distrito de origen y de la modalidad de servicio. Los pasajes directos tendrán precios de entre S/ 3 y S/ 10, mientras que los recorridos interurbanos costarán S/ 5 y los urbanos S/ 3, según el tarifario difundido por la ATU.

Estos son los precios establecidos para cada recorrido:

Una tabla detalla los precios del servicio especial de transporte El Papa vuelve a casa para ocho rutas conectadas entre distritos de Lima. (Foto: ATU)

Metropolitano ampliará el horario del Lechucero

Los fieles que utilicen el Metropolitano también contarán con una alternativa para movilizarse durante la madrugada. La ATU dispuso que el servicio Lechucero funcione desde las 11:30 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16 de noviembre, con un recorrido entre los terminales Naranjal y Matellini.

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Los buses realizarán paradas en Izaguirre, Tomás Valle, UNI, Castilla, Jirón de la Unión, Canadá, Angamos, Ricardo Palma, Balta y Bulevar. El alimentador Los Próceres también operará durante ese horario especial para facilitar los desplazamientos hacia la zona de la celebración religiosa.

Sin embargo, quienes utilicen el servicio regular deberán considerar una restricción durante la mañana del lunes: entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. permanecerán cerradas temporalmente siete estaciones del tramo sur: Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Matellini.

El Gobierno del Perú informa los horarios y las estaciones del servicio nocturno del Metropolitano en Lima con motivo de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: ATU)

Durante esas cinco horas, los buses de la ruta C y el Expreso 1 circularán únicamente entre las estaciones Central y Plaza de Flores, en ambos sentidos. Los alimentadores de Matellini funcionarán con normalidad, salvo el servicio Próceres, que llegará solamente hasta la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en la avenida Guardia Civil.

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Línea 1 del Metro de Lima será gratuita desde la noche del domingo

Otra de las medidas que facilitará el traslado de los asistentes será que los viajes en la Línea 1 del Metro de Lima serán gratis. El beneficio estará vigente desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, por lo que los pasajeros podrán utilizar el servicio sin pagar durante 24 horas.

La medida permitirá que los usuarios se desplacen por las estaciones del sistema sin realizar el pago habitual. Sin embargo, deberán tener en cuenta que el acceso continuará realizándose mediante la tarjeta de la Línea 1.

Quienes no cuenten con una tarjeta podrán solicitar apoyo al personal de las estaciones para facilitar su ingreso. La ATU también precisó que durante el lunes 16 no habrá atención en las boleterías y las máquinas de recarga permanecerán inhabilitadas.

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Un cronograma detalla los intervalos de paso y el total de 316 carreras del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima para la jornada del domingo 15 de noviembre. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

El cronograma de la Línea 1 del Metro de Lima detalla los intervalos de paso y las 656 carreras programadas para el lunes 16 de noviembre en Perú. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

Por ello, los pasajeros deberán organizar con anticipación sus desplazamientos y considerar las disposiciones especiales antes de dirigirse a la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV.