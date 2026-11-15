Entrar a Machupicchu será gratis para algunos visitantes hasta fin de año: ¿cuánto costará la entrada en 2027?

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú dispuso el acceso gratuito a Machupicchu hasta fin de año y una nueva escala de precios para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu tendrá costo cero soles para todos los visitantes hasta el 31 de diciembre de este año, tras la aprobación de nuevas tarifas promocionales por parte del Sernanp. La medida, oficializada mediante la Resolución de Jefatura ANP 000017-2026-SERNANP/SHMPI, entró en vigencia el 14 de noviembre y beneficiará tanto a turistas nacionales como extranjeros que visiten la ciudadela inca durante lo que resta del año.

La aprobación se oficializó en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, según confirmó la Agencia Andina. La norma establece, además, un nuevo esquema de precios que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, con montos diferenciados según el origen y la edad de cada visitante.

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Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

Tarifas gratuitas hasta fin de año

La resolución dispone que, entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, todas las categorías de visitantes podrán acceder al santuario sin realizar ningún pago. El beneficio alcanza a turistas extranjeros, ciudadanos de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Bolivia), visitantes nacionales, residentes extranjeros y pobladores locales, sin distinción de edad.

La exoneración forma parte de la promoción del turismo interno y receptivo establecida en la Ley 32392, Nueva Ley General de Turismo, y su reglamento. La medida busca incentivar la visita al santuario en el tramo final del año, antes de que entre en vigencia la nueva estructura tarifaria regular.

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Precios que regirán desde 2027

A partir del 1 de enero de 2027, el ingreso al santuario tendrá los siguientes costos, según el tipo de visitante:

Extranjero adulto (desde 18 años): S/ 11

Extranjero menor (entre 3 y 17 años): S/ 5

Adulto de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Bolivia): S/ 5

Menor de la Comunidad Andina: S/ 3

Visitante nacional o residente extranjero adulto (entre 18 y 65 años): S/ 5

Visitante nacional o residente extranjero menor (entre 5 y 17 años): S/ 3

Estas tarifas promocionales no serán aplicables a los ingresos realizados a través de la Red de Caminos Inka, cuyo acceso se rige por una normativa distinta e independiente del esquema aprobado en esta resolución.

Una tabla del Sernanp detalla el ingreso gratuito a Machupicchu durante 2026 y el esquema tarifario diferenciado que regirá en Perú a partir de 2027. (Agencia Andina)

Exenciones permanentes y acreditación

Más allá del periodo promocional de fin de año, la resolución mantiene exenciones de pago que regirán hasta el 31 de diciembre de 2027 para tres grupos específicos: los pobladores del departamento de Cusco, que podrán ingresar de manera gratuita todos los domingos; los infantes extranjeros menores de tres años; y los veteranos de guerra y de la pacificación nacional debidamente acreditados.

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Para acceder al beneficio, los pobladores locales deberán acreditar su condición mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), según precisa la norma. El Sernanp dispuso también comunicar las nuevas tarifas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y al órgano regional competente, para su difusión entre los operadores turísticos y el público en general.