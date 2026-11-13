El emocionante homenaje a César Cueto: firmó un mural en su honor en la Unidad Vecinal de Matute

El exmediocampista dejó su rúbrica sobre la pintura y agradeció a los socios e hinchas que impulsaron el proyecto (Alianza Lima)

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El “Poeta de la Zurda” volvió a ser el centro de atención en La Victoria. César Cueto, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Alianza Lima, protagonizó este jueves 12 de noviembre un acto de reconocimiento en la Unidad Vecinal de Matute, donde quedó plasmada su figura en una obra pictórica de gran formato pintada sobre un edificio ubicado frente a la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva.

El exvolante blanquiazul recorrió el lugar junto a una delegación del club, estampó su firma sobre la pintura y compartió un momento con los vecinos e hinchas que impulsaron la iniciativa. La obra comparte pared con el mural dedicado a Teófilo Cubillas, otra de las máximas leyendas de la institución victoriana.

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Detalles del homenaje de hoy

El 'Poeta de la Zurda' estampó su rúbrica sobre la pintura que inmortaliza su figura frente al estadio Alejandro Villanueva. La ceremonia contó con representantes de Alianza Lima y aficionados que impulsaron el homenaje. (Instagram: Continente Grone)

La jornada comenzó en el interior del estadio Alejandro Villanueva, desde donde Cueto partió junto a representantes del club rumbo a la Unidad Vecinal de Matute. Al llegar al edificio donde está pintada la obra, el exfutbolista pudo contemplar de cerca los detalles del trabajo artístico elaborado en su honor. Ante vecinos, socios e hinchas congregados en el lugar, dejó su firma sobre la pintura como sello personal de una tarde dedicada a celebrar su trayectoria.

El gerente general de Alianza Lima, Alfredo Arosemena, tomó la palabra durante la ceremonia y subrayó la importancia de tributar reconocimientos a las figuras del club mientras aún pueden recibirlos en persona. En ese marco, evocó el vínculo emocional que lo une al club y a la época en que Cueto brillaba con la camiseta íntima.

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“César es parte de la historia de Alianza Lima, hace unos días develamos la estrella en el ‘Caminito Íntimo’, me hice aliancista el año 1977 y 1978 con tremenda volante y es un honor hacerle un homenaje en vida, sino estar con él aquí”, sostuvo el administrador blanquiazul.

Por su parte, Cueto agradeció públicamente a los socios e hinchas que empujaron la realización del mural y valoró el gesto de quienes eligieron dedicarle un espacio en una zona tan ligada a la identidad del club. La obra queda emplazada junto a la imagen de Cubillas, conformando así un dúo de leyendas inmortalizadas a metros del recinto donde ambos escribieron parte de su historia.

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Otros homenajes recientes

La trayectoria de Cueto también fue reconocida fuera del Perú: Atlético Nacional lo incorporó a su Muro de las Leyendas en Medellín. El homenaje en Matute amplía una serie de distinciones a su carrera futbolística (Instagram: Continente Grone)

El mural de Matute no es el primer reconocimiento que Cueto recibe en lo que va del año. El 21 de octubre de 2026, en el marco de los festejos por el 125.º aniversario de Alianza Lima, el exmediocampista develó su propia estrella en el denominado “Caminito Íntimo”, el paseo ubicado a la salida del estadio Alejandro Villanueva donde el club rinde tributo a sus figuras históricas.

A ese acto se sumó, en fecha anterior, un reconocimiento internacional: Atlético Nacional de Medellín, club colombiano con el que Cueto también dejó huella durante su carrera, lo incorporó al Muro de las Leyendas de su sede oficial. Aquella distinción fue una señal de que el impacto del exvolante trascendió las fronteras peruanas y quedó grabado también en el fútbol sudamericano.

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Alianza Lima, en tanto, ha sostenido durante 2026 una política activa de acercamiento a sus referentes históricos, en sintonía con el espíritu de las celebraciones por el aniversario institucional. El homenaje de este jueves en Matute se inscribe en esa línea y refuerza el vínculo entre el club, su historia y los hinchas que la mantienen viva.

Legado en Alianza Lima

César Cueto fue una de las figuras de Alianza Lima en los campeonatos nacionales de 1975, 1977 y 1978. También integró el equipo que conquistó la Copa Simón Bolívar de 1976 y alcanzó las semifinales de la Libertadores. (Andina)

Los números respaldan la dimensión de César Cueto dentro de la institución blanquiazul. Durante su etapa en Alianza Lima, el mediocampista disputó más de 160 encuentros oficiales con la camiseta íntima y fue pieza fundamental en algunos de los períodos más exitosos del club.

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En materia de títulos, conquistó tres campeonatos nacionales: en 1975, 1977 y 1978. A esa cosecha se sumó la Copa Simón Bolívar de 1976, otro trofeo que engrosó el palmarés del equipo victoriano durante aquellos años dorados. El punto más alto a nivel continental llegó en 1978, cuando Alianza Lima alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, con Cueto como uno de los ejes del equipo.

Su estilo, marcado por la visión de juego, la precisión con la zurda y la capacidad para conducir el balón en espacios reducidos, le valió el apodo con el que todavía se lo recuerda. Décadas después de su último partido con la camiseta blanquiazul, su nombre sigue siendo sinónimo de la mejor época de Alianza Lima, y los homenajes de 2026 son la confirmación de que esa memoria no tiene fecha de vencimiento.

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