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Erick Noriega indica que Perú desplegó “un buen fútbol” ante Bolivia y apunta a “seguir trabajando” de cara a las Eliminatorias 2030

El muro de contención de la ‘bicolor’ ha destacado el rendimiento del equipo en su último test contra la ‘verde’, que se saldó con una victoria en Matute. “La victoria trae felicidad, sostuvo

Erick Noriega durante el protocolo, entonando el Himno Nacional. - Crédito: Rueda Deportiva
Erick Noriega durante el protocolo, entonando el Himno Nacional. - Crédito: Rueda Deportiva
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Aunque el triunfo de Perú sobre Bolivia (2-0), en el último juego oficial del año, ha dejado más dudas que certezas, los seleccionados han quedado conformes por haber ganado y así romper una mala secuencia anual. Uno de los más exultantes ha sido Erick Noriega, cuya participación fue de las más sobresalientes.

La victoria trae felicidad y creo que hoy los peruanos se van felices; considero que desplegamos un buen fútbol, no le quitamos mérito a Bolivia, hizo un buen partido, pero creo que aprovechamos nuestras ocasiones y a seguir trabajando que el camino es largo”, declaró a América Deportes.

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Con la calma instalada, Noriega no ha ocultado que en los últimos meses cada uno de sus compañeros convivía con mucho malestar porque los resultados no acompañaban pese a que, según su criterio, se realizaron presentaciones atendibles.

Estábamos renegando porque no conseguíamos la victoria haciendo partidos buenos. Hay que mejorar, rivales que nos han pasado por encima, pero creo que hoy demostramos un buen triunfo, demostramos lo que vimos entrenando, pero se sigue entrenando para obtener más victorias”, desveló Erick.

El 'Samurái' se transformó en un auténtico muro de contención en la línea defensiva. | VIDEO: FA

El buen hacer de Noriega en el reciente test FIFA fue posible gracias a su muy buen entendimiento con Gruber, con quien ha conformado una sociedad defensiva fiable que se postula a ser la oficial para el siguiente año.

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“Fabio antes que un buen jugador, es una gran persona. Juega muy bien, se acopla muy bien al equipo, es un peruano más. Estamos muy contentos aquí. Hoy nos fue súper bien como dupla al igual con Garcés y también con Miguel Araujo. Tenemos jugadores de mucha categoría”, cerró.

De vuelta a Porto Alegre

Sin más partidos a disputar en la cuarta ventana internacional, los futbolistas de la selección peruana han quedado liberados para volver a sus respectivos clubes. Así, Erick Noriega emprendió el regreso inmediato hacia Gremio.

No hay más tiempo que perder para el ‘Samurái’, quien atraviesa una situación demasiado sensible con el ‘tricolor’ en el Brasileirao, donde la amenaza por perder la categoría se mantiene latente pese a los visos de recuperación del elenco de Renato Gaúcho.

El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

Noriega, en teoría, no puede quedar a un lado en Gremio, dado que acaba de volver a su mejor versión al entronizarse en el centro del campo, sitio que ha repotenciado con su clarividencia y equilibrio.

Además, el elenco de Porto Alegre tiene fechado en el calendario un juego muy decisivo contra Palmeiras por el título de la Copa Brasil 2026. Esa final se afrontará con la responsabilidad debida, sobre todo porque un éxito venidero representaría el anhelado ‘hexa’.

Tenemos que continuar con mucha unidad para librarnos de la zona de descenso y, si se puede, conseguir la Copa Brasil”, reflexionó Erick.

De 25 años, Erick Noriega ha progresado de una manera pasmosa en muy corto tiempo. Ello se debe a la confianza depositada desde los altos mandos hasta el comando técnico. Sus características, además, lo han vuelto un futbolista diferencial y gravitante, que ha comenzado a posicionarse como un valor interesante en el mercado internacional.

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