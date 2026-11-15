Arquero de Bolivia lamentó derrota ante la selección peruana: “Sometimos al rival y fuimos protagonistas”

El arquero de la 'verde' habló por la derrota de su selección ante Perú en Matute por amistoso FIFA. (Video: Bicolor )

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La selección peruana venció a Bolivia en Matute durante la fecha FIFA de noviembre, un resultado le dio aire al técnico de la ‘bicolor’, Mano Menezes, de cara a los próximos compromisos. El triunfo en casa alivió la presión sobre el entrenador, aunque el funcionamiento del equipo no terminó de convencer.

El arquero Carlos Lampe sostuvo que la ‘verde’ tuvo más protagonismo durante buena parte del partido, pero admitió que la falta de eficacia condicionó el resultado. “Por ahí el segundo tiempo no generamos tanto, pero en el primer tiempo, después del penal, fuimos protagonistas”, afirmó para Bicolor+.

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El veterano futbolista explicó que el elenco ‘altiplánico’ buscó el empate durante el desarrollo del encuentro, pero quedó expuesta en algunos pasajes. “Lo vas buscando y lo vas buscando, pero por ahí perdemos alguna pelota y quedamos mal parados para que nos liquiden en lo último”, expresó.

Carlos Lampe llevó el brazalete de capitán de Bolivia en amistoso ante Perú. - créditos: La Verde - FBF

Carlos Lampe remarcó que la selección boliviana mantuvo una sensación positiva por su producción futbolística. Aun así, dejó claro que la evaluación quedó atravesada por la derrota y por las ocasiones desperdiciadas en el primer tramo del duelo. “La sensación es buena porque sometimos al rival, por ahí nos faltó hacer algún gol”, dijo.

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El guardameta de Bolívar resumió la frustración de la ‘verde’ con una frase vinculada a la falta de contundencia: “Cuando no los haces, después te hacen el gol”. La reflexión apuntó a la capacidad de la selección peruana para castigar las pérdidas y las desatenciones defensivas de su rival.

¿Qué dijo el técnico de Bolivia tras derrota ante Perú?

El técnico de Bolivia, Óscar Villegas, coincidió con Lampe al analizar que su equipo tuvo control del balón, juego en campo rival y situaciones para marcar. “Tuvimos tenencia, buen juego en campo contrario y también creamos opciones de gol”, declaró el DT, quien reconoció que su equipo no pudo convertir y señaló que los goles peruanos llegaron tras “algunas desatenciones”.

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Villegas enfocó su análisis en el proceso que prepara la selección boliviana para el próximo ciclo clasificatorio. “No pudimos marcar, pero creo que estamos preparando una próxima Eliminatoria que será muy difícil, que requiere de una buena condición física para nosotros, pensando en lo que haremos de local y por supuesto buscar sumar fuera de nuestro país”, precisó.

La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Óscar Villegas también ubicó a Perú como un rival directo en la pelea que proyecta para las Eliminatorias 2030. “Queremos estar sobre Perú. Queremos seguir creciendo porque es bueno anotar que este proceso es para la siguiente Eliminatoria”, precisó.

De la misma manera, el entrenador boliviano consideró que el camino incluye una renovación de futbolistas que suele generar dificultades, un camino que también tiene la ‘blanquirroja’. “En Bolivia ha sido muy duro tener que dejar jugadores históricos y sé que para Perú seguramente, cuando falte algún gol marcar, se acordarán de Paolo Guerrero y querrán que lo convoquen o Gianluca Lapadula, etc.”, analizó.

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Villegas aprovechó sus declaraciones para precisar el alcance de una frase previa sobre una supuesta copia por parte de la selección peruana hacia la ‘verde’. “Cuando yo hice alguna declaración en cuanto a Perú, decía que estaban copiando de alguna manera algo, y a lo que me refería es al recambio generacional. Cuando jugamos con Perú, están cinco jugadores que enfrentamos en esa ocasión y, por supuesto, son 81% de cambio que ha tenido Perú. Me refiero a eso, jamás hablé de la historia ni nada de Perú. Gran respeto y una gran consideración a la selección peruana, pero sí creo que nosotros iniciamos antes ese recambio”, sostuvo.