Efemérides hoy 14 de noviembre: una fecha que recuerda la muerte de la peruana que luchó por la igualdad de los derechos de la mujer

Manco Inca. (Jerson Usquil)

Guardar

El calendario peruano del 14 de noviembre concentra hechos vinculados con la historia incaica, la educación pública, el pensamiento social, la creación de un distrito del norte y el trabajo de las bibliotecas. Entre esas referencias figura la llegada de las tropas de Francisco Pizarro a la capital del Tahuantinsuyo, un episodio que modificó la estructura política del Imperio incaico y abrió un período de resistencia que se extendió durante casi cuatro décadas.

La entrada española en Cusco ocurrió el 15 de noviembre de 1533, un día después de la fecha que suele asociarse con esta efeméride. Para entonces, Atahualpa había sido ejecutado en Cajamarca tras su captura por los conquistadores. Pizarro y sus hombres buscaron establecer una autoridad inca subordinada que facilitara el dominio del territorio y redujera las tensiones entre los grupos enfrentados tras la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar.

PUBLICIDAD

En ese escenario fue reconocido Manco Inca Yupanqui, integrante de la familia real cusqueña. La decisión dio a los españoles una figura de autoridad local, aunque el acuerdo resultó transitorio. Manco Inca mantuvo inicialmente una relación de cooperación con los recién llegados, pero las exigencias, los abusos y la pérdida de margen de decisión cambiaron esa posición. Su figura quedó asociada a la reorganización de la resistencia inca frente al avance de los conquistadores.

Manco Inca encabezó el sitio de Cusco y sostuvo la resistencia en Vilcabamba

En 1536, Manco Inca impulsó un levantamiento contra los españoles con el objetivo de recuperar Cusco. Sus fuerzas cercaron la ciudad y combatieron por el control de puntos estratégicos, entre ellos Sacsayhuamán. La ofensiva puso en dificultades a los ocupantes, aunque no logró expulsarlos de la antigua capital imperial.

PUBLICIDAD

La resistencia no terminó con el fracaso del sitio. Manco Inca se replegó hacia Vilcabamba, una zona de difícil acceso situada en la ceja de selva. Allí estableció un enclave desde el cual mantuvo una estructura política y militar que desafió el control español sobre los Andes. El espacio funcionó como refugio de miembros de la élite incaica y de poblaciones que rechazaban el nuevo orden.

Vilcabamba se sostuvo hasta 1572, cuando las tropas del virrey Francisco de Toledo ocuparon el territorio y capturaron a Túpac Amaru I, último gobernante de la dinastía instalada allí. La ejecución del líder inca marcó el final de ese foco de resistencia. La secuencia iniciada con la toma de Cusco revela que la conquista no fue un proceso inmediato ni una aceptación pasiva de la autoridad española.

PUBLICIDAD

Representación del ejército convocado por Manco Inca. (Historia Militar Peruana)

El Colegio Guadalupe abrió sus puertas en Lima en 1840

La fecha también recuerda la fundación del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, creado en Lima el 14 de noviembre de 1840 por Domingo Elías y Nicolás Rodrigo. La institución surgió en un período en el que el país buscaba ampliar las opciones de enseñanza elemental y secundaria para una población que contaba con una oferta educativa limitada.

Las clases comenzaron el 7 de febrero de 1841 con 41 alumnos y seis docentes. El primer director fue el presbítero Ignacio Agato Caso. Desde sus primeros años, el plantel incorporó materias como gramática, geografía, historia, religión, francés, bellas artes y primeras letras. Con el tiempo, recibió estudiantes procedentes de distintas zonas del país y se convirtió en una referencia de la educación pública peruana.

PUBLICIDAD

En 1855, el Estado lo declaró colegio nacional. Su trayectoria incluyó dificultades financieras, cambios de administración y los efectos de la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. A inicios del siglo XX, el plantel se trasladó a su sede de la avenida Alfonso Ugarte, donde permanece. La historia del Colegio Guadalupe también está ligada a sus exalumnos, sus asociaciones y su presencia en la memoria educativa de Lima.

El Colegio Guadalupe abrió sus puertas en 1840 con 41 alumnos y una misión: construir el conocimiento y el civismo que marcarían el rumbo educativo del Perú moderno. (Andina)

Flora Tristán murió en 1844 tras defender la emancipación de mujeres y trabajadores

El 14 de noviembre coincide además con la muerte de Flora Tristán, escritora y pensadora franco-peruana nacida en París en 1803. Su vida estuvo atravesada por conflictos familiares, viajes, precariedad económica y una campaña pública en favor de los derechos de las mujeres y de la organización de la clase trabajadora.

PUBLICIDAD

Tristán se separó de su esposo, André Chazal, en una época en que las mujeres enfrentaban fuertes restricciones legales y sociales para romper un matrimonio. Chazal la atacó con un arma de fuego en 1838, hecho por el cual fue condenado. Tras sobrevivir, la autora continuó con sus escritos y conferencias, en los que cuestionó la desigualdad entre hombres y mujeres y denunció las condiciones laborales de los sectores populares.

En 1843 publicó La Unión Obrera, texto en el que propuso la articulación de los trabajadores más allá de los oficios y las fronteras nacionales. La unidad de los proletarios fue una de las ideas centrales de su obra y tuvo influencia en debates posteriores del socialismo europeo. Murió un año después, a los 41 años, mientras realizaba una gira por Francia para difundir sus planteamientos.

PUBLICIDAD

Flora Tristán (Crédito: Wikipedia)

Máncora conmemora su creación distrital y el país reconoce a sus bibliotecarios

El 14 de noviembre de 1908 se creó el distrito de Máncora, en la actual provincia de Talara, región Piura. En sus primeros años formó parte de la provincia de Paita. Las posteriores modificaciones administrativas definieron su pertenencia a Talara, junto con los distritos de Pariñas, El Alto, La Brea, Lobitos y Los Órganos.

La localidad combina la actividad pesquera con el movimiento propio de un balneario de la costa norte. Su clima seco-tropical, las aguas de temperatura cálida y el oleaje atraen a visitantes y deportistas. La Panamericana Norte conecta el distrito con otras ciudades de Piura y Tumbes, mientras que los aeropuertos de Talara y Tumbes facilitan el acceso desde otros puntos del país.

PUBLICIDAD

Máncora fue creado como distrito en 1908, consolidando la identidad de una tierra donde el océano, la arena y el turismo se mezclan con la historia del desarrollo regional. (Theodore Scott)

La fecha también corresponde al Día del Bibliotecario Peruano, establecido oficialmente por la Ley N.° 16801, promulgada el 9 de enero de 1968. La conmemoración reconoce a quienes organizan, preservan y ponen a disposición del público los fondos bibliográficos y documentales. La Asociación Peruana de Bibliotecarios ya había impulsado esta celebración desde décadas anteriores.

Jorge Basadre Grohmann se transformó en pilar fundamental de la comprensión histórica y cultural del Perú. (Andina)

Entre las figuras recordadas en esta jornada aparece Jorge Basadre Grohmann, director de la Biblioteca Nacional del Perú tras el incendio de 1943. Basadre impulsó la reconstrucción de la institución y promovió la formación profesional de bibliotecarios. Carmen Checa de Silva también figura entre las referentes del sector por su trabajo en favor de las bibliotecas públicas y la creación de servicios destinados a acercar los libros a distintos sectores de la población.

PUBLICIDAD