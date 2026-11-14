A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso por fecha FIFA 2026.

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La selección de Brasil enfrentará a Japón hoy, sábado 14 de noviembre, en el marco de la fecha FIFA 2026. El amistoso se disputará en el estadio Nacional de Singapur. Revisa los horarios del encuentro en esta nota.

A qué hora juega Brasil vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El duelo está pactado para las 5:15 horas de Perú; a las 7:15 horas de Brasil y 19:15 horas de Japón. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 4:15 horas de México; a las 5:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:15 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 7:15 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

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Canal TV de Brasil vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Brasil y Japón será transmitido en territorio brasileño por TV Globo y SporTV, en televisión, además de CazéTV y Globoplay, mediante streaming.

En Perú no hay un canal confirmado para la transmisión del encuentro internacional. Sin embargo, Infobae informará el resultado y las principales incidencias a través de su sitio web.

Vinicius Jr es una de las figuras de Brasil para este amistoso ante Japón.

¿Cómo quedó el último partido entre Brasil y Japón?

El último enfrentamiento entre Brasil y Japón se disputó en los dieciseisavos del Mundial 2026 y terminó con una victoria por 2-1 para la ‘verdeamarela’. El resultado permitió al seleccionado sudamericano asegurar su clasificación a los octavos de final, luego de un partido en el que debió remontar y esperar hasta los últimos minutos para celebrar.

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Japón abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo por medio de Kaishu Sano. El combinado asiático logró incomodar a Brasil con orden defensivo y transiciones rápidas, ante un rival que tuvo mayor posesión, pero que no encontró claridad durante varios pasajes de la primera mitad.

La ‘canarinha’ mejoró tras el descanso y adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Casemiro apareció a los 56 minutos para marcar el 1-1 y devolverle impulso al equipo brasileño, que intensificó su propuesta ofensiva en la recta final del compromiso.

Cuando el empate parecía definitivo, Gabriel Martinelli desequilibró el encuentro. El atacante anotó a los 95 minutos y concretó la remontada de Brasil, que sumó una victoria para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Aquel antecedente refleja que Japón puede competir ante la selección brasileña, aunque el equipo de Carlo Ancelotti cuenta con argumentos para imponerse incluso en escenarios adversos. El amistoso permitirá a ambos equipos medir sus fuerzas nuevamente, esta vez fuera de una instancia oficial.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Brasil vs. Japón - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 29 de junio de 2026. Vinicius Junior de Brasil y sus compañeros celebran después del partido. IMÁGENES vía Reuters/Troy Taormina

Lista de convocados de Brasil

Arqueros: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino) y Pedro Morisco (Coritiba).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Mónaco), Vitor Reis (Manchester City) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) y Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Júnior (Real Madrid).

Próximo partido de Brasil en esta fecha FIFA 2026

El segundo amistoso de Brasil en esta fecha FIFA 2026 será ante Singapur este martes 17 de noviembre. El duelo comenzará a las 5:00 horas de Perú y tendrá como escenario el The National Stadium de Singapur.