Perú

La coronación de la Virgen Inmaculada: el gesto del papa León XIV que marcará su jornada en Chiclayo

El pontífice presidirá este sábado 14 de noviembre el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. La ceremonia será uno de los momentos centrales de su visita pastoral a Lambayeque y una expresión de la devoción mariana que caracteriza a la comunidad católica de Chiclayo

La ceremonia destacará la devoción mariana de Lambayeque y su importancia dentro de la identidad religiosa de la región - Créditos: EFE/EPA/ Fabio Frustaci/Diócesis de Chiclayo.
La ceremonia destacará la devoción mariana de Lambayeque y su importancia dentro de la identidad religiosa de la región - Créditos: EFE/EPA/ Fabio Frustaci/Diócesis de Chiclayo.
Guardar

La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá este sábado uno de sus momentos más significativos en la catedral de Santa María. El pontífice presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, una ceremonia que congregará a la comunidad católica en torno a una de las expresiones más representativas de la devoción mariana de Lambayeque.

La actividad está prevista para las 8:00 a. m. y abrirá una jornada en la que Robert Prevost volverá a encontrarse con las tradiciones religiosas de una región que conoce desde sus años de servicio pastoral. Su presencia en el templo no constituirá únicamente un compromiso dentro del itinerario apostólico, sino también una oportunidad para destacar el vínculo entre la fe popular, la identidad religiosa y la historia eclesiástica local.

PUBLICIDAD

La coronación de una imagen mariana representa un reconocimiento a la veneración que los creyentes manifiestan hacia la Virgen María. En Chiclayo, el acto tendrá como protagonista a la Inmaculada Concepción, cuya advocación ocupa un lugar importante en la trayectoria religiosa de la capital lambayecana.

La presencia de León XIV tendrá un significado especial por su pasado como obispo de Chiclayo y los vínculos que estableció con las comunidades lambayecanas - Créditos: Tiziana FABI/AFP.
La presencia de León XIV tendrá un significado especial por su pasado como obispo de Chiclayo y los vínculos que estableció con las comunidades lambayecanas - Créditos: Tiziana FABI/AFP.

La Virgen Inmaculada y la tradición religiosa de Chiclayo

La catedral de Santa María constituye uno de los principales espacios de culto de la ciudad. Sus antecedentes están relacionados con los primeros años de formación de Chiclayo y la expansión de la Iglesia católica en esta parte del norte peruano.

En sus inicios, el centro religioso estuvo a cargo de religiosos franciscanos y, posteriormente, pasó a depender del clero diocesano. La devoción a la Inmaculada Concepción quedó incorporada a su identidad histórica y espiritual.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el rito que encabezará León XIV permitirá destacar una expresión religiosa que continúa vigente entre distintas generaciones de creyentes. Para los católicos, colocar una corona sobre la imagen de María simboliza reconocimiento, veneración y una manifestación pública de fe.

La participación del santo padre también conferirá una dimensión particular al acontecimiento, pues se trata del retorno de quien fue obispo de Chiclayo y actualmente ocupa la máxima responsabilidad pastoral de la Iglesia católica.

El recinto fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en 1986 y también forma parte de la historia pastoral de Robert Prevost - Créditos: Andina.
El recinto fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en 1986 y también forma parte de la historia pastoral de Robert Prevost - Créditos: Andina.

Un encuentro entre el Papa y la fe de los lambayecanos

Desde la elección de Robert Prevost como pontífice bajo el nombre de León XIV, Chiclayo adquirió una relevancia especial en su trayectoria personal. Durante su permanencia en el Perú, el religioso estableció vínculos con los habitantes y diversas comunidades de Lambayeque.

Su regreso ha generado expectativa entre quienes recuerdan su labor pastoral y esperan acompañarlo durante las diferentes celebraciones programadas en la región.

La coronación de la Virgen Inmaculada será uno de esos momentos de acercamiento. El acto permitirá apreciar la vigencia de las manifestaciones de religiosidad popular y su importancia en la conservación de las costumbres transmitidas de generación en generación.

Asimismo, el sábado incluirá otros dos compromisos centrales: la misa que el líder católico celebrará en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, y el encuentro de oración que encabezará por la tarde en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña.

¿A qué hora será la coronación de la Virgen Inmaculada?

Según el programa oficial del viaje apostólico, el rito comenzará a las 8:00 a. m. en la Catedral de Santa María de Chiclayo. La celebración contará con una homilía del santo padre y reunirá a integrantes de la comunidad católica.

Quienes tengan previsto acercarse a los alrededores deberán tomar en cuenta las disposiciones de seguridad y las eventuales limitaciones de acceso que establezcan las autoridades. La concentración de asistentes en el centro urbano podría ocasionar modificaciones en el tránsito vehicular.

Al concluir este compromiso, León XIV se dirigirá a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para abordar un helicóptero con destino a Santa Cruz de Succhabamba. En esta localidad cajamarquina presidirá una misa programada para las 11:00 a. m.

De esta manera, la coronación de la Virgen Inmaculada marcará el inicio de una jornada que reunirá expresiones de devoción mariana, el reencuentro del pontífice con las comunidades del norte peruano y el recuerdo de Santo Toribio de Mogrovejo, cuya figura también tendrá protagonismo en las actividades previstas para este sábado.

Temas Relacionados

Virgen Inmaculadapapa León XIVLeón XIVperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: elsumo potífice se prepara para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de esa ciudad

El papa León XIV cumple este sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempla un encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: elsumo potífice se prepara para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de esa ciudad

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

Advierte el experto en derecho electoral José Tello. “Ya sentó un criterio que se tiene que acatar a nivel nacional”, dijo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

El humorista intentó llegar para despedirse de ‘Mondonguito’, pero no pudo ingresar porque el acceso estaba restringido para familiares.

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

El humorista señaló que su amigo dejó una huella entre quienes lo conocieron y el público que disfrutó de sus presentaciones.

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

El recordado humorista enfrentó una enfermedad que comprometió gran parte de sus pulmones y lo obligó a depender de soporte de oxígeno durante sus últimos días

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

ENTRETENIMIENTO

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026