La coronación de la Virgen Inmaculada: el gesto del papa León XIV que marcará su jornada en Chiclayo

La ceremonia destacará la devoción mariana de Lambayeque y su importancia dentro de la identidad religiosa de la región - Créditos: EFE/EPA/ Fabio Frustaci/Diócesis de Chiclayo.

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La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá este sábado uno de sus momentos más significativos en la catedral de Santa María. El pontífice presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, una ceremonia que congregará a la comunidad católica en torno a una de las expresiones más representativas de la devoción mariana de Lambayeque.

La actividad está prevista para las 8:00 a. m. y abrirá una jornada en la que Robert Prevost volverá a encontrarse con las tradiciones religiosas de una región que conoce desde sus años de servicio pastoral. Su presencia en el templo no constituirá únicamente un compromiso dentro del itinerario apostólico, sino también una oportunidad para destacar el vínculo entre la fe popular, la identidad religiosa y la historia eclesiástica local.

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La coronación de una imagen mariana representa un reconocimiento a la veneración que los creyentes manifiestan hacia la Virgen María. En Chiclayo, el acto tendrá como protagonista a la Inmaculada Concepción, cuya advocación ocupa un lugar importante en la trayectoria religiosa de la capital lambayecana.

La presencia de León XIV tendrá un significado especial por su pasado como obispo de Chiclayo y los vínculos que estableció con las comunidades lambayecanas - Créditos: Tiziana FABI/AFP.

La Virgen Inmaculada y la tradición religiosa de Chiclayo

La catedral de Santa María constituye uno de los principales espacios de culto de la ciudad. Sus antecedentes están relacionados con los primeros años de formación de Chiclayo y la expansión de la Iglesia católica en esta parte del norte peruano.

En sus inicios, el centro religioso estuvo a cargo de religiosos franciscanos y, posteriormente, pasó a depender del clero diocesano. La devoción a la Inmaculada Concepción quedó incorporada a su identidad histórica y espiritual.

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En ese contexto, el rito que encabezará León XIV permitirá destacar una expresión religiosa que continúa vigente entre distintas generaciones de creyentes. Para los católicos, colocar una corona sobre la imagen de María simboliza reconocimiento, veneración y una manifestación pública de fe.

La participación del santo padre también conferirá una dimensión particular al acontecimiento, pues se trata del retorno de quien fue obispo de Chiclayo y actualmente ocupa la máxima responsabilidad pastoral de la Iglesia católica.

El recinto fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en 1986 y también forma parte de la historia pastoral de Robert Prevost - Créditos: Andina.

Un encuentro entre el Papa y la fe de los lambayecanos

Desde la elección de Robert Prevost como pontífice bajo el nombre de León XIV, Chiclayo adquirió una relevancia especial en su trayectoria personal. Durante su permanencia en el Perú, el religioso estableció vínculos con los habitantes y diversas comunidades de Lambayeque.

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Su regreso ha generado expectativa entre quienes recuerdan su labor pastoral y esperan acompañarlo durante las diferentes celebraciones programadas en la región.

La coronación de la Virgen Inmaculada será uno de esos momentos de acercamiento. El acto permitirá apreciar la vigencia de las manifestaciones de religiosidad popular y su importancia en la conservación de las costumbres transmitidas de generación en generación.

Asimismo, el sábado incluirá otros dos compromisos centrales: la misa que el líder católico celebrará en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, y el encuentro de oración que encabezará por la tarde en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña.

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¿A qué hora será la coronación de la Virgen Inmaculada?

Según el programa oficial del viaje apostólico, el rito comenzará a las 8:00 a. m. en la Catedral de Santa María de Chiclayo. La celebración contará con una homilía del santo padre y reunirá a integrantes de la comunidad católica.

Quienes tengan previsto acercarse a los alrededores deberán tomar en cuenta las disposiciones de seguridad y las eventuales limitaciones de acceso que establezcan las autoridades. La concentración de asistentes en el centro urbano podría ocasionar modificaciones en el tránsito vehicular.

Al concluir este compromiso, León XIV se dirigirá a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para abordar un helicóptero con destino a Santa Cruz de Succhabamba. En esta localidad cajamarquina presidirá una misa programada para las 11:00 a. m.

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De esta manera, la coronación de la Virgen Inmaculada marcará el inicio de una jornada que reunirá expresiones de devoción mariana, el reencuentro del pontífice con las comunidades del norte peruano y el recuerdo de Santo Toribio de Mogrovejo, cuya figura también tendrá protagonismo en las actividades previstas para este sábado.