La fe de los pueblos andinos recibe al papa León XIV: miles de fieles esperan al Santo Padre para la misa de Santa Cruz

El desplazamiento de León XIV hacia Cajamarca comenzará después de la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada. (Tiziana FABI / AFP)

Guardar

La fe de las comunidades andinas tendrá un lugar central este sábado 14 de noviembre, cuando el papa León XIV llegue a Santa Cruz de Succhabamba para presidir una celebración eucarística en la explanada de esta localidad cajamarquina.

El encuentro permitirá que cientos de miles de fieles reciban al sumo pontífice en una región que forma parte de la historia pastoral de Robert Prevost durante sus años de servicio en el Perú.

PUBLICIDAD

La misa está programada para las 11:00 a. m. y será uno de los momentos más importantes de su jornada en el norte del país. La presencia del Santo Padre representa una oportunidad para que los habitantes de Santa Cruz y las comunidades cercanas participen en una celebración que adquiere una dimensión especial por tratarse del regreso de quien anteriormente fue obispo de Chiclayo.

Una multitud de personas se congregó en los exteriores de la Catedral de Chiclayo, en Lambayeque, a la espera del rito de coronación de la Virgen Inmaculada a cargo del papa León XIV. Ante la aglomeración y el desborde de las filas en las inmediaciones del templo, las autoridades habilitaron el acceso con puertas abiertas sin exigir el documento de identidad ni códigos de verificación.

La expectativa de los fieles está relacionada no solamente con la posibilidad de ver al papa, sino también con el significado religioso de una visita que conecta a la Iglesia universal con localidades que suelen estar alejadas de los grandes centros urbanos.

PUBLICIDAD

Santa Cruz se prepara

El desplazamiento de León XIV hacia Cajamarca comenzará después de la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo.

El programa establece que el helicóptero partirá de la Base Aérea de Chiclayo a las 9:10 a. m. y llegará al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba a las 9:50 a. m.

Desde allí, el pontífice se trasladará hacia el lugar de la celebración eucarística, prevista para las 11:00 a. m. La explanada será el espacio de encuentro de los fieles con el Santo Padre.

La organización de una actividad de esta naturaleza implica una movilización de personas y la coordinación de servicios de seguridad, asistencia y atención a los peregrinos. Los asistentes deberán seguir las disposiciones establecidas por los organizadores y las autoridades para facilitar el ingreso y desarrollo de la ceremonia.

PUBLICIDAD

El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)

Religiosidad de las comunidades rurales

La visita del papa León XIV también permitirá poner en primer plano la vida religiosa de los pueblos andinos y las expresiones de fe que se mantienen en sus comunidades.

En estas localidades, las celebraciones religiosas suelen convertirse en espacios de encuentro entre familias, vecinos y poblaciones de diferentes sectores. Las fiestas patronales, las procesiones y las misas comunitarias forman parte de una tradición que articula la identidad local y la vida cotidiana.

La presencia de León XIV en Santa Cruz permitirá que esas expresiones sean visibles en el contexto de una visita apostólica internacional. El encuentro tendrá como protagonistas a los fieles que se movilicen para acompañar la celebración y a quienes han seguido la trayectoria de Robert Prevost desde sus años como religioso en el Perú.

PUBLICIDAD

Para muchos asistentes, la oportunidad de participar en una misa presidida por el Papa tendrá un significado espiritual particular. El encuentro permitirá compartir una celebración que no se repite habitualmente en localidades de estas características.

La visita del papa León XIV también permitirá poner en primer plano la vida religiosa de los pueblos andinos. (Tiziana FABI / AFP)

El vínculo de León XIV

Durante su trayectoria en el Perú, Robert Prevost desarrolló una relación con distintas comunidades del norte del país. Su labor pastoral estuvo vinculada al acompañamiento de la Iglesia local y al contacto con sacerdotes, religiosos y fieles.

Ese pasado explica por qué su regreso a Santa Cruz de Succhabamba tiene una dimensión diferente a la de una visita protocolar. El pontífice vuelve a un territorio que conoció antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

El viernes 13, durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, León XIV recordó la importancia de la misión pastoral y destacó el legado de Santo Toribio de Mogrovejo, especialmente su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación y la discriminación.

Ese mensaje también permite comprender el sentido de su visita a las comunidades rurales: acercar la Iglesia a los fieles y reconocer la dignidad de quienes viven en territorios que enfrentan dificultades de acceso y oportunidades.

Una multitud recibió al papa León XIV a su llehada a las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, para una misa. (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

¿A qué hora termina la visita del Papa a Santa Cruz?

La agenda establece que León XIV partirá de Santa Cruz de Succhabamba a la 1:15 p. m. en helicóptero, con destino a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Su llegada está prevista para las 2:00 p. m.

PUBLICIDAD

La jornada continuará a las 5:30 p. m. en Zaña, donde el pontífice participará en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

La misa en Santa Cruz será, por tanto, uno de los momentos más significativos del regreso de León XIV a las comunidades del norte peruano y una oportunidad para contar las historias de los fieles que se preparan para recibirlo.