Papa León XIV llega a Zaña para cerrar el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo: el significado de su visita

La celebración jubilar conmemora los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamada el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Zaña tendrá este sábado 14 de noviembre uno de los momentos más importantes de la visita apostólica del papa León XIV al norte del Perú. El pontífice llegará al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en un encuentro de oración con la comunidad católica, una celebración que marcará la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso que dejó una profunda huella en la historia de la Iglesia peruana.

La actividad está programada para las 5:30 p. m. y tendrá un significado especial por el lugar elegido. Zaña fue la localidad donde murió Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606, mientras realizaba una de sus extensas visitas pastorales por el territorio que estaba bajo su responsabilidad como arzobispo de Lima.

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La presencia de León XIV permitirá unir dos momentos históricos: la memoria de uno de los grandes evangelizadores de América y el regreso de un pontífice que también desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en el Perú.

El papa León XIV se traslada en comitiva vehicular por las calles de Chiclayo en medio del público congregado en las vías. La emisión televisiva muestra tomas aéreas del desplazamiento nocturno de los automóviles oficiales y el despliegue del personal de seguridad, seguido del arribo del sumo pontífice al estrado oficial junto a representantes eclesiásticos en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

¿Por qué León XIV clausurará el Año Jubilar en Zaña?

La celebración jubilar conmemora los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamada el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII.

El aniversario representa una oportunidad para recordar la vida y obra de quien fue el segundo arzobispo de Lima y uno de los principales impulsores de la organización de la Iglesia en el territorio peruano durante el periodo colonial.

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Santo Toribio nació en Mayorga, España, en 1538. Llegó al Perú en 1581 y dedicó buena parte de su vida a recorrer extensas regiones de su jurisdicción eclesiástica. Sus visitas pastorales lo llevaron a conocer comunidades alejadas, pueblos indígenas y localidades que enfrentaban condiciones difíciles de comunicación y acceso.

Su trabajo no se limitó a las actividades religiosas. También se preocupó por acercarse a las poblaciones originarias, conocer sus lenguas y defender su dignidad frente a las situaciones de explotación y discriminación que sufrían.

Precisamente, durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, el viernes 13 de noviembre, León XIV destacó esa dimensión de su legado. Recordó que el santo aprendió las lenguas de las personas a las que servía y elaboró materiales de evangelización en idiomas nativos.

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El papa León XIV saluda a la comunidad universitaria reunida en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. (ANDINA)

Donde terminó la vida del arzobispo de Lima

La relación de Santo Toribio con Zaña quedó marcada por sus últimos días. El religioso llegó a esta localidad durante una visita pastoral cuando su estado de salud ya se encontraba deteriorado.

Murió el 23 de marzo de 1606, después de más de dos décadas de servicio como arzobispo de Lima. Su fallecimiento en territorio lambayecano convirtió a Zaña en un lugar de especial importancia para la memoria religiosa del Perú.

Los restos del santo fueron posteriormente trasladados a Lima, donde permanecen en la Catedral. Sin embargo, la localidad de Zaña conserva el vínculo histórico con el lugar de su muerte y con la misión pastoral que desarrolló hasta sus últimos momentos.

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Por ello, el encuentro que presidirá León XIV en el santuario tendrá una dimensión que trasciende el calendario religioso. Será también una forma de reconocer la historia de una localidad que forma parte de la memoria de la evangelización en América.

El papa León XIV oficia una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, este viernes en Pimentel (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El mensaje de León XIV sobre el legado de Santo Toribio

El pontífice ya había dedicado parte de su discurso en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo a destacar la figura del santo. Lo describió como un ejemplo de sabiduría, caridad y justicia, y recordó su defensa de los pueblos originarios.

Además, planteó que su legado debe inspirar a las instituciones educativas y a la sociedad contemporánea.

“Una universidad conformada a su ejemplo está llamada a utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y curar las heridas de la sociedad”, expresó durante su intervención.

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La reflexión permite comprender el sentido de la actividad en Zaña: no se trata únicamente de conmemorar una fecha religiosa, sino de recuperar el testimonio de un pastor que hizo de su misión una labor de cercanía con las comunidades.

El pontífice ya había dedicado parte de su discurso en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo a destacar la figura del santo. (Tiziana FABI / AFP)

El encuentro de oración está previsto para las 5:30 p. m. y contará con un discurso del Santo Padre. Será la última actividad oficial del sábado en Lambayeque, antes de que León XIV parta el domingo 15 de noviembre hacia Cusco.

Con su presencia en Zaña, el pontífice pondrá el cierre a una jornada que también incluirá la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. Tres escenarios distintos que reflejan la diversidad de expresiones religiosas y la importancia histórica del norte peruano para la Iglesia católica.

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