¿Cómo llegar al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y qué debes saber antes de visitarlo?

El papa León XIV visitó Zaña hace algunos años cuando pertenecía a la Diócesis de Chiclayo - Créditos: Catequesis Zaña.

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Zaña se alista para recibir al papa León XIV en un recinto estrechamente vinculado con la historia de la Iglesia católica en el Perú. El Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo acogerá el encuentro de oración que el pontífice encabezará este sábado 14 de noviembre, a las 5:30 p. m. La ceremonia formará parte de las actividades por el cierre del año jubilar dedicado al arzobispo de Lima, cuya canonización cumplirá 300 años.

La presencia del santo padre tendrá una connotación especial debido a que esta localidad lambayecana fue el escenario de la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo, ocurrida en 1606, mientras desarrollaba una de sus visitas pastorales. A tres siglos de su reconocimiento como santo, el retorno del líder católico a este espacio permitirá recordar la trayectoria de una de las figuras fundamentales de la evangelización en América.

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¿Dónde se encuentra el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo?

El recinto religioso está situado en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Este poblado se localiza al sureste de la capital regional y conserva construcciones históricas que dan cuenta de su importancia durante el periodo colonial, además de una profunda tradición religiosa.

Quienes tengan previsto trasladarse desde Chiclayo pueden hacerlo por carretera, a través de la vía que comunica ambas jurisdicciones. No obstante, debido al desplazamiento de la comitiva papal, es necesario revisar previamente los avisos sobre circulación, desvíos y eventuales restricciones dispuestas por las autoridades.

Durante esta jornada podrían habilitarse controles especiales en determinados sectores. Por ese motivo, los conductores no deben dar por sentado que todas las rutas estarán disponibles para el tránsito particular ni que podrán estacionar cerca del establecimiento donde se desarrollará la ceremonia.

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La visita del pontífice coincide con la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo - Créditos: Catequesis Zaña.

¿Por qué Zaña es importante para la historia de Santo Toribio?

El vínculo entre el arzobispo de Lima y esta localidad lambayecana se remonta a los últimos días de su vida. Santo Toribio de Mogrovejo falleció el 23 de marzo de 1606 en Zaña, mientras realizaba un recorrido pastoral por los territorios que estaban bajo su jurisdicción eclesiástica.

A lo largo de su misión religiosa, recorrió numerosos pueblos y comunidades con el propósito de acercar la Iglesia a poblaciones alejadas de los principales centros urbanos. Sus desplazamientos también le permitieron conocer las condiciones sociales, culturales y espirituales de los habitantes durante el Virreinato.

Nacido en Mayorga, España, en 1538, fue designado arzobispo de Lima en 1579 y llegó al territorio peruano en 1581. Durante su gestión promovió la organización eclesiástica y la difusión del cristianismo mediante el aprendizaje de las lenguas originarias.

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Su trayectoria también estuvo vinculada con la defensa de la dignidad de las poblaciones indígenas y el reconocimiento de sus costumbres. León XIV evocó este legado durante su encuentro con representantes del ámbito universitario en Chiclayo, donde resaltó el esfuerzo del religioso por aprender los idiomas de las comunidades a las que acompañaba.

Santo Toribio de Mogrovejo nació en Mayorga, España, en 1538, fue nombrado arzobispo de Lima en 1579 y llegó al Perú en 1581 - Créditos: Vatican News.

¿Qué debes tener en cuenta para llegar durante la visita papal?

La actividad religiosa está prevista para las 5:30 p. m. Por ello, los asistentes deberán organizar su traslado con anticipación, especialmente ante la posibilidad de controles de seguridad y modificaciones en la circulación vehicular.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Revisar los comunicados de la Diócesis de Chiclayo y de las autoridades locales sobre las rutas habilitadas.

Comprobar si existen restricciones para el ingreso de automóviles particulares.

Organizar el desplazamiento con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

Llevar agua y protección solar si se debe permanecer durante varias horas en espacios abiertos.

Portar el documento de identidad y respetar las instrucciones del personal de seguridad.

Consultar las condiciones de acceso al santuario, así como las disposiciones sobre capacidad y aforo.

Asimismo, se recomienda utilizar únicamente los espacios autorizados para estacionar y evitar acercamientos a la comitiva por caminos que no hayan sido habilitados.

La visita de León XIV y los 300 años de la canonización

El encuentro en Zaña se enmarca en el Año Jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo del tercer centenario de su canonización, celebrada el 10 de diciembre de 1726.

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La presencia del pontífice en este recinto permitirá recordar la obra evangelizadora del antiguo arzobispo de Lima y la influencia que tuvo en distintas comunidades del territorio peruano. También pondrá nuevamente en relieve el patrimonio religioso de Lambayeque y el papel de Zaña en la historia de uno de los principales representantes de la Iglesia católica en América.