Jean Ferrari se indigna porque DT de Bolivia indicó que Perú copia su estrategia de altura: “En toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial”

Jean Ferrari asegura que es ilógico pensar en un calco de la estrategia de Bolivia. - Crédito: FPF

Guardar

La actualidad de la selección peruana se enfoca en su partido de preparación ante Bolivia, a llevarse a cabo en el recinto de Alianza Lima. En ese contexto, el seleccionador altiplánico, Óscar Villegas, se mostró orgulloso en que su modelo de trabajo sea calcado en la VIDENA, aunque esa mirada ha sido rebatida por el seno de la FPF.

El directivo aseguró, con un tono muy serio, que bajo ninguna manera Perú está copiando o guiándose de alguna estrategia de su oponente de turno. Argumentó, además, que el factor altura no representa una garantía exitosa, visto los años de descalabro de la ‘verde’.

PUBLICIDAD

Jean Ferrari forma parte de la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Difusión

“Tuve la oportunidad de escucharlo, lamento sus declaraciones, porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial. Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”, dijo a la Bicolor +.

A Ferrari, por otro lado, tampoco le hizo gracia que Villegas sugiera que en un futuro encuentro se ubique la localía en Cusco o Puno. “En nuestro caso, estaremos pensando en llevarnos a Cerro de Pasco, a ver si les va a gustar”, ironizó.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Es un poco de folklore dentro de nuestro fútbol. Hay que ser un poco más equilibrado en las declaraciones, porque al final es un amistoso y donde, además, vamos a tener un partido de vuelta en marzo”.

Con la indignación de Ferrari puesta en manifiesto, cabe preguntarse si se mantendrá firme el traslado de la localía de la selección peruana a localidades de altura o habrá una marcha atrás de último momento. Solo el tiempo y, claramente, los resultados lo dirán.

Perú cerró su pasada clasificatoria entre los últimos lugares. - Crédito: AFP

Ritmo plausible

Al término de la penúltima sesión de prácticas de Perú con miras al amistoso contra Bolivia, en el estadio Alejandro Villanueva, Jean Ferrari ofreció sus sensaciones de los trabajados encabezados por el cuerpo técnico de Mano Menezes.

PUBLICIDAD

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol consideró que ha “visto unas muy buenas prácticas, con mucha dinámica” en la Villa Deportiva Nacional. Ese buen hacer del que habla se sostiene por la presencia de “jugadores jóvenes” que permiten el alto ritmo.

Durante las prácticas en la VIDENA aparecieron Agustín Lozano y Jean Ferrari para charlar con el seleccionador Mano Menezes. | VIDEO: Raúl Chávez

Por lo observado, Ferrari espera que en el inminente examinatorio se refleje el mismo desempeño: “Es hora de trasladarlo al partido y comenzar a ver la exposición de los futbolistas”.

A nivel de convocatoria, el seleccionador Mano Menezes ha fortalecido la presencia de nominados que pertenecen al medio local, aunque también le ha dado espacio a un nuevo legionario como Francesco Andrealli, quien con 19 años se alista a debutar.

PUBLICIDAD

La convivencia dentro de la selección es uno de los aspectos que Ugarriza considera fundamentales para fortalecer al equipo. El delantero resaltó la relación entre los convocados y pidió afrontar el proceso con tranquilidad, sin dejarse llevar por la ansiedad (Selección Peruana)

Aquella iniciativa ha sido más que celebrada por Jean Ferrari. “La idea es que se pueda seguir viendo jugadores que puedan, de alguna manera, estar en esa alta competencia que tanto buscamos y que el profesor pueda tener las herramientas para afrontar una eliminatoria que sea durísima”, externó.

A lo largo de la nueva administración de Mano Menezes, Perú ha contado con nuevos rostros en sus conformaciones, pero ninguno ha logrado ser descollante para los intereses nacionales a puertas del año en el que se echará a andar las Eliminatorias 2030.