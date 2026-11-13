Antes de llegar al Vaticano, León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo, según periodista vaticanista

Elise Ann Allen contó que el pontífice consideró dejar el Perú para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano como uno de los momentos más difíciles de su vida. Antes de llegar al papado, imaginaba permanecer en Chiclayo, donde ejerció como obispo.

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Antes de ser elegido papa, León XIV imaginaba envejecer y morir como obispo de Chiclayo. Robert Francis Prevost había encontrado en el norte peruano el lugar donde quería permanecer, pero el llamado del papa Francisco a Roma cambió el rumbo que proyectaba para sus últimos años.

La revelación fue hecha por la periodista vaticanista Elis Ann Allen, autora del libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI. Según relató, dejar el Perú fue una decisión dolorosa para el entonces obispo, quien mantenía un vínculo profundo con las comunidades que acompañó durante su trayectoria pastoral.

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El traslado al Vaticano derivó después en su creación como cardenal y, en mayo de 2025, en su elección como jefe de la Iglesia católica. Para Allen, la etapa que vivió en el país explica parte de la mirada pastoral que conserva hoy desde Roma.

Pope Leo arrives in the popemobile to lead a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV quería quedarse en Chiclayo hasta el final de su vida

En declaraciones a TV Perú Noticias, Allen recordó una conversación en la que Prevost le habló del impacto que tuvo su salida del Perú. La periodista señaló que la ciudad de Chiclayo ocupaba un lugar central en los planes personales del actual pontífice.

“Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, le dijo Prevost, según contó la autora. Allen precisó que él imaginaba “pasar el resto de sus días” en Chiclayo y morir como obispo de la diócesis que dirigió durante más de ocho años.

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El Papa León XIV se emociona al ver la multitud de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima. Un momento de profunda conexión y alegría compartida, que el Santo Padre apenas pudo disimular algunas lágrimas. | Vatican News

La vaticanista sostuvo que esa expectativa se explicaba por la felicidad que encontró en su labor misionera. “Fue increíblemente feliz como misionero allá”, afirmó sobre el tiempo que el religioso desarrolló tareas pastorales en el Perú.

Pope Leo leads a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El llamado a Roma cambió los planes del entonces obispo

Antes de su designación como cardenal, Francisco le planteó a Prevost la posibilidad de convocarlo a Roma. La preferencia del religioso era clara: quería continuar su trabajo en el país, aunque estaba dispuesto a aceptar la decisión del pontífice.

El líder de la Iglesia Católica se sumó a la interpretación del emblemático vals criollo compuesto por Augusto Polo Campos, mientras los asistentes lo entonaban emocionados junto a monseñor Carlos Castillo. El momento estuvo acompañado de aplausos, lágrimas y muestras de cariño hacia el Santo Padre. | Vatican News

“Yo prefiero quedarme aquí en Perú, pero si me llama, me voy”, habría respondido Prevost, de acuerdo con el relato de Allen. En enero de 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y, en septiembre de ese mismo año, lo creó cardenal.

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El 8 de mayo de 2025 fue elegido como el pontífice 267 de la Iglesia católica. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos. Su elección sorprendió incluso al propio cardenal, según la periodista.

El papa León saluda con la mano al salir de un encuentro sobre los retos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado frente a la catedral de Lima durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La experiencia en Chiclayo que marcó la mirada pastoral de León XIV

Allen aseguró que la experiencia de Prevost en el Perú trascendió su trabajo como obispo. A su juicio, el contacto con las comunidades de Chulucanas y Chiclayo influyó en su manera de interpretar las necesidades de la Iglesia en distintos países.

Imágenes de archivo del cálido recibimiento al entonces Obispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy papa León XIV, en Quirichima, Cañaris. La ceremonia incluyó música, pancartas y la participación de niños y adultos, reafirmando la importancia de la fe en la comunidad. | Facebook / Evangelina Sánchez

“Su mente es bien gringa, es bien americana, pero toda su mirada pastoral, todos sus instintos, toda su afección es bien cholo”, dijo la autora de la biografía. La frase resume, según explicó, la convivencia entre su origen estadounidense y la experiencia acumulada durante sus años de misión en territorio peruano.

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La periodista señaló que Prevost mantuvo un trato cercano y sencillo pese a los cargos que asumió en Roma. También consideró que su mirada sobre la realidad latinoamericana guarda afinidad con la línea pastoral que impulsó Francisco.

El papa León pronuncia unas palabras durante su encuentro con los obispos de Perú en la Residencia Arzobispal, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima (Perú), el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Pool

El saludo a Chiclayo que mantuvo presente su vínculo con el Perú

Semanas antes de la muerte de Francisco, Allen le comentó a Prevost que algunos ya lo mencionaban como un posible candidato en un futuro cónclave. El entonces cardenal descartó esa posibilidad y respondió que nunca elegirían a un estadounidense.

La elección de León XIV dio otro significado a esa conversación. Tras aparecer por primera vez en el balcón central de la basílica de San Pedro, el nuevo papa dirigió unas palabras en español a su querida diócesis de Chiclayo.

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El obispo Robert Francis Prevost sostiene una tarjeta de felicitación durante un agasajo de cumpleaños organizado por Cáritas Chiclayo. (Difusión)

El saludo puso nuevamente al Perú en uno de los primeros mensajes de su pontificado. Para los fieles del norte, fue una señal de continuidad con el obispo que compartió celebraciones, campañas de ayuda y momentos de dificultad antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.