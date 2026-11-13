Perú

Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

La ceremonia previa repartió la mayoría de galardones, donde los cuatro representantes nacionales no lograron imponerse, mientras Fabián Zignago espera el resultado de Mejor Artista Nuevo en la gala principal

Composición de cuatro retratos individuales de un hombre con un instrumento de cuerda y tres mujeres, una de ellas frente a un micrófono
Federico Tarazona, Andre, Nicole Zignago y Eva Ayllón integraron la representación de músicos peruanos en la ceremonia previa de los premios Latin Grammy.
Guardar

Cuatro artistas peruanos se quedaron sin premio durante la ceremonia previa de los Latin Grammy 2026, conocida como la Premiere, realizada este jueves 12 de noviembre en el marco de la 27.ª edición de los premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas. Eva Ayllón, Nic, Andre y Federico Tarazona compitieron en sus respectivas categorías sin éxito, mientras que Fabián Zignago continúa en carrera a la espera del anuncio de Mejor Artista Nuevo, categoría que se revelará durante la gala principal, con inicio a las 8:00 p. m. (hora de Perú) en el MGM Grand Garden Arena.

La mayoría de las categorías con representación peruana ya fueron anunciadas en esta ceremonia previa, que suele concentrar buena parte de los 60 premios en disputa antes de la transmisión televisada por TNT y HBO Max.

PUBLICIDAD

Eva Ayllón perdió ante Milo J en folclore

Eva Ayllón compitió en la categoría Mejor Álbum Folclórico con Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], un registro en vivo que representó a la música criolla y afroperuana. El premio, sin embargo, fue para el argentino Milo J, por su disco La Vida Era Más Corta, que además se impuso en la categoría Mejor Interpretación Urbana con el tema “Gil”, en colaboración con Trueno.

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026
Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026

Nic se quedó sin premio en sus dos nominaciones

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, perdió en las dos categorías en las que compitió. En Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, su disco ‘(Enamorada)’ cayó ante ¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz, quien se llevó el gramófono en esa terna. En Mejor Canción Pop, su tema “(favorito)” quedó detrás de “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia, composición que también resultó ganadora en esa categoría.

PUBLICIDAD

Composición con dos fotografías de una mujer de cabello rizado, una de pie ante un letrero de Latin Grammy y otra sentada con un micrófono
Nicole Zignago obtuvo dos candidaturas en los Latin Grammy por su álbum '(Enamorada)' y el tema '(favorito)'.

Andre y Tarazona tampoco lograron el premio

La cantante y compositora Andre compitió en Mejor Canción de Raíces con “La Puñalá”, categoría que finalmente ganó “El tambor chico”, de Jorge Drexler junto a Rueda de Candombe. El músico uruguayo tuvo una noche especialmente destacada en la Premiere, pues además se alzó con los premios a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Alternativa por su disco Taracá.

Por su parte, Federico Tarazona estuvo nominado en Mejor Obra o Composición Clásica Contemporánea por “Tríptico Sudamericano”, trabajo que compartió con Berta Rojas y Jorge Glem. El premio en esa categoría fue para el compositor argentino Richard Scofano, por “Adagio de las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”.

Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.
Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.

Fabián Zignago, la última carta peruana en la gala principal

Entre los representantes peruanos de esta edición, solo queda pendiente el resultado de una categoría con participación nacional dentro de la transmisión central. Fabián, de 22 años e hijo del cantautor Gian Marco Zignago, continúa en competencia por el premio a Mejor Artista Nuevo, terna que incluye además a Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sánchez, Aria Vega y Zeca Veloso.

Fotografía en blanco y negro de un hombre y una mujer abrazados en una calle nocturna junto a comentarios en una red social
Nicole Zignago y Fabián Zignago posan en una publicación digital con motivo de su nominación conjunta a los premios Latin Grammy.

El resultado de esa categoría se conocerá durante la emisión principal de la ceremonia, que reconocerá además los premios a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, en una edición liderada en nominaciones por Bad Bunny, con 12 candidaturas, seguido por el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete postulaciones cada uno.

Temas Relacionados

Latin GrammyEva AyllónAndreFederico Tarazonaperu-entretenimientoNicole Zignago

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV EN VIVO: culiminó la vigilia juvenil en el Estadio Nacional con el mensaje “No tengan miedo de hablar de Jesús”

El Santo Padre cumplió actividades con los obispos peruanos, participó en una celebración litúrgica en la Catedral de Lima y pronunció un discurso público en la Plaza Mayor. Luego encabezó una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Nacional, que cerró con un mensaje de esperanza

Papa León XIV EN VIVO: culiminó la vigilia juvenil en el Estadio Nacional con el mensaje “No tengan miedo de hablar de Jesús”

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

El pontífice sostuvo una vela mientras los artistas entonaban un tema vinculado con el mensaje de la luz que vence a la oscuridad.

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

El lateral de Sport Boys contó cómo surgió el contacto con la selección árabe, explicó qué lo convenció de aceptar la convocatoria y destacó la pasión con la que se vive el fútbol en esa nación

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

Antes de llegar al Vaticano, León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo, según periodista vaticanista

En una conversación con la periodista Elise Ann Allen, el entonces obispo confesó que dejar el Perú fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pues esperaba permanecer en Chiclayo hasta el final

Antes de llegar al Vaticano, León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo, según periodista vaticanista

Pasión, vocación y amistad: las tres palabras que guiaron el mensaje del papa León XIV a los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes", afirmó el Pontífice ante miles de jóvenes

Pasión, vocación y amistad: las tres palabras que guiaron el mensaje del papa León XIV a los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Así reportaron los principales medios del mundo la llegada del papa León XIV a Perú: "Su segunda patria"

Laura Mau y sus fuertes críticas a Brunella Torpoco y Grupo 5, ganadores de los Premios Heat 2026: “Pagaron su premio”

Andre, la cantante soprano nominada a mejor canción de raíces por ‘La Puñala’: esta es su obra musical y el reconocimiento a su música

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

DEPORTES

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

La dura reacción de Mr. Peet contra la selección peruana por no desconvocar a Marco Huamán y Jairo Vélez: “Es una irresponsabilidad”

Richard Pellejero cuestiona el sistema de la Liga 1 2026: “Definimos el Torneo Clausura y por salir campeón no hay derecho a la final, no entendemos”

Emilio Saba reconoce el interés de Alianza Lima, pero se ilusiona con seguir en Sport Boys: “Fue el club que apostó por mí”

Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York