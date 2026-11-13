Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

Federico Tarazona, Andre, Nicole Zignago y Eva Ayllón integraron la representación de músicos peruanos en la ceremonia previa de los premios Latin Grammy.

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Cuatro artistas peruanos se quedaron sin premio durante la ceremonia previa de los Latin Grammy 2026, conocida como la Premiere, realizada este jueves 12 de noviembre en el marco de la 27.ª edición de los premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas. Eva Ayllón, Nic, Andre y Federico Tarazona compitieron en sus respectivas categorías sin éxito, mientras que Fabián Zignago continúa en carrera a la espera del anuncio de Mejor Artista Nuevo, categoría que se revelará durante la gala principal, con inicio a las 8:00 p. m. (hora de Perú) en el MGM Grand Garden Arena.

La mayoría de las categorías con representación peruana ya fueron anunciadas en esta ceremonia previa, que suele concentrar buena parte de los 60 premios en disputa antes de la transmisión televisada por TNT y HBO Max.

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Eva Ayllón perdió ante Milo J en folclore

Eva Ayllón compitió en la categoría Mejor Álbum Folclórico con Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], un registro en vivo que representó a la música criolla y afroperuana. El premio, sin embargo, fue para el argentino Milo J, por su disco La Vida Era Más Corta, que además se impuso en la categoría Mejor Interpretación Urbana con el tema “Gil”, en colaboración con Trueno.

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026

Nic se quedó sin premio en sus dos nominaciones

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, perdió en las dos categorías en las que compitió. En Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, su disco ‘(Enamorada)’ cayó ante ¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz, quien se llevó el gramófono en esa terna. En Mejor Canción Pop, su tema “(favorito)” quedó detrás de “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia, composición que también resultó ganadora en esa categoría.

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Nicole Zignago obtuvo dos candidaturas en los Latin Grammy por su álbum '(Enamorada)' y el tema '(favorito)'.

Andre y Tarazona tampoco lograron el premio

La cantante y compositora Andre compitió en Mejor Canción de Raíces con “La Puñalá”, categoría que finalmente ganó “El tambor chico”, de Jorge Drexler junto a Rueda de Candombe. El músico uruguayo tuvo una noche especialmente destacada en la Premiere, pues además se alzó con los premios a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Alternativa por su disco Taracá.

Por su parte, Federico Tarazona estuvo nominado en Mejor Obra o Composición Clásica Contemporánea por “Tríptico Sudamericano”, trabajo que compartió con Berta Rojas y Jorge Glem. El premio en esa categoría fue para el compositor argentino Richard Scofano, por “Adagio de las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”.

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Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.

Fabián Zignago, la última carta peruana en la gala principal

Entre los representantes peruanos de esta edición, solo queda pendiente el resultado de una categoría con participación nacional dentro de la transmisión central. Fabián, de 22 años e hijo del cantautor Gian Marco Zignago, continúa en competencia por el premio a Mejor Artista Nuevo, terna que incluye además a Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sánchez, Aria Vega y Zeca Veloso.

Nicole Zignago y Fabián Zignago posan en una publicación digital con motivo de su nominación conjunta a los premios Latin Grammy.

El resultado de esa categoría se conocerá durante la emisión principal de la ceremonia, que reconocerá además los premios a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, en una edición liderada en nominaciones por Bad Bunny, con 12 candidaturas, seguido por el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete postulaciones cada uno.

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