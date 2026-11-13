Joven decide convertirse en sacerdote tras oír el discurso del papa León en el Estadio Nacional: "He descubierto mi vocación"

Un hombre con vestidura papal camina por el Estadio Nacional ante una multitud, junto a la imagen de un joven que decidió convertirse en sacerdote. (Reuters)

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Un joven que participó en la vigilia de oración encabezada por el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima decidió encaminarse al sacerdocio tras escuchar el mensaje del Pontífice. El anuncio se produjo al término de la actividad, ante miles de asistentes reunidos en la cancha del recinto.

“He tomado una decisión de seguir al Señor, servir al Señor en el sacerdocio”, afirmó Diego Larrosa, joven de Surco e integrante de la parroquia Santiago Apóstol de ese distrito. Tras la presentación y el discurso del Papa, contó a RPP que atravesó momentos difíciles y que las palabras de León XIV reforzaron su determinación.

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Larrosa contó además que había servido durante la visita del papa Francisco al Perú y que esta fue la segunda ocasión en que colaboró en una actividad de un Pontífice. “Muy emocionado, de verdad, de servir al Vicario de Cristo”, afirmó al recibir la pregunta sobre el llamado de León XIV a vivir con un propósito. Al hablar de su decisión, añadió que había descubierto “el llamado a la vocación” dentro del mensaje del Pontífice.

Diego Larrosa responde a una entrevista entre los asistentes reunidos en el Estadio Nacional de Lima durante una visita papal. - RPP

León XIV pidió a los jóvenes no vivir bajo expectativas ajenas

La intervención papal fue parte de una vigilia con jóvenes y universitarios que comenzó a las 18:00 del jueves 12 de noviembre, durante la segunda jornada de la visita de León XIV al país. El encuentro congregó a miles de personas.

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El Papa organizó su mensaje alrededor de tres ideas: pasión, vocación y amistad. Ante los asistentes, les pidió no ajustar sus vidas a lo que otras personas esperan de ellos y sostuvo que cada uno puede realizar un bien de un modo particular. “¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”, planteó al retomar un pasaje del Evangelio de san Juan.

Durante su reflexión sobre la vocación, León XIV abordó el temor de que seguir la voluntad de Dios suponga dejar de lado los propios deseos. El Pontífice indicó que las respuestas no siempre aparecen de inmediato y animó a los jóvenes a dar un primer paso, aun sin tener definido todo su futuro. “Muchas veces el Señor nos va mostrando el camino mientras lo recorremos”, manifestó.

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Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

El Pontífice vinculó la fe con el acompañamiento ante el dolor

El Papa también se refirió a quienes enfrentan soledad, pérdidas o incertidumbre por el futuro. Les recomendó acudir a Jesús con sinceridad y buscar a las personas que puedan acompañarlos. “Hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”, expresó durante la vigilia.

En el tramo final, León XIV destacó la amistad con Cristo y la necesidad de construir vínculos de apoyo dentro de la Iglesia. Invitó a los jóvenes a compartir su fe, en especial con quienes atraviesan dificultades, y afirmó que un gesto de amistad puede modificar el rumbo de una vida.

Larrosa permanecía en la cancha del Estadio Nacional junto a otros miles de participantes cuando expresó su decisión, una vez concluido el discurso de León XIV y la presentación realizada durante la vigilia.

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Papa León en el Estadio Nacional. REUTERS/Daniel Becerril

Para el viernes 13 de noviembre, el itinerario del Papa contempla su traslado de Lima a Chiclayo. Allí presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, sostendrá reuniones con miembros de la Iglesia y representantes del ámbito académico, antes de cerrar la jornada con una cena junto a los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.