Gonzalo Bueno cae en sets corridos ante Joao Reis da Silva y le dice adiós al Challenger de Lima 2026 en octavos de final

El trujillano cayó por 7-5 y 7-6 en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores frente a Joao Reis da Silva. Crédito: Challenger TV

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Gonzalo Bueno quedó eliminado del Challenger de Lima 2026 tras perder por 7-5 y 7-6 ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva, en los octavos de final disputados en la cancha central del Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. El trujillano tuvo pasajes de dominio y forzó el desempate en el segundo set, pero no logró extender el partido a una manga decisiva. Juan Pablo Varillas quedó como el único representante peruano en carrera.

Bueno comenzó el encuentro con determinación. El peruano quebró el saque de Reis da Silva para adelantarse 2-0 y confirmó la ventaja con su servicio. El brasileño, sin embargo, mantuvo la presión desde el fondo de la cancha y encontró respuestas para volver a equilibrar el parcial.

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El trujillano tuvo dificultades para cerrar algunos puntos importantes. Un ’drop’ que quedó en la red abrió la puerta para que Reis da Silva recuperara el quiebre. A partir de ese momento, el duelo ganó intensidad y ambos jugadores alternaron buenos pasajes con errores no forzados.

Bueno contó con una oportunidad para volver a romper el servicio del brasileño, pero Reis da Silva la neutralizó y sostuvo el game. El peruano logró responder en otro momento comprometido con su saque, aunque no pudo aprovechar dos nuevas opciones de quiebre que tuvo a disposición.

Gonzalo Bueno quedó eliminado en octavos de final del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Events.

Con el marcador igualado 5-5, el brasileño tomó el control. Su revés a dos manos, dirigido con frecuencia hacia líneas paralelas, comenzó a complicar al local. Bueno intentó utilizar otra dejada, pero la pelota quedó en la red y concedió una oportunidad decisiva.

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Reis da Silva logró la ruptura y pasó a servir para cerrar la primera manga. El brasileño no cedió la ventaja y aseguró el 7-5. Bueno había mostrado variantes ofensivas, aunque la mayor regularidad de su rival en los últimos juegos marcó la diferencia.

El segundo set comenzó de manera adversa para el peruano. Reis da Silva quebró temprano y se encaminó hacia una ventaja de 3-1. Bueno consiguió afirmarse con su servicio y evitó que la diferencia aumentara, pese a que el brasileño mantuvo la iniciativa desde el fondo.

Con el marcador 4-3 abajo, Bueno sostuvo otro game de saque importante. Luego dejó uno de los puntos destacados del partido con un ’passing’ que levantó a los asistentes, pero no le alcanzó para recuperar de inmediato el quiebre que lo mantenía en desventaja.

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Joao Reis da Silva, cuartofinalista en el Challenger de Lima 2026.

Reis da Silva llegó a sacar con ventaja de 5-3. Bueno reaccionó cuando el encuentro parecía encaminarse al cierre. El brasileño falló una pelota con espacio disponible y le entregó dos oportunidades de ruptura al peruano, que no dejó pasar la ocasión.

El trujillano concretó el quiebre mediante un drop de revés bien ejecutado. La acción generó el aplauso de las tribunas y devolvió la paridad al partido. Bueno sostuvo después su servicio para ponerse 6-5 y asegurar, como mínimo, la disputa de un desempate.

El tie-break definió la eliminación. Reis da Silva tomó ventaja de 2-0 con un mini quiebre, aunque luego cometió una doble falta que ofreció una posibilidad al peruano. Bueno intentó una dejada desde una posición retrasada, pero la pelota volvió a quedar en la malla.

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El brasileño administró la diferencia en la muerte súbita y cerró la victoria en sets corridos. El resultado cortó el recorrido de Bueno, que había llegado a octavos después de remontar al español Carlos Sánchez Jover por 6-0, 2-6 y 6-4 en su estreno.

Cuadro principal del Challenger de Lima 2026. Crédito: X Tenis Decisivo.

La caída también dejó sin peruanos en la parte baja del cuadro. Reis da Silva avanzó a los cuartos de final y buscará prolongar su recorrido en el torneo. El brasileño había llegado a la definición de la edición anterior del Challenger de Lima.

Juan Pablo Varillas cierra la jornada

Juan Pablo Varillas afrontará el último partido de la jornada en la cancha central ante el argentino Genaro Alberto Olivieri. El duelo corresponde a los octavos de final y está próximo a iniciarse.

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El limeño llega después de remontar al chileno Tomás Barrios Vera, campeón defensor del certamen, por 4-6, 6-3 y 6-4. Varillas recuperó confianza tras tres derrotas consecutivas y buscará ahora instalarse entre los ocho mejores del torneo que se disputa sobre arcilla.

El historial favorece al peruano, que registra seis triunfos en ocho enfrentamientos ante Olivieri. Varillas ganó además los últimos cinco duelos entre ambos, una secuencia que intentará mantener en Miraflores para extender la presencia local en el Challenger de Lima.