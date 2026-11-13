Papa León XIV comparte un mensaje de esperanza con jóvenes peruanos: “Hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada a una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Nacional de Lima, el 12 de noviembre de 2026. (Foto: Luis Acosta / AFP)

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El papa León XIV pidió este jueves a miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima que no enfrenten en soledad el dolor, las pérdidas ni la incertidumbre sobre el futuro. Durante una vigilia de oración, les recomendó acercarse a Jesús y apoyarse en quienes los quieren: “Hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”.

El encuentro formó parte de la segunda jornada de la visita apostólica del pontífice a Perú. Ante estudiantes universitarios y jóvenes de distintas comunidades, León XIV sostuvo que ellos representan una señal de esperanza para el país.

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“Alguien me dijo que el Perú necesitaba un signo de esperanza. Pues hoy, aquí en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza”, afirmó. El papa se emocionó durante los cánticos y las muestras de afecto de los asistentes.

Un vehículo blanco adaptado como papamóvil recorre la pista del Estadio Nacional ante una multitud situada en las gradas y el campo. A bordo, una figura con vestimenta papal blanca saluda a los asistentes mientras es custodiada por agentes de seguridad. La transmisión de TVPerú Noticias muestra el cintillo «León XIV da vuelta olímpica a bordo del papamóvil» durante la cobertura del evento en el recinto deportivo.

León XIV habló de la soledad, el duelo y las dudas sobre el futuro

El pontífice partió de un pasaje del Evangelio de San Juan en el que Jesús pregunta a dos discípulos: “¿Qué buscan?”. A partir de esa escena, convocó a los jóvenes a pensar en sus proyectos, vínculos, expectativas y preocupaciones.

El papa señaló que la soledad puede aparecer incluso en medio de otras personas y aludió al dolor por la muerte de un ser querido y a la incertidumbre como experiencias frecuentes. “Hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro”, manifestó.

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El papa León XIV se retira tras encabezar una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, que incluye su regreso al Perú, donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. El encuentro se realizó en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. (REUTERS/Yara Nardi)

También se refirió a las preguntas que surgen cuando una persona atraviesa dificultades y siente que no encuentra respuestas. En ese contexto, invitó a expresar las emociones con sinceridad en la oración, aunque falten las palabras.

“Él conoce nuestras lágrimas, conoce las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren”, dijo León XIV, antes de recordar que algunos sufrimientos requieren tiempo y cercanía.

El papa exhortó a los jóvenes a cuidar sus talentos y sus sueños

En otro tramo de su discurso, León XIV pidió a los asistentes conservar el interés por lo que consideran verdadero, bueno y bello. Los alentó a desarrollar sus capacidades, valorar la cultura de sus comunidades e impulsar iniciativas en beneficio de otros.

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“Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura. Atrévanse a emprender proyectos generosos”, expresó el Santo Padre ante los asistentes en Lima.

El papa León XIV encabeza una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, que incluye su regreso al Perú, donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. El encuentro se realiza en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. (REUTERS/Yara Nardi)

El pontífice retomó además una reflexión del fallecido papa Francisco sobre la inquietud que lleva a asumir una misión personal. Según planteó, los jóvenes no deben reducir sus decisiones a las expectativas ajenas, porque cada persona puede hacer un aporte propio a la sociedad.

“Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, afirmó. El mensaje quedó vinculado al pasaje evangélico de los discípulos que preguntan a Jesús dónde vive y reciben como respuesta: “Vengan y vean”.

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El Papa León XIV se emociona al ver la multitud de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima. Un momento de profunda conexión y alegría compartida, que el Santo Padre apenas pudo disimular algunas lágrimas. | Vatican News

La agenda en Perú incluyó un encuentro con víctimas de abusos

La jornada del jueves también comprendió una reunión con seis víctimas de abusos atribuidos a miembros del clero y de instituciones eclesiásticas peruanas. León XIV mantuvo, además, actividades con los obispos del país.

El cardenal Carlos Castillo rindió homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que murieron durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino en noviembre de 2020.

Inti y Bryan son recordados en la vigilia juvenil del Papa León XIV

La visita del papa, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, continuará hasta el lunes 16 de noviembre. Su agenda prevé actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, incluidas celebraciones eucarísticas, encuentros con comunidades indígenas y reuniones con representantes de diversos sectores.

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Prevost mantuvo una relación de más de dos décadas con Perú: trabajó allí como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo antes de ser elegido pontífice en mayo de 2025.