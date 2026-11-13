Perú

Pasión, vocación y amistad: las tres palabras que guiaron el mensaje del papa León XIV a los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes", afirmó el Pontífice ante miles de jóvenes

Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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Pasión, vocación y amistad. En torno a esas tres palabras organizó el papa León XIV su mensaje a los jóvenes y universitarios reunidos este jueves en el Estadio Nacional de Lima. A partir de ellas les habló del sufrimiento y la soledad, de los sueños y los errores, y de una amistad con Jesús que, les aseguró, nunca los abandona.

No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, les pidió durante la vigilia de oración.

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El Pontífice se refirió a una inquietud frecuente entre los jóvenes creyentes: “A veces nos preguntamos si seguir la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros sueños”. Frente a esa duda, sostuvo que “Dios conoce nuestros deseos más profundos, incluso mejor que nosotros mismos”, y que “ha puesto en nosotros el deseo de amar y ser felices, y quiere llevarlo a su plenitud”.

El mensaje se dio durante la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, que comenzó a las 18:00 en el Estadio Nacional, en la segunda jornada de la visita del Papa a Perú.

“¡Qué alegría encontrarme con ustedes!”, dijo León XIV al iniciar su discurso. Agradeció las palabras del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y los testimonios de Joao, Emily y sor Luzbinda, quienes —dijo— “nos han abierto sus corazones”.

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A partir de una escena del Evangelio de san Juan, en la que dos discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús después de que el Bautista lo señalara como “el Cordero de Dios”, el Papa propuso a cada joven escuchar como dirigida a sí mismo la primera pregunta de Jesús en ese Evangelio: “¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”. Y agregó: “No tengan prisa por responder”.

“Hay preguntas que nos acompañan durante mucho tiempo”, explicó. Les pidió pensar en lo que más los entusiasma, en las personas que aman y en los sueños por los que estarían dispuestos a luchar, pero también en las inquietudes que les roban el sueño y en lo que les gustaría cambiar. “Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa por ustedes”, afirmó.

Transmisión televisiva en directo desde el Estadio Nacional durante una vigilia de oración con jóvenes. La cobertura muestra a una multitud en las tribunas coreando y agitando las manos, asistentes en la cancha grabando con sus teléfonos móviles y al pontífice sentado en el estrado frente a los fieles congregados.

“Hay jóvenes que se sienten solos”

Al hablar de la pasión, el Papa recordó que la palabra remite tanto a aquello que se ama intensamente como al sufrimiento. “Hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro”, señaló. Y admitió: “A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos”.

“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar”, pidió León XIV. “Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder”. También los animó a buscar la compañía de quienes los quieren, porque “hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”. “La fe nos sostiene en ese camino y nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra”, aseguró.

“¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello!”, exclamó, y los invitó a cultivar sus talentos, a descubrir “la riqueza de su cultura” y a “emprender proyectos generosos”. Retomó además una idea del papa Francisco en la exhortación apostólica Christus vivit: que esa “inquietud insatisfecha” puede impulsar a tomar la vida en las propias manos y a hacerse responsable de una misión.

Miles de personas se congregan en la Plaza Mayor de Lima para dar una cálida y emotiva bienvenida al Papa León XIV. Un mar de gente celebra, canta y agita pancartas al unísono, expresando su alegría y fe ante la llegada de su líder espiritual.

“El mal envenena siempre”

El segundo eje fue la vocación. A partir de la respuesta de Jesús a los discípulos que le preguntaron dónde vivía —“Vengan y vean”—, el Papa sostuvo que “hay respuestas que sólo descubrimos cuando nos atrevemos a caminar con Jesús”.

El Señor, señaló, no les explicó de antemano todo lo que les esperaba: “Para comenzar, bastaba con aceptar aquella invitación”. Citó también a san Pablo, quien recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, y exclamó: “¡Antes de que existiéramos, ya éramos amados por Él!”.

Advirtió que del temor a renunciar a los propios sueños puede nacer “una sospecha todavía más peligrosa: creer que Dios nos priva de algo y que, para disfrutar plenamente de la vida, necesitamos experimentar también el pecado”. Para responderla, citó una homilía de Benedicto XVI del 8 de diciembre de 2005: “El mal envenena siempre”. “¡No se dejen engañar! ¿Cómo nos daría felicidad aquello que nos hace daño?”, agregó.

Explicó que, como sucedió con los primeros discípulos, muchas veces todo comienza con una invitación sencilla: la de un amigo, una experiencia de servicio o el encuentro con alguien cuya vida lleva a preguntarse qué importa de verdad. “También las historias que hemos escuchado esta tarde comenzaron con una invitación”, dijo, en referencia a los testimonios. “Lo importante es aprender a reconocer la voz del Señor”.

A quien piense que cometió demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo, le dirigió un mensaje directo: “Mira a Jesús. Él conoce tu historia y sigue invitándote a caminar con Él. No necesitas tener resuelto todo tu futuro para responderle. Da el paso que hoy puedas dar. Confía en su amor y permite que te acompañe. Muchas veces el Señor nos va mostrando el camino mientras lo recorremos”.

Visita del papa León XIV a la Peru
Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“Déjense cuidar”

La tercera palabra fue la amistad. El Papa recordó que, según el Evangelio, los discípulos “se quedaron con Él aquel día” —san Juan recuerda incluso la hora: eran aproximadamente las cuatro de la tarde— y que aquel encuentro “había dejado una huella que el paso de los años no pudo borrar”. Durante la Última Cena, Jesús les diría: “A ustedes los llamo amigos”. Y esa misma noche pronunciaría unas palabras que quedarían cumplidas el Viernes Santo: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Les pidió cultivar esa amistad “en la oración, en la Eucaristía y en la escucha de su Palabra”.

“Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como Él”, sostuvo. De esa amistad con Cristo, explicó, nace también una amistad más verdadera con los demás, “que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel en las dificultades”. “¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios!”, exclamó.

“La Iglesia nace y vive de esa amistad con Cristo. En ella encontramos hermanos que nos ayudan a seguir adelante. Todos necesitamos que alguien nos escuche, que nos anime cuando faltan las fuerzas o que sencillamente permanezca a nuestro lado”, afirmó. Y agregó: “Por eso, no crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros. Déjense cuidar”. Para ilustrarlo, recordó que también Jesús, en Getsemaní, quiso tener cerca a sus amigos “en la hora de la angustia”. “No tengan miedo de confiarles sus penas y de buscar en ellos el sostén que necesitan”, les dijo.

Por último, recordó que Andrés, tras conocer a Jesús, fue a buscar a su hermano Simón para decirle: “Hemos encontrado al Mesías”. “¡Hagan ustedes lo mismo!”, les pidió, y los invitó a pensar “especialmente en quienes atraviesan momentos difíciles”. “Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida”, dijo. “No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad”.

Hacia el final, León XIV volvió a citar a Benedicto XVI, esta vez la homilía de inicio de su pontificado, del 24 de abril de 2005, para asegurar que el Señor “no quita nada, y lo da todo”. “¡Fíense de Cristo! Confíen en Él como en un verdadero amigo, que los conoce, los ama y nunca los abandona. Esa confianza hará crecer cada día su amistad”, pidió.

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