Monseñor responde a la comparación entre las visitas del papa León XIV a Perú y Argentina: “No estamos en competencia”

Monseñor Carlos García Camader pide evitar comparaciones sobre la asistencia de fieles durante las visitas que realiza el papa León XIV por América Latina.

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La expectativa por la visita del papa León XIV al Perú también ha generado comparaciones con las multitudinarias convocatorias que el pontífice reunió en otros países de América Latina. Ante la consulta de un periodista argentino sobre la cantidad de fieles que se espera congregar en territorio peruano, monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, pidió no medir ambas experiencias como si se tratara de una competencia.

El religioso destacó que los mensajes y el recorrido del Santo Padre por Argentina fueron “fabulosos, muy profundos y muy retadores para América Latina”. Sin embargo, sostuvo que la alegría por recibir al pontífice no debe convertirse en una comparación entre países, pues se trata de una celebración que trasciende las fronteras nacionales.

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El representante de la Iglesia peruana calificó de profundos los mensajes que dejó el Papa en Argentina y expresó su deseo de que la visita al Perú reúna las experiencias vividas en América Latina. (Crédito: TikTok/@maz.mediatv)

“No estamos compitiendo”

El intercambio ocurrió cuando un periodista argentino le preguntó qué expectativas tenía la Iglesia peruana frente a la llegada de León XIV, luego de recordar que una de las misas del Papa en Argentina congregó a aproximadamente 2,5 millones de personas.

Ante la consulta sobre cuántos fieles esperan recibir en el Perú, García Camader respondió: “No sé. Mejor lo vemos cuando llegue, porque no estamos en competencia”. De esta manera, evitó establecer una cifra o plantear una meta de asistencia en función de lo ocurrido durante la visita del pontífice al país vecino.

Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“Ese gozo es de cada país”

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana insistió en que las visitas del papa León XIV deben entenderse como experiencias propias de cada nación, pero que forman parte de una misma celebración para la comunidad católica. “Ese gozo es de cada país, pero es de la Iglesia universal”, expresó durante la conversación con la prensa.

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El periodista argentino también destacó el vínculo del pontífice con el Perú al señalar que regresaba a casa. García Camader coincidió con esa apreciación y manifestó su deseo de que el encuentro con los fieles peruanos reúna las experiencias vividas hasta ahora durante el recorrido del Santo Padre por América Latina: “Ojalá que sea la suma de todo lo que hemos vivido hasta ahora”.

Miles de asistentes con luces llenan las tribunas del Estadio Nacional durante la vigilia juvenil encabezada por el papa León XIV en Perú.