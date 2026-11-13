Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

El futbolista de Sport Boys contó su experiencia representando al combinado de Medio Oriente. (Video: Denganche)

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Emilio Saba vive una experiencia especial en su carrera como futbolista. Nacido en Perú y con raíces palestinas, el lateral de Sport Boys encontró en la selección de Palestina la oportunidad de representar internacionalmente al país de su familia. Actualmente, integra un plantel que reúne jugadores de distintas partes del mundo y que le ha permitido conocer de cerca otra cultura y una realidad futbolística diferente.

En una entrevista con el podcast ‘Mano a Mano’, el defensor contó cómo surgió el contacto con el combinado de Medio Oriente, qué lo llevó a aceptar la convocatoria y cómo ha sido su adaptación. Entre los aspectos que más le llamaron la atención, destacó la pasión con la que se vive el fútbol en ese país, incluso en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa su población.

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Saba encontró similitudes con el fervor que despierta la selección peruana entre los hinchas. Según relató, los aficionados palestinos siguen de cerca a su equipo nacional y buscan distintas formas de reunirse para alentar, como ocurre en Gaza, donde se instalan pantallas para ver los encuentros.

“Es bien parecido al fanatismo de acá. Mueren por el fútbol y les encanta, son muy futboleros. Es como acá, cuando juega la selección. Ahorita es muy complicado, pero ponen pantallas, nos enseñan cómo en Gaza ponen pantallas para ver a la selección, cómo la gente comenta en redes”, contó.

Emilio Saba representa internacionalmente a la selección de Palestina. Crédito: Instagram

También se refirió a su adaptación cultural y a la convivencia con sus compañeros. Aunque el inglés es el idioma que utiliza para comunicarse, el futbolista intenta aprender árabe para acercarse más a la cultura del país que representa.

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“Me tratan muy bien. Ellos son muy agradecidos de la gente que viene a representar a Palestina. La gente lo ve como que estás ayudando al país, que lo estás haciendo por una buena causa. Nos reciben todos bien, todos son personas A1 y el nivel es muy bueno”, expresó.

¿Cómo llegó Emilio Saba a la selección de Palestina?

La historia de Saba con el combinado asiático comenzó cuando integraba la selección peruana Sub-23. Según relató, después de verlo jugar con el equipo nacional juvenil, desde Palestina investigaron sus antecedentes familiares y descubrieron que tenía ascendencia árabe. A partir de ese momento, comenzaron a seguir su trayectoria y a contactarlo.

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“Yo desde la Sub-23 que jugué con Perú, me vieron ahí y me dijeron: ‘Oye, ¿sabes qué? Tú tienes apellido árabe’. Investigaron y me dijeron: ‘Sí, efectivamente, este puede ser convocado a la selección de Palestina’. Y desde ahí me siguen, desde ahí me hablan”, recordó.

Sin embargo, la posibilidad de representar al país de sus raíces llegó en una etapa complicada de su carrera. El lateral contó que, después de descender con Carlos A. Mannucci, atravesó un periodo de ocho meses sin jugar. Posteriormente, en Melgar, tampoco encontraba oportunidades y ni siquiera aparecía en las listas de convocados.

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Emilio Saba vive una importante experiencia internacional, representando a Palestina desde el 2025. Crédito: Instagram

“Ese año yo me voy a Mannucci, donde perdimos la categoría, y paso ocho meses sin jugar. Palestina me seguía hablando. Yo estaba sin jugar, estaba en Melgar frustrado, ni siquiera solamente sin jugar, estaba sin salir en lista”, relató.

El futbolista reconoció que aquella situación fue frustrante, pero el combinado árabe se mantuvo en contacto con él pese al difícil momento personal que atravesaba. “Yo no jugaba. Y de Palestina, me hablaba el técnico, el plan que tenían para mí y el futuro, quería hacer también un recambio generacional”, añadió.

Emilio Saba quedó sorprendido con el nivel de Palestina

El defensor también destacó la diversidad de nacionalidades que conviven en el plantel. Explicó que, además de jugadores palestinos, hay futbolistas con vínculos familiares o deportivos en varios lugares del mundo.

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Saba reconoció, además, que obtener el pasaporte palestino podía abrirle oportunidades profesionales en determinados mercados del fútbol árabe, donde puede contar como cupo comunitario.

“Hay bastantes palestinos, pero también hay un danés, sueco, estadounidense, español, argentino... Hay un montón de varias partes del mundo. Y también el tema de la carrera te daba el pasaporte palestino, que en muchos países árabes cuenta como cupo comunitario para Egipto, Catar, todos esos sitios”, explicó.

El futbolista de Sport Boys explicó cómo fue el contacto con la federación palestina para representar a ese país. (Video: Denganche)

Finalmente, contó que el proyecto terminó de convencerlo cuando conoció de cerca al equipo y disputó la Copa Árabe. Aquella experiencia le permitió descubrir un nivel competitivo que superó sus expectativas, especialmente por la exigencia física de los futbolistas.

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“Yo llegué ahí y cada vez me fue convenciendo más. Pasó también por la coyuntura que yo estaba pasando en el momento de mi carrera. Tomé la decisión, fui a la Copa Árabe y vi que es otro mundo, también el nivel que me encontré, me sorprendió muchísimo. Sobre todo en el tema físico, vuelan”, concluyó.

Así, Saba encontró en Palestina una oportunidad para seguir creciendo como futbolista y representar una parte importante de su identidad familiar.