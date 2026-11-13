Michelle Soifer fue acusada de cancelar un show y no devolver un adelanto de 3 mil soles

Michelle Soifer fue acusada por un representante de la promotora BIC de no asistir a un quinceañero para el que había sido contratada.

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Michelle Soifer fue acusada de incumplir un acuerdo para animar un quinceañero y no devolver un adelanto de S/ 3 mil, según la denuncia expuesta por un representante de la promotora BIC en el programa de streaming Nadie se salva. El organizador sostuvo que la artista cambió en varias ocasiones la fecha de sus presentaciones y que finalmente no acudió al evento pactado para el 15 de septiembre.

El empresario señaló que contrató a la exintegrante de Esto es Guerra para participar como animadora en una celebración privada. De acuerdo con su versión, la negociación se realizó con intervención del entorno de la cantante y no se formalizó mediante un contrato escrito.

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La situación salió a la luz luego de que el representante de BIC relatara que la intérprete había recibido un pago inicial por su participación. Tras las cancelaciones, pidió el reintegro del dinero y afirmó que no obtuvo la devolución completa.

“Soifer me cambió en una oportunidad de fecha, la segunda también y la tercera también”, declaró el promotor durante la emisión. La acusación se centra en presuntas reprogramaciones que, según dijo, impidieron concretar la presencia de la artista en el compromiso asumido.

Reprogramó la fecha pactada

El representante de BIC sostuvo que Michelle Soifer debía asistir a un quinceañero el 15 de septiembre. La artista habría sido requerida como figura principal de la animación, aunque el empresario señaló que la presentación no se concretó.

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El promotor aseguró que entregó un adelanto a la cantante y que busca recuperar parte del dinero tras la cancelación del evento. Canal Andrea Llosa/ YouTube

El organizador aseguró que no se trató de un único cambio. Según su relato, hubo tres modificaciones de fecha antes de que el acuerdo quedara sin efecto. La versión presentada indica que la empresa había entregado S/ 3 mil como adelanto a la mánager y S/ 3 mil más a Soifer. El promotor dijo que, ante la ausencia de la cantante en la fecha acordada, solicitó la devolución de ese monto.

“Me devuelve la mánager los 3K, pero los otros 3K no me los puede devolver”, afirmó el contratante. Según explicó, le indicaron que el segundo pago debía gestionarlo directamente con Michelle Soifer, pues ese monto habría sido entregado directamente a la cantante.

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El empresario sostuvo que la devolución no se concretó debido a que el evento fue cancelado. No obstante, aseguró que fue la propia artista quien reprogramó las fechas en varias oportunidades antes de que la presentación quedara sin efecto. Por ello, señaló que exige la restitución total del dinero entregado como adelanto por sus servicios.

La denuncia se difundió en el programa de streaming Nadie se salva, donde el empresario afirmó que evalúa iniciar acciones legales. (Instagram Micheille Soifer)

La negociación no tuvo un contrato formal, según la denuncia

Uno de los puntos mencionados por el promotor fue la inexistencia de un documento firmado entre las partes. El representante de la empresa indicó que la contratación se habría sustentado en conversaciones previas y en la confianza generada por una recomendación.

De acuerdo con su relato, el animador Álex ‘Zumba’ le sugirió contactar a Soifer. “Él me recomienda a Soifer, por eso es que no se hace un contrato formal. Uno piensa que son personas serias”, expresó.

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El empresario indicó que conserva mensajes y otras pruebas de las conversaciones que mantuvo para coordinar la participación de la cantante. En el programa se mostró parte de una comunicación vinculada con el caso. Asimismo, el denunciante señaló que evalúa iniciar acciones legales para recuperar el dinero que, según afirma, permanece pendiente.

El representante de BIC sostuvo que no hubo contrato escrito, aunque dijo contar con mensajes y comprobantes vinculados con la negociación. (Facebook)