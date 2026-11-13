León XIV: fieles van de madrugada a las pampas de Pimentel para la primera misa del papa en Chiclayo

Pope Leo XIV speaks during a meeting with Peruvian bishops at the Archbishop's Residence in Lima, on November 12, 2026. Pope Leo XIV arrived in his "beloved" Peru on November 11, a nostalgic return to the nation where he spent two decades as a missionary before being tapped to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Yara Nardi / POOL / AFP)

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Luego de tres años fuera de Chiclayo, el papa León XIV presidirá una misa en Las Pampas de Pimentel, Lambayeque, en su regreso a la diócesis de Chiclayo que condujo durante aproximadamente ocho años antes de ser llamado al Vaticano.

Aunque la celebración está programada para pasadas las 10:00 de la mañana, fieles de diferentes zonas de la región Lambayeque comenzaron a llegar desde la noche del jueves para dormir en las cercanías e incluso durante la madrugada del viernes con mochilas, bancos y sombrillas.

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Según RPP, a las 5:22 a.m., personas de distintas edades seguían llegando al predio, algunos asistentes habían pasado la noche en vigilia junto a imágenes religiosas que acompañarán la celebración.

El regreso del pontífice tiene un vínculo particular con Chiclayo: fue obispo de esa diócesis durante aproximadamente ocho años, antes de su partida al Vaticano. Se recogieron testimonios de vecinos de Lambayeque y de visitantes procedentes de Piura, Tumbes y La Libertad.

Faithful wait for the arrival of Pope Leo XIV at Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Air Base in Chiclayo, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Fieles en marcha desde la madrugada

Maruja Ibáñez, vecina de la urbanización Tres de Octubre de Chiclayo, relató que recorrió a pie parte del trayecto junto con sus dos hijas y un amigo de una de ellas. Tras viajar un tramo en vehículo, llevaba cerca de una hora caminando.

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La mujer, nacida en Olmos y residente en Chiclayo, explicó el motivo de su esfuerzo antes de continuar hacia el lugar de la ceremonia: “Vale la pena hacer esa peregrinación, porque tenemos en el corazón al papa, que es chiclayano”.

Desde Pimentel, María Paula llegó con sus hijos y destacó que el distrito hubiera sido elegido como sede de la misa. “Orgullosísima, de verdad. Primera vez que vengo con mis hijos y quiero ver al papa”, afirmó.

Yolanda Ruiz, procedente de La Victoria en Chiclayo, salió de su casa a las 04:30 y avanzó a pie luego de llegar en vehículo hasta el óvalo de Pimentel. Recordó que había asistido a las misas que León XIV celebraba en la catedral y en la parroquia de su distrito: “Vale la pena hacer la caminata para poderlo ver aunque sea de lejitos”.

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Un grupo de vecinos de Aldea Cúsupe sostiene una pancarta de bienvenida por la visita del papa León XIV en Monsefú, Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Papa León XIV recorrerá Chiclayo

El itinerario del viernes 13 de noviembre contempla tres grandes desplazamientos terrestres: el primero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia las Pampas de Pimentel; el segundo desde el balneario hasta la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria; y el tercero desde ese templo hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con la ruta difundida por la Diócesis de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, el primer trayecto comprenderá las avenidas Fitzcarrald, Víctor Raúl y Gran Chimú, además de la prolongación Grau. Posteriormente, el pontífice pasará por Monsefú, donde continuará por las calles Venezuela y Carlos Conroy, antes de dirigirse hacia Santa Rosa y tomar la avenida Mariscal Castilla para llegar a las Pampas de Pimentel.

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Después de la misa, el recorrido continuará hacia La Victoria. El papa saldrá de la explanada y pasará por Santa Rosa y Monsefú, para luego tomar la prolongación Grau y la avenida Gran Chimú. Su destino será la capilla San Óscar Romero, ubicada en la calle José María Arguedas.

Cobertura periodística de Latina Noticias en vivo sobre la congregación de ciudadanos en Chiclayo ante la visita del papa León XIV. El despacho televisivo muestra a feligreses reunidos en espacios públicos, imágenes religiosas de diversas parroquias de la región de Lambayeque y el avance de la comitiva papal resguardada por fuerzas de seguridad, mientras los asistentes participan en vigilias y entrevistas en las calles.

El último desplazamiento de la jornada está previsto para la tarde. Desde la capilla, el Santo Padre avanzará por la calle José María Arguedas hacia el Óvalo Papal y continuará por la avenida Sáenz Peña hasta llegar al centro de Chiclayo. La ruta contempla el sector del Parque Principal y la calle Elías Aguirre, donde se encuentra la Residencia Episcopal.

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Estos desplazamientos han motivado la implementación de un operativo especial de tránsito. En el centro de la ciudad, el perímetro delimitado por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña estará sujeto a restricciones y controles de seguridad. Además, se ha informado el cierre total de las avenidas Bolognesi y Sáenz Peña durante la segunda etapa del operativo, desde el viernes 13 hasta la mañana del domingo 15 de noviembre.