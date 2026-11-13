Susana Baca calificó de “hermosísimo” su encuentro con el papa León XIV y reveló qué le dijo al acercarse a él

La cantante peruana contó que el pontífice le respondió que rezaría por el Perú tras el breve intercambio.

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“Padre, rece por el Perú bastante, por favor”. Ese fue el pedido que Susana Baca le transmitió al papa León XIV después de interpretarle una canción y un poema durante la visita del pontífice al país. La artista peruana relató el encuentro en una entrevista con Pedro Salinas en el programa Después de Todo, de La Mula, donde definió la experiencia como “un momento hermosísimo”.

La cantante preparó una obra de Manuela Costa Ojeda y un poema de Alejandro Romualdo para la presentación ante el jefe de la Iglesia católica. El intercambio posterior tuvo pocas palabras, pero dejó una impresión marcada en la intérprete.

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“Él me dice: ‘Gracias’. Y yo le digo: ‘Padre, rece por el Perú. Bastante, por favor’”, recordó Baca durante la conversación. De acuerdo con su relato, León XIV respondió: “Sí, sí, rezo”.

La artista, referente de la música afroperuana y exministra de Cultura, habló también sobre la imagen que tiene del pontífice. “Me encanta a mí. Me encanta”, afirmó, antes de destacar sus pronunciamientos sobre el sufrimiento de sectores de la población y sus llamados a quienes ejercen el poder.

El papa León toma de la mano a la cantante Susana Baca en un acto sobre los retos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado frente a la catedral de Lima durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresó al país donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo, en Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Baca destacó los reclamos del pontífice por la justicia

Durante la entrevista, Susana Baca cuestionó que determinadas voces califiquen de “rojo”, “caviar” o “comunista” a quienes plantean reclamos vinculados con la justicia social. En ese marco, defendió las intervenciones públicas del Papa sobre situaciones que afectan a la población.

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“Porque yo no entiendo cuando te dicen: ‘Ah, eres comunista’, entonces… Es caviar, dicen. Es caviar o comunista o lo que sea, es malo”, señaló la cantante al describir ese tipo de cuestionamientos.

Baca sostuvo que los mensajes de León XIV apuntan a asuntos vinculados con el sufrimiento de la gente y la responsabilidad de los gobernantes. “Él dice cosas muy importantes por la gente, porque la gente sufre. Y habla a los gobernantes”, expresó.

Tras su presentación, la artista se acercó al papa León XIV, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia.

La artista aludió a declaraciones que el pontífice dirigió al presidente argentino Javier Milei y a la dirigente peruana Keiko Fujimori. “Lo que le ha dicho a Milei ha sido muy fuerte. Lo que le ha dicho a la misma Keiko”, manifestó.

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La conversación derivó hacia la asistencia de figuras políticas a un acto relacionado con la visita papal. El periodista Salinas cuestionó la ubicación de algunos exmandatarios en primera fila y mencionó, entre otros, a Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar. Por su parte, la intérprete añadió que había dirigentes con “muertes de por medio”.

La artista retomó entonces su reflexión sobre los calificativos dirigidos al papa León XIV por sus posiciones públicas. “Un hombre como el Papa que reclama por la justicia, ¿le dicen rojo? ¿Qué es esto?”, planteó Baca.

La cantante relató su encuentro con el pontífice luego de una presentación artística y respaldó sus pronunciamientos públicos sobre justicia, sufrimiento social y responsabilidad política

Las obras que interpretó Susana Baca ante el papa León XIV

Susana Baca llevó a la Plaza Mayor de Lima dos obras peruanas que pusieron el foco en la esperanza, la fe y la persistencia de la dignidad. La intérprete cantó “Canción de fe”, de Manuel Acosta Ojeda, y musicalizó el poema “Si me quitaran totalmente todo”, de Alejandro Romualdo, ante el papa León XIV durante el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

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La presentación tuvo lugar el 12 de noviembre, en la segunda jornada de la visita apostólica del pontífice al Perú. Acompañada al piano por Francisco Haya de la Torre, Baca abrió su intervención con el vals de Acosta Ojeda y la cerró con el texto de Romualdo, publicado originalmente en el libro Edición extraordinaria, de 1958.

Susana Baca interpretó 'Canción de fe' y 'Si me quitaran' ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima.

El primer tema elegido fue “Canción de fe”. La letra imagina un cambio colectivo a través de imágenes como la espina transformada en rosa, la duda que se vuelve luz y el hambre convertida en pan.

Baca interpretó el fragmento que comienza con la frase “Yo creo que algún día”, una declaración que sostiene el sentido de la composición. El vals propone una sociedad donde la violencia y el odio cedan espacio a la convivencia, y donde la justicia y el amor ordenen la vida común.

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La pieza llegó después de una jornada de testimonios sobre la situación de las mujeres, la familia, la inseguridad y la migración. Ante autoridades, jóvenes y representantes religiosos, su letra dialogó con los asuntos planteados durante el acto.

Cobertura de la interpretación musical de la artista peruana Susana Baca frente al papa Francisco y representantes eclesiásticos durante un acto oficial en Perú. La cantante realiza su intervención acompañada por un piano ante las autoridades ubicadas en el estrado.

El poema de Alejandro Romualdo

El cierre correspondió a “Si me quitaran totalmente todo”, poema de Alejandro Romualdo que Baca interpreta en una versión musicalizada bajo el título “Si me quitaran”. El texto parte de una pérdida extrema: la voz poética imagina que le quitan la lengua, las manos, las piernas, los ojos y hasta la posibilidad de abrazar.

Aun así, la obra rechaza la derrota. “Aún me quedaría una palabra”, afirma uno de sus versos centrales. Romualdo plantea que, frente al despojo, persiste una posibilidad de hablar, llorar, bailar, trabajar y mantener los vínculos con los demás. La selección de Baca ante el papa León XIV recuperó esa idea: incluso en circunstancias adversas, la voz, la memoria y la dignidad pueden permanecer.

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Susana Baca calificó de hermosísimo el momento que vivió con el Santo Padre. REUTERS/Yara Nardi