Papa León XIV: Chiclayo lo recibió con banda, marinera y pasarela de banderas apenas pisó suelo norteño

Al asomarse a la puerta de la aeronave, saluda con la mano a las personas presentes. Al descender, es recibido en la pista por miembros del clero, personal de seguridad y un menor que le hace entrega de un ramo de flores.

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La música y las expresiones culturales del norte peruano marcaron uno de los momentos más esperados de la visita del papa León XIV a Chiclayo. El pontífice llegó a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde fue recibido entre muestras de entusiasmo por parte de los presentes. Una presentación de la orquesta sinfónica y una exhibición de marinera norteña formaron parte de la bienvenida preparada para quien fuera obispo de esta jurisdicción eclesiástica durante varios años.

El retorno del santo padre a tierras lambayecanas estuvo acompañado de un ambiente festivo. La recepción tuvo un significado especial debido al vínculo que Robert Prevost construyó con esta región durante su trayectoria religiosa. Antes de asumir el pontificado, desarrolló allí una importante labor pastoral que lo acercó a numerosas comunidades y dejó recuerdos entre los habitantes de la zona.

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Durante una ceremonia de bienvenida oficial en Chiclayo, un grupo de bailarines interpreta una danza tradicional peruana con pañuelos y trajes típicos. En una estructura blanca sobre una alfombra roja, una figura papal vestida con sotana blanca observa la presentación artística junto a un dignatario eclesiástico. La comitiva y los bailarines portan banderas de Perú y del Vaticano en una explanada al aire libre.

La llegada también permitió mostrar parte de la identidad cultural de Lambayeque. Los acordes de la agrupación musical y los movimientos de los bailarines ofrecieron una bienvenida que combinó tradición, religiosidad y expresiones artísticas. La marinera norteña, considerada una de las manifestaciones más representativas de la costa peruana, ocupó un lugar especial en este recibimiento.

La música y las danzas tradicionales marcaron el retorno del pontífice a la región de Lambayeque - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

Un regreso a la ciudad que marcó su trayectoria religiosa

La presencia de León XIV en Chiclayo tiene una connotación distinta a la de una visita protocolar. La capital de Lambayeque fue uno de los principales escenarios de su vida pastoral en el Perú, país con el que mantiene una estrecha relación desde su llegada como misionero. Su labor en esta jurisdicción le permitió conocer de cerca las necesidades de la población y acompañar a diferentes comunidades católicas.

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Durante ocho años estuvo vinculado a la diócesis chiclayana, donde desempeñó funciones episcopales. Esa experiencia contribuyó a consolidar una relación con los fieles que ahora vuelven a encontrarse con él, aunque desde una posición diferente: la de máxima autoridad de la Iglesia católica.

Por ello, su llegada despertó una expectativa particular entre quienes aguardaban la oportunidad de verlo nuevamente. La música y los bailes tradicionales no solo formaron parte del protocolo de bienvenida, sino que también representaron una manera de expresar el afecto de una población que reconoce su paso por la región.

Cobertura informativa de la llegada del papa León XIV a la ciudad de Chiclayo, Perú. Las imágenes muestran el aterrizaje y carreteo de la aeronave comercial de LATAM en la pista del aeropuerto, mientras ciudadanos y personal congregados en el lugar observan y registran el acontecimiento con teléfonos móviles y banderas conmemorativas.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: viernes 13 de noviembre

El papa León XIV cumplirá este viernes una jornada pastoral en Chiclayo, localidad donde ejerció como obispo durante ocho años. Su programación contempla celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia católica y una actividad con integrantes de la comunidad académica de Lambayeque. Este es el cronograma previsto:

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10:30 a. m.: misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40 p. m.: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 p. m.: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 p. m.: reunión con integrantes de la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

7 p. m.: cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: sábado 14 de noviembre

Las actividades del santo padre proseguirán el sábado con ceremonias litúrgicas y reuniones con representantes de las comunidades católicas de Lambayeque y Cajamarca. El recorrido comprenderá tres localidades: Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, donde el pontífice participará en celebraciones relacionadas con la fe y las tradiciones religiosas.

8 a. m.: coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, ubicada en Chiclayo.

9:10 a. m.: traslado en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

9:50 a. m.: aterrizaje en el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11 a. m.: misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

1:15 p. m.: vuelo de regreso en helicóptero con destino a Chiclayo.

2 p. m.: arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

5:30 p. m.: encuentro de oración con miembros de la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, durante la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.